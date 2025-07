ETV Bharat / bharat

మరో గుడిలో తొక్కిసలాట- ఇద్దరు భక్తులు మృతి- 19 మందికి కరెంట్ షాక్​ - STAMPEDE IN UP TEMPLE TODAY

Stampede In UP Temple Today ( Etv Bharat )

Published : July 28, 2025 at 8:16 AM IST | Updated : July 28, 2025 at 8:42 AM IST

Stampede In UP Temple Today : ఉత్తరాఖండ్‌లోని హరిద్వార్‌ మానసాదేవి ఆలయంలో తొక్కిసలాట ఘటన మర్చిపోకముందే, ఉత్తర్​ప్రదేశ్‌లో మరో విషాద ఘటన జరిగింది. బారాబంకీలోని ఓ ఆలయంలో సోమవారం ఉదయం తొక్కిసలాట జరగ్గా, ఇద్దరు మృతిచెందారు అనేక మంది గాయపడ్డారు. ఆలయంలోని ఓ విద్యుత్ తీగ తెగిపడటంతో భక్తులు ఒక్కసారిగా భయంతో పరుగులు తీయగా, ప్రమాదం జరిగింది. శ్రావణ సోమవారం కావడంతో!

బారాబంకీలోని పురాతన ఔసానేశ్వర్‌ మహదేవ్‌ ఆలయానికి శ్రావణ సోమవారం కావడంతో భక్తులు పెద్ద ఎత్తున తరలివచ్చారు. తెల్లవారుజామున నుంచి శివయ్య దర్శనం కోసం భక్తులు భారీగా రావడంతో ఆలయ ప్రాంగణమంతా కిక్కిరిసిపోయింది. అదే సమయంలో గుడి వద్ద కొన్ని కోతులు కరెంట్‌ వైర్లపై ఎగిరాయి. దీంతో ఓ విద్యుత్‌ తీగ తెగిపోయి ఒక్కసారిగా భక్తులపై పడింది. పరుగులు పెట్టిన భక్తులు

కొంతమంది భక్తులకు కరెంట్ షాక్‌ తగలడంతో మిగతా వారు అక్కడి నుంచి భయాందోళనతో బయటకు పరుగులు తీశారు. దీంతో తొక్కిసలాట జరిగిందని అధికారులు వెల్లడించారు. ఘటనలో ఇద్దరు ప్రాణాలు కోల్పోగా, పదుల సంఖ్యలో భక్తులు గాయపడ్డారు. కనీసం 19 మంది విద్యుదాఘాతానికి గురైనట్లు అధికారులు తెలిపారు. అయితే గాయపడిన వారిని ఆస్పత్రికి తరలించామని చెప్పారు.

ఇద్దరి పరిస్థితి విషమం

"శ్రావణ సోమవారం సందర్భంగా ప్రార్థనలు చేయడానికి భక్తులు ఔసానేశ్వర్ మహాదేవ్ ఆలయానికి వచ్చారు. విద్యుత్ తీగ తెగి షెడ్ పై పడింది. విద్యుత్ షాక్ తో దాదాపు 19 మంది గాయపడ్డారు. గాయపడిన వారిని హైదర్ ఘర్, త్రివేదిగంజ్ కమ్యూనిటీ హెల్త్ సెంటర్​కు తరలించాం. ఇద్దరు వ్యక్తుల పరిస్థితి విషమంగా ఉంది. వారిని జిల్లా ఆసుపత్రికి తరలించారు. శాంతిభద్రతల అదుపులోనే ఉన్నాయి" అని జిల్లా మేజిస్ట్రేట్ శశాంక్ త్రిపాఠి తెలిపారు. సంతాపం తెలిపిన సీఎం

అయితే ఘటనపై ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్ స్పందించారు. మృతుల కుటుంబాలకు సంతాపం తెలిపారు. ముఖ్యమంత్రి వెంటనే సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని సహాయక చర్యలను వేగవంతం చేయాలని అధికారులను ఆదేశించారు. గాయపడిన వారికి సరైన చికిత్స అందించాలని ఆదేశాలు జారీ చేశారు. ఈ మేరకు ముఖ్యమంత్రి కార్యాలయం ప్రకటన విడుదల చేసింది. హరిద్వార్​లో 8కి చేరిన మృతుల సంఖ్య

కాగా, హరిద్వార్‌లో కూడా ఆదివారం ఇదే తరహా ఘటన జరిగింది. శివాలిక్‌ కొండల్లో 500 అడుగుల ఎత్తులో ఉన్న మానసా దేవి ఆలయానికి భక్తులు మెట్లదారిలో వెళ్తున్న సమయంలో తొక్కిసలాట జరిగి తొలుత ఆరుగుర చనిపోగా, ఆ తర్వాత మృతుల సంఖ్య 8కి చేరింది. ఆలయం మెట్లు ప్రారంభమయ్యే చోట విద్యుదాఘాతం జరిగిందనే వదంతులు వచ్చాయి. దీంతో భక్తులు భయభ్రాంతులకు గురవ్వగా, అప్పుడు తొక్కిసలాట జరిగింది.

