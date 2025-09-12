ETV Bharat / bharat

జాతుల ఘర్షణల తర్వాత మణిపుర్​కు తొలిసారి ప్రధాని మోదీ

మణిపుర్‌లో హింసాత్మక ఘటనల తర్వాత తొలిసారి వెళ్తున్న ప్రధాని- మోదీ మణిపుర్‌ పర్యటనను స్వాగతించిన కాంగ్రెస్​ అగ్రనేత రాహుల్‌గాంధీ

PM Modi
PM Modi (Source : IANS)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 12, 2025 at 3:29 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Modi Manipur Visit: జాతుల మధ్య ఘర్షణలతో రావణకాష్టంలా మారిన ఈశాన్య రాష్ట్రం మణిపుర్‌లో రేపు ప్రధానమంత్రి నరేంద్రమోదీ పర్యటించనున్నారు. ఘర్షణలు ప్రారంభమై రెండున్నరేళ్లు పూర్తైనా మోదీ అక్కడ పర్యటించకపోవడం తీవ్ర విమర్శలకు తావిచ్చిన వేళ ఆయన అక్కడ పర్యటించడం ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది. మోదీ పర్యటనపై చాలా రోజులుగా ప్రచారం జరుగుతున్నా ఇప్పటివరకు అధికారిక ప్రకటన రాలేదు. ఈ నేపథ్యంలో మీడియాతో మాట్లాడిన మణిపుర్‌ ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి పునీత్‌ కుమార్‌ గోయెల్‌ రేపు మధ్యాహ్నం 12 గంటల 30 నిమిషాలకు ప్రధాని చురాచంద్‌పూర్‌లో ఘర్షణల్లో నిరాశ్రయులైన వారిని కలుసుకుంటారని తెలిపారు.

రాష్ట్రంలో మొత్తం 7వేల 3 వందల కోట్ల విలువైన ప్రాజెక్టులకు శంకుస్థాపనలు చేస్తారన్నారు. అనంతరం పీస్‌గ్రౌండ్‌లో మణిపుర్‌ను ఉద్దేశించి ప్రసంగిస్తారని వివరించారు. తర్వాత రాజధాని ఇంఫాల్‌ వెళ్లి అక్కడ 12 వందల కోట్ల ప్రాజెక్టులను ప్రారంభిస్తారని పేర్కొన్నారు. మైతేయ్‌-కుకీ తెగల మధ్య జరిగిన ఘర్షణల్లో చురాచంద్‌పుర్‌ తీవ్రంగా నష్టపోయింది. 260 మందికి పైగా ఇక్కడ బలయ్యారు. వేలమంది నిరాశ్రయులయ్యారు.

సెప్టెంబర్‌ 13-15 మధ్య మోదీ మిజోరాం, మణిపుర్‌, అసోం, పశ్చిమ బంగాల్‌, బిహార్‌లలో పర్యటిస్తారు. మోదీ మణిపుర్‌ పర్యటనను కాంగ్రెస్‌ స్వాగతించింది. ఇప్పటికైనా మోదీ పర్యటించడం సంతోషించదగ్గ విషయమని కాంగ్రెస్‌ అగ్రనేత రాహుల్‌గాంధీ అన్నారు. ఇన్నేళ్లు రణరంగంగా మారిన మణిపుర్‌లో మోదీ 3 గంటలు మాత్రమే పర్యటించడం ఆ రాష్ట్రాన్ని అవమానించడమే అని కాంగ్రెస్‌ సీనియర్‌ నేత జైరాం రమేశ్‌ విమర్శించారు.

For All Latest Updates

TAGGED:

MODI MANIPUR VISIT NEWSMODI MANIPUR MEMESMANIPUR VIOLENCEMODI MANIPUR VISIT

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

Bigg Boss 9 Flora Saini: "లక్స్​ పాప"గా ఫేమస్​ - లిమ్కా బుక్​లో చోటు - కట్​చేస్తే లైంగిక వేధింపులు!

మైదా లేకుండానే "ఆనియన్ సమోసా" - ఈ టెక్నిక్​తో కరకరలాడుతాయి!

'నిమ్స్'​లో లంగ్స్​ వాషింగ్ టెక్నాలజీ - ఆరోగ్యశ్రీ ఉంటే ఉచిత చికిత్స

"ఒత్తిడి"కి లోనవుతున్నారా? - రోజూ 20 నిమిషాలు కేటాయిస్తే చాలంటున్న నిపుణులు!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.