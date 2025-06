ETV Bharat / bharat

సోనియా గాంధీకి అస్వస్థత- తీవ్రమైన రక్తపోటు ఆస్పత్రిలో చేరిక - SONIA GANDHI HEALTH

sonia gandhi health ( ANI )

By ETV Bharat Telugu Team Published : June 8, 2025 at 6:53 AM IST | Updated : June 8, 2025 at 7:10 AM IST 1 Min Read

Sonia Gandhi Health : కాంగ్రెస్‌ అగ్రనేత సోనియా గాంధీ అస్వస్థతకు గురయ్యారు. అధిక రక్తపోటు సమస్యతో హిమాచల్​ ప్రదేశ్​ రాజధాని శిమ్లాలోని ఇందిరా గాంధీ ఆస్పత్రిలో చేరారు. 78ఏళ్ల సోనియా తన కుమార్తె ప్రియాంక గాంధీతో కలిసి వ్యక్తిగత పర్యటనకు వెళ్లారు. శిమ్లా శివారులోని ఛరబ్రాలోని ప్రియాంక ఇంట్లో ఉన్న సమయంలో ఆమెకు రక్తపోటు తీవ్రమైంది. వెంటనే సోనియా IGMC ఆస్పత్రికి వెళ్లి వైద్యులు సూచించిన పరీక్షలు చేయించుకున్నారు. రక్తపోటు సాధారణస్థితికి వచ్చిన తర్వాత సోనియా తిరిగి వెళ్లిపోయారని ఆస్పత్రి వైద్యులు తెలిపారు.

"రొటీన్ హెల్త్ చెకప్​ కోసం శిమ్లాలోని ఇందిరా గాంధీ మెడికల్ కాలేజీకి వచ్చారు సోనియా గాంధీ. ఇందులో భాగంగా ఆమెకు పలు రకాల పరీక్షలు చేశాము. ఐజీఎమ్​సీలోని సీనియర్ డాక్టర్ల బృందం పర్యవేక్షణలో ఈ పరీక్షలు జరిగాయి. అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుని ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా టెస్టులు చేసిన తర్వాత ఆమె ఇంటికి వెళ్లారు." --డాక్టర్ రాహుల్ రావు, సూపరింటెండెంట్ ఐజీఎమ్​సీ "అధిక రక్త పోటు సమస్యతో సోనియా గాంధీ ఆస్పత్రిలో చేరారు. ఇదంతా సాధారణ చెకప్ మాత్రమే. చికిత్స తీసుకుని ఇంటికి తిరిగి వెళ్లారు." హిమాచల్ ప్రదేశ్​ ముఖ్యమంత్రి మీడియా సలహదారు నరేశ్ చౌహాన్ తెలిపారు. విశ్రాంతి తీసుకునేందుకు సోనియా గాంధీ శిమ్లాకు తరచూ వస్తుంటారని చెప్పారు. అంతకుముందు ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరిలోనూ సోనియాగాంధీ అస్వస్థతకు గురయ్యారు. వెంటనే దిల్లీలోని సర్ గంగా రామ్ ఆస్పత్రిలో చేరారు. ఉదర సంబంధిత సమస్యలతో ఆమె చేరినట్లు ఆసుపత్రివర్గాలు తెలిపాయి.

Sonia Gandhi Health : కాంగ్రెస్‌ అగ్రనేత సోనియా గాంధీ అస్వస్థతకు గురయ్యారు. అధిక రక్తపోటు సమస్యతో హిమాచల్​ ప్రదేశ్​ రాజధాని శిమ్లాలోని ఇందిరా గాంధీ ఆస్పత్రిలో చేరారు. 78ఏళ్ల సోనియా తన కుమార్తె ప్రియాంక గాంధీతో కలిసి వ్యక్తిగత పర్యటనకు వెళ్లారు. శిమ్లా శివారులోని ఛరబ్రాలోని ప్రియాంక ఇంట్లో ఉన్న సమయంలో ఆమెకు రక్తపోటు తీవ్రమైంది. వెంటనే సోనియా IGMC ఆస్పత్రికి వెళ్లి వైద్యులు సూచించిన పరీక్షలు చేయించుకున్నారు. రక్తపోటు సాధారణస్థితికి వచ్చిన తర్వాత సోనియా తిరిగి వెళ్లిపోయారని ఆస్పత్రి వైద్యులు తెలిపారు. "రొటీన్ హెల్త్ చెకప్​ కోసం శిమ్లాలోని ఇందిరా గాంధీ మెడికల్ కాలేజీకి వచ్చారు సోనియా గాంధీ. ఇందులో భాగంగా ఆమెకు పలు రకాల పరీక్షలు చేశాము. ఐజీఎమ్​సీలోని సీనియర్ డాక్టర్ల బృందం పర్యవేక్షణలో ఈ పరీక్షలు జరిగాయి. అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుని ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా టెస్టులు చేసిన తర్వాత ఆమె ఇంటికి వెళ్లారు." --డాక్టర్ రాహుల్ రావు, సూపరింటెండెంట్ ఐజీఎమ్​సీ "అధిక రక్త పోటు సమస్యతో సోనియా గాంధీ ఆస్పత్రిలో చేరారు. ఇదంతా సాధారణ చెకప్ మాత్రమే. చికిత్స తీసుకుని ఇంటికి తిరిగి వెళ్లారు." హిమాచల్ ప్రదేశ్​ ముఖ్యమంత్రి మీడియా సలహదారు నరేశ్ చౌహాన్ తెలిపారు. విశ్రాంతి తీసుకునేందుకు సోనియా గాంధీ శిమ్లాకు తరచూ వస్తుంటారని చెప్పారు. అంతకుముందు ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరిలోనూ సోనియాగాంధీ అస్వస్థతకు గురయ్యారు. వెంటనే దిల్లీలోని సర్ గంగా రామ్ ఆస్పత్రిలో చేరారు. ఉదర సంబంధిత సమస్యలతో ఆమె చేరినట్లు ఆసుపత్రివర్గాలు తెలిపాయి.

Last Updated : June 8, 2025 at 7:10 AM IST