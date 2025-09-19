ETV Bharat / bharat

అఫ్గాన్​పై ఘన విజయం- సూపర్​-4కు శ్రీలంక

6 వికెట్ల తేడాతో అఫ్గాన్​పై విజయం సాధించిన శ్రీలంక

Asia Cup 2025 AFG vs SL
Asia Cup 2025 AFG vs SL (X @ICC)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 19, 2025 at 12:23 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Asia Cup 2025 AFG vs SL : అఫ్గానిస్థాన్‌తో జరిగిన చివరి లీగ్‌ మ్యాచ్‌లో శ్రీలంక విజయం సాధించింది. 6 వికెట్ల తేడాతో గెలుపొందిన శ్రీలంక సూపర్​-4కు అర్హత సాధించింది. తొలుత బ్యాటింగ్​ చేసిన అఫ్గాన్‌ నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 8 వికెట్ల నష్టానికి 169 పరుగులు చేసింది. తర్వాత బ్యాటింగ్​కు దిగిన శ్రీలంక 18.4 ఓవర్లకే లక్ష్యాన్ని ఛేదించింది. దీంతో దీంతో ఆసియా కప్​ 2025 గ్రూప్​ బిలో సూపర్​-4కు బెర్తులు తేలాయి.

టాస్​ గెలిచి అఫ్గానిస్థాన్ బ్యాటింగ్​కు దిగింది. ఈ మ్యాచ్​లో అతి తక్కువ స్కోరుకే పరిమితమయ్యేలా కనిపించింది. కానీ ఏడో స్థానంలో వచ్చిన ఆల్‌రౌండర్ మహ్మద్ నబీ 3 ఫోర్లు, 6 సిక్స్‌లతో చెలరేగిపోయాడు. కేవలం 22 బంతుల్లోనే 60 పరుగులు చేశాడు. మొదటి ఐదు బంతుల్లో ఆరు పరుగులు చేసిన నబీ, తర్వాత నుంచి మెరుపులు చూపించాడు. 19 ఓవర్‌లో వరుసగా మూడు ఫోర్లు తీశాడు. ఇక ఆఖరి ఓవర్‌లో వరుసగా ఐదు సిక్స్‌లు బాదేశాడు. అతను చివరి బంతికి రనౌటయ్యాడు. చివరి రెండు ఓవర్లలోనే అఫ్గాన్ 49 పరుగులు చేసింది. అంతకుముందు ఓపెనర్లు సెదిఖుల్లా (18), రహ్మనుల్లా గుర్బాజ్ (14) పరుగులే చేశారు. ఇబ్రహీం జద్రాన్ (24), రషీద్ ఖాన్ (24) రన్స్ తీశారు. కరీమ్ జనత్ (1), దర్విష్ రసూలీ (9), అజ్మతుల్లా ఒమర్జాయ్ (6) సింగిల్ డిజిట్‌కే పరిమితమయ్యారు. శ్రీలంక బౌలర్లలో నువాన్ తుషార (4/12) మెరిశాడు. దుష్మంత చమీర, దునిత్ వెల్లలాగె, డాసున్ శనక తలో వికెట్ దక్కించుకున్నారు.

లక్ష్య చేధనలో భాగంగా బరిలోకి దిగిన శ్రీలంక 18 ఓవర్లకే టార్గెట్​ను ఛేదించింది. కుశాల్ మెండిస్ అర్ధశతకంలో మెరిశాడు. 52 బంతుల్లో 74 పరుగులు తీసి నాటౌట్​గా నిలిచాడు. కుశాల్ పెరీరా 28 పరుగులు, చరిత్ అసలంక 17 పరుగులు చేశారు, కమిందు మెండిస్ 26 పరుగులు చేసి నాటౌట్​గా నిలిచాడు. అఫ్గాన్ బౌలర్లలో ముజిబుర్ రెహమన్, అజ్మతుల్లా ఒమర్జాయ్, మహ్మద్ నబీ, నూర్ అహ్మద్ ఒక్కో వికెట్ పడగొట్టారు.

For All Latest Updates

TAGGED:

ASIA CUP 2025 AFG VS SLAFG VS SL SCOREASIA CUP 2025 AFG VS SL

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

మీ బండి రోజూ వర్షంలో తడుస్తోందా? - ఈ జాగ్రత్తలు పాటిస్తే బోర్​కు రాదు!

టీ-శాట్​ ద్వారా బాలలకు డిజిటల్​ పాఠాలు - నేటి నుంచి ప్రారంభం

పల్లీలతో చట్నీలే కాదు - ఇలా కరకరలాడే "వడలు" చేసుకోండి! - టేస్ట్ సూపర్!

"ఒత్తిడి"కి లోనవుతున్నారా? - రోజూ 20 నిమిషాలు కేటాయిస్తే చాలంటున్న నిపుణులు!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.