అఫ్గాన్పై ఘన విజయం- సూపర్-4కు శ్రీలంక
6 వికెట్ల తేడాతో అఫ్గాన్పై విజయం సాధించిన శ్రీలంక
Published : September 19, 2025 at 12:23 AM IST
Asia Cup 2025 AFG vs SL : అఫ్గానిస్థాన్తో జరిగిన చివరి లీగ్ మ్యాచ్లో శ్రీలంక విజయం సాధించింది. 6 వికెట్ల తేడాతో గెలుపొందిన శ్రీలంక సూపర్-4కు అర్హత సాధించింది. తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన అఫ్గాన్ నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 8 వికెట్ల నష్టానికి 169 పరుగులు చేసింది. తర్వాత బ్యాటింగ్కు దిగిన శ్రీలంక 18.4 ఓవర్లకే లక్ష్యాన్ని ఛేదించింది. దీంతో దీంతో ఆసియా కప్ 2025 గ్రూప్ బిలో సూపర్-4కు బెర్తులు తేలాయి.
టాస్ గెలిచి అఫ్గానిస్థాన్ బ్యాటింగ్కు దిగింది. ఈ మ్యాచ్లో అతి తక్కువ స్కోరుకే పరిమితమయ్యేలా కనిపించింది. కానీ ఏడో స్థానంలో వచ్చిన ఆల్రౌండర్ మహ్మద్ నబీ 3 ఫోర్లు, 6 సిక్స్లతో చెలరేగిపోయాడు. కేవలం 22 బంతుల్లోనే 60 పరుగులు చేశాడు. మొదటి ఐదు బంతుల్లో ఆరు పరుగులు చేసిన నబీ, తర్వాత నుంచి మెరుపులు చూపించాడు. 19 ఓవర్లో వరుసగా మూడు ఫోర్లు తీశాడు. ఇక ఆఖరి ఓవర్లో వరుసగా ఐదు సిక్స్లు బాదేశాడు. అతను చివరి బంతికి రనౌటయ్యాడు. చివరి రెండు ఓవర్లలోనే అఫ్గాన్ 49 పరుగులు చేసింది. అంతకుముందు ఓపెనర్లు సెదిఖుల్లా (18), రహ్మనుల్లా గుర్బాజ్ (14) పరుగులే చేశారు. ఇబ్రహీం జద్రాన్ (24), రషీద్ ఖాన్ (24) రన్స్ తీశారు. కరీమ్ జనత్ (1), దర్విష్ రసూలీ (9), అజ్మతుల్లా ఒమర్జాయ్ (6) సింగిల్ డిజిట్కే పరిమితమయ్యారు. శ్రీలంక బౌలర్లలో నువాన్ తుషార (4/12) మెరిశాడు. దుష్మంత చమీర, దునిత్ వెల్లలాగె, డాసున్ శనక తలో వికెట్ దక్కించుకున్నారు.
లక్ష్య చేధనలో భాగంగా బరిలోకి దిగిన శ్రీలంక 18 ఓవర్లకే టార్గెట్ను ఛేదించింది. కుశాల్ మెండిస్ అర్ధశతకంలో మెరిశాడు. 52 బంతుల్లో 74 పరుగులు తీసి నాటౌట్గా నిలిచాడు. కుశాల్ పెరీరా 28 పరుగులు, చరిత్ అసలంక 17 పరుగులు చేశారు, కమిందు మెండిస్ 26 పరుగులు చేసి నాటౌట్గా నిలిచాడు. అఫ్గాన్ బౌలర్లలో ముజిబుర్ రెహమన్, అజ్మతుల్లా ఒమర్జాయ్, మహ్మద్ నబీ, నూర్ అహ్మద్ ఒక్కో వికెట్ పడగొట్టారు.