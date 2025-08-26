Dk Shivakumar Apologise RSS Singing: కర్ణాటక ఉపముఖ్యమంత్రి డీకే శివకుమార్ గాంధీ కుటుంబం, కాంగ్రెస్ పార్టీ పట్ల తనకున్న విధేయతను పునరుద్ఘాటించారు. ఇటీవల అసెంబ్లీలో ఆర్ఎస్ఎస్ ప్రార్థన గీతాన్ని ఆలపించడంపై వస్తున్న విమర్శలకు ఆయన స్పందించారు. తన వ్యవహారం వల్లఎవరికైనా ఇబ్బంది కలిగి ఉంటే క్షమించాలని కోరారు. తాను కాంగ్రెన్ వ్యక్తిగా జన్మించానని, అలానే చనిపోతానని గాంధీ కుటుంబం, కాంగ్రెస్ పార్టీపై తనకున్న నిబద్ధతను చాటి చెప్పారు. మంగళవారం కర్ణాటక రాష్ట్ర అసెంబ్లీలో ఈ మేరకు ఆయన వ్యాఖ్యానించారు.
అనంతరం విలేకరుల సమావేశంలో శివకుమార్ మాట్లాడారు. తాను అసెంబ్లీలో 'పాసింగ్ రిఫరెన్స్' మాత్రమే చేశానని చెప్పారు. తన వ్యాఖ్యల పట్ల ఎవరైనా బాధపడి ఉంటే క్షమాపణలు చెప్పడానికి సిద్ధంగా ఉన్నానని తెలియజేశారు. అయితే తాను క్షమాపణలు చెప్పడానికి ఎలాంటి రాజకీయ ఒత్తిడి లేదని ఆయన నొక్కి చెప్పారు. అసెంబ్లీలో జరిగిన చర్చ సందర్భంగా ప్రతిపక్ష నాయకుడు ఆర్.అశోక్ను విమర్శించడానికి తాను గీతాన్ని పఠించానని, సంస్థను ప్రశంసించడానికి కాదని శివకుమార్ అన్నారు.
కాంగ్రెస్ పార్టీతో తనకున్న అనబంధాన్ని గుర్తుచేసుకున్న శివకుమార్!
తాను ఎమ్మెల్యే కావడానికి ముందు రాజకీయ శాస్త్రంలో డిగ్రీ పూర్తి చేశానని చెప్పారు. అలాగే కాంగ్రెస్, గాంధీ కుటుంబం, ఆర్ఎస్ఎస్, బీజేపీ, జనతాదళ్ (లౌకిక), కమ్యూనిస్టులు ఇతర రాజకీయ పార్టీల చరిత్రను విస్తృతంగా అధ్యయనం చేశానని అన్నారు. కొందరు రాజకీయ లాభం కోసం తన మాటలను 'దుర్వినియోగం' చేస్తున్నారని ఆయన వాదించారు. ప్రజల్లో గందరగోళం సృష్టించడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారని చెప్పారు. తన రాజకీయ భక్తికి గాంధీ కుటుంబం కేంద్ర బిందువు అని ఆయన అభివర్ణించారు. 'గాంధీ కుటుంబం నా దేవుడు నేను భక్తుడిని' అని శివకుమార్ వ్యాఖ్యానించారు.
ఖర్గేతో శివకుమార్కు దీర్ఘకాల అనుబంధం
ఈ సందర్భంగా కాంగ్రెస్ జాతీయ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గేతో తనకున్న దీర్ఘకాల అనుబంధం గురించి శివకుమార్ మాట్లాడారు. ఖర్గే ఆధ్వర్యంలో మూడు దశాబ్దాలకు పైగా పనిచేశానని ఆయన చెప్పారు. మహాత్మాగాంధీ 100 సంవత్సరాల జ్ఞాపకార్థం 100 కాంగ్రెస్ భవనాలను నిర్మించాలని తాను ప్రతిపాదించానని తెలిపారు. వాటిని పార్టీ దేవాలయాలుగా పిలిచానని వివరించారు.
ప్రభుత్వం సంక్షోభంలో ఉన్నప్పుడు పార్టీని రక్షించడానికి తాను 200 మంది ఎమ్మెల్యేలను ఎలా తీసుకువచ్చానో గుర్తుచేసుకున్నారు. తీహార్ జైలులో తన సమయం, ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ఈడీ) దాఖలు చేసిన కేసులతో సహా తాను ఎదుర్కొన్న చట్టపరమైన, వ్యక్తిగత ఇబ్బందుల గురించి వివరించారు. ఆగస్టు 21న చిన్నస్వామి స్టేడియంలో జరిగిన తొక్కిసలాటపై అసెంబ్లీలో చర్చ సందర్భంగా కర్ణాటక ఉపముఖ్యమంత్రి డీకే శివకుమార్ ఆర్ఎస్ఎస్ ప్రార్థనా గీతాన్ని ఆలపించారు. దీంతోసభలో ఉన్న అందరూ ఆశ్చర్యానికి గురయ్యారు.
ఇదే తొలిసారి ఏం కాదు!
అయితే డీకే శివకుమార్ ఇలా వ్యవహరించడం ఇదే తొలిసారి ఏం కాదు. గతంలో హోంమంత్రి అమిత్షాతో కలిసి సమావేశంలో పాల్గొన్నారు. కుంభమేళాలో పుణ్యస్నానాలు ఆచరించడం, ఇటీవలి కాలంలో ప్రధాని మోదీతో భేటీ అవడం, తాజాగా అసెంబ్లీలో ఆర్ఎస్ఎస్ గీతం ఆలపించడం అధిష్ఠానానికి సంకేతాలు పంపినట్లు తెలుస్తోంది.
