RGKAR Mother Treatment : పోలీసులు జరిపిన లాఠీ ఛార్జీతో తీవ్రంగా గాయపడిన తన భార్యను ఆసుపత్రిలో చేరుకోలేదని, ప్రభుత్వం తెచ్చిన ఒత్తిడి వల్లనే ఇలా జరిగిందని ఆర్జీ కర్ బాధితురాలి తండ్రి ఆదివారం ఆరోపించారు.
ఇంతకీ ఏం జరిగిందంటే?
"నా భార్య నుదుటిపై, చేతులకు, వీపునకు గాయాలయ్యాయి. అందుకే ఆమెను ఓ ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లి సిటీ స్కాన్, సహా ఇతర రోగ నిర్ధరణ పరీక్షలు చేయించాం. డాక్టర్ 2 రెండు రోజులపాటు ఆమె ఆసుపత్రిలో ఉండాల్సి ఉంటుందని చెప్పారు. ఆయన వెళ్లిపోయిన తరువాత మొత్తం సీన్ మారిపోయింది. ఆసుపత్రి సిబ్బంది, ఇతరుల వైఖరిలో అకస్మాత్తుగా మార్పు వచ్చింది. ఆదివారం రాత్రి మేము ఆసుపత్రిలోనే ఉండాలి. కానీ నా భార్యను మధ్యాహ్నమే డిశ్చార్జ్ చేశారు. ఇదేంటని వైద్యులను ప్రశ్నించగా, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి తమపై ఒత్తిడి వచ్చిందని, కనుక అడ్మిషన్ విషయంలో తాము ఏమీ చెప్పలేమని తెలిపారు. అయితే తాము ఇచ్చిన మందుతో ఆమెకు నయం అయిపోతుందని సదరు వైద్యుడు చెప్పారు."
- ఆర్జీ కర్ బాధితురాలి తండ్రి
బాధితురాలి తండ్రి ఆరోపణల గురించి విలేకరులు ఆసుపత్రి వర్గాలను అడిగినప్పుడు, వారు దీనిపై స్పందించడానికి నిరాకరించారు.
న్యాయం అడిగితే లాఠీలతో కొట్టారు!
ఆర్జీ కర్ బోధనాసుపత్రికి చెందిన వైద్యురాలిపై హత్యాచారం జరిగి ఏడాది పూర్తయ్యింది. అయినా ఈ కేసు ఓ కొలిక్కి రాలేదు. దీనితో ఆమె కుటుంబసభ్యులు పార్కు స్ట్రీట్ నుంచి సచివాలయానికి ర్యాలీ చేపట్టారు. ఈ ర్యాలీలో పశ్చిమ్ బెంగాల్ ప్రతిపక్ష నేత సువేందు అధికారి కూడా పాల్గొన్నారు. పార్కు స్ట్రీట్ నుంచి నిరసనకారులు సచివాలయానికి ర్యాలీగా బయల్దేరగా పోలీసులు వారిని అడ్డుకున్నారు. బారికేడ్లను తొలగించేందుకు ప్రయత్నించగా నిరసనకారులకు, పోలీసుల మధ్య వాగ్వాదం జరిగింది. బారికేడ్లను తొలగించడానికి నిరసనకారులు ప్రయత్నించగా, పోలీసులు లాఠీ ఛార్జ్ చేశారు. దీనితో బాధితురాలి తల్లిదండ్రులకు గాయాలయ్యాయి. దీంతో "శాంతియుతంగా నిరసన చేపట్టిన తమపై పోలీసులు లాఠీ ఛార్జీ చేశారని, న్యాయం చేయాలని అడిగినందుకు వారు తమ రక్తాన్ని కళ్లజూశారని" మృతురాలి తల్లి ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
గతేడాది ఆగస్టు 9వ తేదీ రాత్రి ఆర్జీ కర్ ఆసుపత్రి ఆవరణలో జూనియర్ వైద్యురాలిపై జరిగిన హత్యాచార ఘటన దేశవ్యాప్తంగా ప్రకంపనలు సృష్టించింది. దీనితో ఆసుపత్రిలోని సీసీటీవీలో నమోదైన దృశ్యాల ఆధారంగా సంజయ్ రాయ్ను పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. సాక్ష్యాధారాలను పరిశీలించిన న్యాయస్థానం అతనికి జీవిత ఖైదును విధించింది. అయితే ఈ కేసులో రాజకీయ నేతల హస్తం ఉందని, ఈ కోణంలో సీబీఐ దర్యాప్తు చేయడం లేదని మృతురాలి కుటుంబం ఆరోపిస్తోంది.
