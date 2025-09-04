Woman Making Several Idols: మనం ఎప్పుడో ఒకప్పుడు, ఎక్కడో ఓ చోట నేర్చుకున్న విషయం కచ్చితంగా భవిష్యత్తులో ఉపయోగపడుతుంది అంటారు. ఈ విషయం ఓ మహిళ జీవితంలో నిజమైంది. ఇద్దరు పిల్లలు పుట్టిన తర్వాత భర్త తనను వదిలేశాడు. ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లో కూరుకుపోయిన ఆమెకు ఒకానొక సమయంలో నేర్చుకున్న విగ్రహాల తయారీనే ఆధారమైంది. దానినే వృత్తిగా ఎంచుకుంది. మొదట్లో చుట్టుపక్కల వాళ్లంతా ఆమెని విమర్శించినా ఓర్పుతో మెదిలి తనకంటూ ఓ ప్రత్యేకమై గుర్తింపును సంపాదించుకుంది. బలమైన పట్టుదల, కష్టపడే తత్వం, ఓర్పు, విమర్శలకు లొంగని వ్యక్తిత్వం ఉంటే ఏదైనా సాధించగలమని అంటోంది అసోంకు చెందిన దీపిక పాల్. మరి ఆమె గురించి ఈ టీవీ భారత్ తెలుసుకుందామా?
ఒంటరి పోరాటంతో 15 ఏళ్లుగా!
గువాహటిలోని పాండుకు చెందిన దీపిక పాల్(38). ప్రస్తుతం గువాహటిలో విగ్రహాలు తయారు చేసే మహిళ ఎవరంటే దీపిక పాల్ పేరే వినిపిస్తుంది. అంత ఫేమస్! ఈ చిరు వ్యాపారి 'శివశంకర్ శిల్పాలయ్' పేరుతో వర్క్షాప్ను నిర్వహిస్తూ తన జీవనాన్ని కొనసాగిస్తున్నారు. దీపిక చిన్నతనంలో తన తండ్రి విగ్రహాలు తయారు చేసే చోట, మట్టిని సరదాగా తీసుకొని తాను కూడా ప్రయత్నించేవారు. అయితే అదే తనకు ఉపాధి అవుతుందని ఆమె ఆ సమయంలో గ్రహించనేలేదు.
వివాహానికి ముందు ఆమె జీవితం సాధాసీదాగా గడిచింది. కానీ తరువాత కష్టాలు ఆమెను చుట్టుముట్టాయి. పెళ్లై ఇద్దరు పిల్లలు పుట్టిన తర్వాత భర్త ఆమెను వదిలేశారు. ఆ సమయంలో ఆమె ఎలా జీవిస్తుందని అంతా అనుకున్నారు. కానీ దీపిక మాత్రం అధైర్య పడలేదు. తనకు తెలిసిన విగ్రహాల తయారీని వృత్తిగా ఎంచుకొని పని మొదలుపెట్టారు. అయితే ఆ పని మగవాళ్లకే కష్టమని, తాను పెట్టిన పెట్టుబడి అంతా దండగే, కొద్దిరోజుల్లోనే దుకాణాన్ని ముసేస్తావు అని చుట్టుపక్కల వాళ్లంతా విమర్శించారు. కానీ దీపిక మాత్రం వాటిని పట్టించుకోకుండా గత 15 ఏళ్లుగా ఇదే రంగంలో కొనసాగుతూ ఎంతో మందికి ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నారు.
అప్పుడు ఏం జరిగింది మరీ!
కానీ దీపిక మాత్రం ఆ విమర్శలకు కుంగిపోలేదు. పట్టుదలతో తాను ఎంచుకున్న వృత్తిలో మనస్సును పూర్తిగా లగ్నం చేశారు. రాత్రింబవళ్లు శ్రమించి ఎన్నో విగ్రహాలను తయారు చేశారు. ఇపుడు తాను తయారు చేసిన ఒక్కో విగ్రహానికి మంచి ధర పలుకుతోంది. సుమారు రూ. 30 వేల నుంచి రూ. 70 వేల వరకూ వెచ్చించడానికి జనం ఆసక్తి చూపుతున్నారు. వినాయకుడు, దుర్గమాత, విశ్వకర్మ, కాళిమాత వంటి ఎన్నో రకాల శిల్పాలను ఆమె తయారు చేస్తున్నారు. ఇలా దీపిక ఒక్కరే కాకుండా మరికొంత మందికి ఉపాధిని కల్పించి వారికి అండగా నిలుస్తున్నారు. 'శివశంకర్ శిల్పాలయ్' పేరుతో వర్క్షాప్ నిర్వహిస్తున్నారు. అయితే షాప్ పెట్టిన మొదట్లో తాను ఎన్నో కష్టాలను అనుభవించానని, తననే నమ్ముకున్న ఎంతో మంది కుటుంబాల కోసం అహర్నిశలు కష్టపడ్డానని దీపిక తెలిపారు.
విగ్రహాల తయారీలో మట్టి, వెదురు వంటి వాటిని ఉపయోగిస్తామని దీపిక తెలిపారు. ఉదయం పని మొదలు పెడితే రాత్రి వరకు కొనసాగుతుందని పేర్కొన్నారు. ఈ పని ఎక్కువగా మే నెల సీజన్లో నడుస్తుందన్నారు. ఈ సంవత్సరం చాలా వరకు విగ్రహాలకు ఆర్డర్లు వచ్చాయని, కనీసం ఆరు నెలలకు ముందే వినియోగదారులు తమ వద్దుక వచ్చి ఆర్డరు ఇచ్చి మరీ తయారు చేయించుకుంటారని వివరించారు. ఈ సందర్భంగా దీపిక మహిళలకు పలు సూచనలు చేశారు. మహిళలు, యువత వారి సామర్థ్యాలకు అనుగుణంగా పని చేయాలని తెలిపారు. తమ కాళ్లపై తాము నిలబడాలని, ఇతరులపై ఆధారపడకూడదని పేర్కొన్నారు.
