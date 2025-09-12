జాతుల ఘర్షణల తర్వాత మణిపుర్కు తొలిసారి ప్రధాని మోదీ
మణిపుర్లో హింసాత్మక ఘటనల తర్వాత తొలిసారి వెళ్తున్న ప్రధాని- మోదీ మణిపుర్ పర్యటనను స్వాగతించిన కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్గాంధీ
Published : September 12, 2025 at 3:29 PM IST
Modi Manipur Visit: జాతుల మధ్య ఘర్షణలతో రావణకాష్టంలా మారిన ఈశాన్య రాష్ట్రం మణిపుర్లో రేపు ప్రధానమంత్రి నరేంద్రమోదీ పర్యటించనున్నారు. ఘర్షణలు ప్రారంభమై రెండున్నరేళ్లు పూర్తైనా మోదీ అక్కడ పర్యటించకపోవడం తీవ్ర విమర్శలకు తావిచ్చిన వేళ ఆయన అక్కడ పర్యటించడం ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది. మోదీ పర్యటనపై చాలా రోజులుగా ప్రచారం జరుగుతున్నా ఇప్పటివరకు అధికారిక ప్రకటన రాలేదు. ఈ నేపథ్యంలో మీడియాతో మాట్లాడిన మణిపుర్ ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి పునీత్ కుమార్ గోయెల్ రేపు మధ్యాహ్నం 12 గంటల 30 నిమిషాలకు ప్రధాని చురాచంద్పూర్లో ఘర్షణల్లో నిరాశ్రయులైన వారిని కలుసుకుంటారని తెలిపారు.
రాష్ట్రంలో మొత్తం 7వేల 3 వందల కోట్ల విలువైన ప్రాజెక్టులకు శంకుస్థాపనలు చేస్తారన్నారు. అనంతరం పీస్గ్రౌండ్లో మణిపుర్ను ఉద్దేశించి ప్రసంగిస్తారని వివరించారు. తర్వాత రాజధాని ఇంఫాల్ వెళ్లి అక్కడ 12 వందల కోట్ల ప్రాజెక్టులను ప్రారంభిస్తారని పేర్కొన్నారు. మైతేయ్-కుకీ తెగల మధ్య జరిగిన ఘర్షణల్లో చురాచంద్పుర్ తీవ్రంగా నష్టపోయింది. 260 మందికి పైగా ఇక్కడ బలయ్యారు. వేలమంది నిరాశ్రయులయ్యారు.
A press release by PMO reads, " pm to visit mizoram, manipur, assam, west bengal and bihar from 13th to 15th september." pic.twitter.com/88N9PJuTcT— Press Trust of India (@PTI_News) September 12, 2025
సెప్టెంబర్ 13-15 మధ్య మోదీ మిజోరాం, మణిపుర్, అసోం, పశ్చిమ బంగాల్, బిహార్లలో పర్యటిస్తారు. మోదీ మణిపుర్ పర్యటనను కాంగ్రెస్ స్వాగతించింది. ఇప్పటికైనా మోదీ పర్యటించడం సంతోషించదగ్గ విషయమని కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్గాంధీ అన్నారు. ఇన్నేళ్లు రణరంగంగా మారిన మణిపుర్లో మోదీ 3 గంటలు మాత్రమే పర్యటించడం ఆ రాష్ట్రాన్ని అవమానించడమే అని కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత జైరాం రమేశ్ విమర్శించారు.
#WATCH | Junagadh, Gujarat: On PM Modi likely to visit Manipur, Lok Sabha LoP and Congress MP Rahul Gandhi says, " the issue in manipur has been ongoing for a long time. it is good that he is going there now. but the main issue in the country is that of 'vote chori'. the election… pic.twitter.com/1zJBJcbhAh— ANI (@ANI) September 12, 2025