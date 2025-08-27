ETV Bharat / bharat

ముంబయిలో వీధి కుక్కల కారణంగా అల్లర్లు చెలరేగిన విషయం మీకు తెలుసా? - MUMBAI RIOTS DUE TO STRAY DOGS

కుక్కలను చంపితే బహుమతులు ప్రకటించిన బ్రిటీష్ పాలకులు- కుక్కలను చంపే వారిని అడ్డగింత- దుకాణాలు, పరిశ్రమలన్నీ బంద్- చివరికి ఏం జరిగింది అంటే?

Mumbai Riots Due To Stray Dogs : విధి కుక్కల విషయంలో సాక్షాత్తూ సుప్రీంకోర్టు ఆగస్టు నెలలో కొన్ని రోజుల వ్యవధిలోనే తీర్పును మార్చడాన్ని బట్టి వాటి అంశం ఎంత సున్నితమైందో అందరికీ తెలిసొచ్చింది. జంతు ప్రేమికులు, వీధికుక్కలను వ్యతిరేకించే పౌరుల నడుమ ఇప్పుడు సోషల్ మీడియా వేదికగా వాడివేడి చర్చ జరుగుతోంది. కుక్కలను షెల్టర్లలో బంధించాలనే ఆలోచనే సరికాదని జంతు ప్రేమికులు అంటున్నారు. కుక్కకాటు ఘటనలు తగ్గాలంటే వీధి కుక్కలను షెల్టర్లలో పెట్టడం తప్ప మరో మార్గం లేదని ఇతర పౌరులు వాదిస్తున్నారు. వీధికుక్కల అంశం వల్ల ఒకప్పుడు ముంబయిలో అల్లర్లు జరిగాయని మీకు తెలుసా? అత్యంత శాంతియుత మతవర్గంగా పేరొందిన పార్సీలు కూడా ఆనాడు వీధుల్లోకి వచ్చారు. దేశ వాణిజ్య రాజధానిని కుదిపేసిన 'బాంబే డాగ్ అల్లర్ల' చరిత్రతో ముడిపడిన వివరాలతో కథనమిది.

అత్యంత ప్రభావవంతమైన శక్తిగా పార్సీ సమాజం
'బాంబే డాగ్ అల్లర్ల' వివరాల్లోకి వెళ్లేముందు మనం ముంబయి నగర చరిత్ర, పార్సీల మతపరమైన సెంటిమెంట్ల గురించి తప్పక తెలుసుకోవాలి. ఇప్పుడైతే ముంబయిలో 50వేల మందికిపైగా పార్సీలు ఉన్నారు. కానీ, 1826 నాటికి ఆ నగరంలో 10వేల మంది పార్సీలే ఉండేవారు. జనాభా తక్కువ ఉంటేనేం, వారు చాలా సంపన్నులు. ముంబయిలోని పెద్దపెద్ద వ్యాపారాలు, పరిశ్రమలన్నీ వారివే. అందుకే ఆనాటి బ్రిటీష్ పాలకులు చాలా విషయాల కోసం పార్సీ వ్యాపారులు, పారిశ్రామికవేత్తలపై ఆధారపడేవారు. ఇందుకు ప్రతిగా వారికి వ్యాపారాల్లో ఎన్నో ప్రోత్సాహకాలను, రాయితీలను అందించారు. ఈ కారణం వల్లే ముంబయిలో అత్యంత ప్రభావవంతమైన మతవర్గంగా పార్సీ సమాజం ఎదిగింది.

పార్సీ మతంలో కుక్కలకు ఉన్న విశిష్టత
పార్సీ మతంలో కుక్కలకు విశిష్ట స్థానం ఉంది. ఆ మత గ్రంథాల్లోనూ దీనిపై స్పష్టమైన ప్రస్తావనలు ఉన్నాయి. కుక్కలను పవిత్రమైనవిగా పార్సీలు భావిస్తారు. భూమిపై బతికి ఉన్నన్ని రోజులు మనిషి చేసే మంచి పనులే అతడికి స్వర్గాన్ని సాధించిపెడతాయని వారు నమ్ముతారు. మనిషి చనిపోయాక అతడి ఆత్మ స్వర్గానికి వెళ్లే మార్గంలో 'చిన్వత్' అనే పేరు కలిగిన ఒక వంతెన ఉంటుందని పార్సీ మత గ్రంథాల్లో ప్రస్తావన ఉంది. నేరుగా స్వర్గ లోకానికి కనెక్ట్ అయి ఉండే ఈ వంతెనకు కాపలాగా రెండు కుక్కలు ఉంటాయని పార్సీలు విశ్వసిస్తారు. రెండు కళ్లకు సరిగ్గా ఎగువ భాగంలో కన్ను ఆకారంలో మచ్చను కలిగి ఉండే కుక్కలకు ప్రత్యేక శక్తులు ఉంటాయని పార్సీలు నమ్ముతారు. ఎవరైనా పార్సీలు చనిపోతే ఇలాంటి ప్రత్యేకమైన కుక్కను తీసుకొచ్చి, దానికి అత్యంత సమీపం నుంచి డెడ్‌బాడీని చూపించే సంప్రదాయం ఉంది.

కుక్కలను చంపితే బహుమతులు
బ్రిటీష్ హయాంలో 1832 సంవత్సరంలో ముంబయిలో వీధి కుక్కలు చెలరేగాయి. దీంతో ఎంతోమంది కుక్కకాట్లకు గురయ్యారు. పలువురు రేబిస్‌తో చనిపోయారు. దీనిపై ప్రజాగ్రహం పెల్లుబికింది. ఈనేపథ్యంలో ఆనాటి ముంబయి పోలీస్ మెజిస్ట్రేట్ సంచలన ఆదేశాలు జారీ చేశారు. ప్రజల ప్రాణాలకు హాని కలిగిస్తున్నందున వీధి కుక్కలను చంపొచ్చని నిర్దేశించారు. ఎవరైనా కుక్కలను చంపినా బహుమతులు అందిస్తామని ప్రకటించారు. దీనికి సంబంధించిన చట్టం అమల్లోకి వచ్చాక, ముంబయిలోని ప్రజానీకం ఎక్కడపడితే అక్కడ వీధికుక్కలను చంపడం మొదలుపెట్టింది. కొంతమంది అత్యుత్సాహాన్ని ప్రదర్శించి, ఇళ్లలోని పెంపుడు కుక్కలను సైతం రోడ్లపైకి ఈడ్చుకెళ్లి చంపారు. ఇలాంటి అరాచక ఘటనలను చూసి ముంబయిలోని పార్సీ వర్గీయులు చలించిపోయారు. తమ మతంలో విశిష్ట స్థానాన్ని కలిగిన కుక్కలను చంపడాన్ని వారు తప్పుపట్టారు. చివరకు పెంపుడు కుక్కలనూ చంపడాన్ని తీవ్రంగా ఖండించారు.

రంగంలోకి పార్సీలు- నిర్ణయం మార్చుకున్న బ్రిటీషర్లు
ఈ పరిస్థితుల నడుమ బ్రిటీష్ ప్రభుత్వం మరో వివాదాస్పద నిర్ణయం తీసుకుంది. కుక్కలను చంపేందుకు తాము ఇచ్చిన గడువును పొడిగిస్తూ కీలక ప్రకటన విడుదల చేసింది. ఈ వ్యవధిలో పార్సీ మతస్తుల పండుగ ఒకటి వచ్చింది. తమ పండుగ జరుగుతుండగా, మతపరంగా పవిత్రమైనవిగా భావించే కుక్కల హత్యలు జరుగుతుండటాన్ని చూసి పార్సీల సహనం కట్టలు తెంచుకుంది. 1832 సంవత్సరం జూన్ 6న పార్సీ వర్గీయులకు చెందిన ఒక గుంపు రంగంలోకి దిగింది. కుక్కలను చంపుతున్న ఓ బ్యాచ్‌ను వారు అడ్డుకున్నారు. తదుపరిగా నిరసన తెలుపుతూ, నినాదాలు చేస్తూ పాదయాత్రగా సిటీ కోర్టు వద్దకు చేరుకున్నారు. కుక్కలను చంపడాన్ని ఇక ఆపాలంటూ నినదించారు. మరుసటి రోజున ముంబయిలోని పార్సీలు అందరూ తమ వ్యాపారాలు, పరిశ్రమలను మూసివేశారు. దీంతో దేశ వాణిజ్య రాజధాని ఆర్థిక వ్యవస్థ స్తంభించింది. తద్వారా ఆర్థిక, వాణిజ్య అంశాల్లో తమ సత్తా ఏమిటో బ్రిటీషర్లకు పార్సీలు చూపించారు. అనంతరం పార్సీ మత పెద్దలతో ముంబయిలోని బ్రిటీష్ పాలకులు చర్చలు జరిపారు. వీధి కుక్కలను చంపడానికి బదులుగా, వాటిని నగరం అవతలి ప్రాంతాలకు తరలిస్తామని పార్సీలకు హామీ ఇచ్చారు. దీంతో పార్సీలు శాంతించారు.

సుప్రీంకోర్టు ఆగస్టు 11 ఆదేశంలో ఏముంది?
దేశ రాజధాని దిల్లీతో పాటు జాతీయ రాజధాని ప్రాంతం (ఎన్‌సీఆర్)లోని వీధికుక్కల సమస్యను సుప్రీంకోర్టు ధర్మాసనం తీవ్రమైన అంశంగా పరిగణించింది. దిల్లీలో ప్రతిరోజూ సగటున 2వేల కుక్కకాటు ఘటనలు జరుగుతుండటంతో, ఈ అంశాన్ని సుమోటోగా విచారణకు స్వీకరించింది. 2025 ఆగస్టు 11న దేశ సర్వోన్నత న్యాయస్థానం కీలక ఆదేశాలు జారీ చేసింది. దిల్లీ, ఎన్‌సీ‌ఆర్ పరిధిలోని పట్టణాల్లో ఉన్న వీధి కుక్కలను పట్టాలని స్థానిక సంస్థలను ఆదేశించింది. 8 వారాల్లోగా ప్రతీ పట్టణం పరిధిలో 5వేల కుక్కల కోసం శాశ్వత షెల్టర్లను ఏర్పాటు చేయాలని నిర్దేశించింది. దీన్ని ఎవరైనా వ్యతిరేకిస్తే కోర్టు ధిక్కార కేసు నమోదు చేస్తామని సుప్రీంకోర్టు హెచ్చరించింది. వీధికుక్కల పునరావాసాన్ని వ్యతిరేకించే జంతు ప్రేమికులను సైతం ఆ రోజున సుప్రీంకోర్టు ధర్మాసనం మందలించింది. కుక్కకాటుతో రేబిస్ వ్యాధి బారినపడి చనిపోయిన వారి ప్రాణాలను తిరిగి తీసుకొస్తారా? అని ప్రశ్నించింది.

ఆగస్టు 22న సుప్రీంకోర్టు సవరించిన ఉత్తర్వుల్లో ఏముంది?
జంతు ప్రేమికుల ఆందోళనల నేపథ్యంలో స్పందించిన సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి (సీజేఐ) జస్టిస్ బీఆర్ గవాయ్ ఆగస్టు 11న జారీ అయిన ఆదేశాలను సమీక్షించమని వేరొక ధర్మాసనానికి సూచించారు. ఈ ధర్మాసనంలో సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తులు జస్టిస్ విక్రమ్ నాథ్, జస్టిస్ సందీప్ మెహతా, జస్టిస్ ఎన్‌వీ అంజారియా ఉన్నారు. ఆగస్టు 11న జారీ అయిన ఆదేశాల అమలును ఈ ధర్మాసనం వెంటనే నిలిపివేసింది. నాటి ఆదేశాల్లో కీలక మార్పులు చేసి, ఆగస్టు 22న ఆర్డర్స్‌ను జారీ చేసింది. రేబిస్ లేదా దూకుడు ప్రవర్తన కలిగిన కుక్కలను మాత్రమే షెల్టర్లకు పంపాలని ఆదేశించింది. అయితే బహిరంగ ప్రదేశాల్లో కుక్కలకు ఆహారం పెట్టడంపై బ్యాన్ విధించింది. వీధికుక్కలకు సంబంధించిన అన్ని పెండింగ్ కేసులను తమకు బదిలీ చేయాలని, వాటన్నింటిని సమీక్షించి జాతీయ విధానం రూపకల్పనకు సూచనలు చేస్తామని సుప్రీంకోర్టు బెంచ్ వెల్లడించింది.

