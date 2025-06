ETV Bharat / bharat

'ఒక్కడే కుమారుడు- నా బిడ్డ శరీరాన్ని ముక్కలు చేయకండి'- తొక్కిసలాట తర్వాత ఓ తండ్రి ఆవేదన - BANGALORE STAMPEDE DEATH FATHER

Bangalore Stampede Death Father ( IANS )

By ETV Bharat Telugu Team Published : June 5, 2025 at 9:17 AM IST | Updated : June 5, 2025 at 9:29 AM IST 1 Min Read

Bangalore Stampede Death Father : బెంగళూరులోని చిన్నస్వామి క్రికెట్ స్టేడియం వెలుపల జరిగిన తొక్కిసలాటలో కన్న బిడ్డలను కోల్పోయిన తల్లిదండ్రుల బాధ వర్ణనాతీతం. విజయోత్సవ వేడుకలకు వెళ్లి, విగతజీవులుగా కొందరు మారడంతో అనేక మంది కుటుంబసభ్యులు విషాదంలో మునిగిపోయారు. ఈ నేపథ్యంలో ఓ తండ్రి, ప్రభుత్వానికి విజ్ఞప్తి చేస్తున్న తీరు అందరినీ కన్నీరు పెట్టిస్తోంది! మంగళవారం జరిగిన తొక్కిసలాటలో ప్రాణాలు కోల్పోయిన తన కుమారుడి శరీరాన్ని ముక్కలు చేయొద్దంటూ ఓ తండ్రి ప్రభుత్వానికి విజ్ఞప్తి చేశాడు. 'నాకు ఒక్కడే కుమారుడు ఉన్నాడు. ఇంట్లో చెప్పకుండా ఇక్కడికి వచ్చాడు. తొక్కిసలాటలో ప్రాణాలు కోల్పోయాడు. ఇప్పుడు ముఖ్యమంత్రి, డిప్యూటీ సీఎం మా ఇంటికి వచ్చి పరామర్శించినా, చనిపోయిన నా బిడ్డను తిరిగి తీసుకురాలేరు. నా కుమారుడి మృతదేహాన్ని అయినా మాకు అప్పగించండి. దయచేసి పోస్టుమార్టం పేరుతో నా బిడ్డ శరీరాన్ని ముక్కలు చేయకండి' అని ఆ తండ్రి వేడుకున్నాడు.

ఐపీఎల్​లో ఆర్​సీబీ గెలవడంతో పెద్ద ఎత్తున సెలబ్రేట్ చేయాలని ఫ్రాంచైజీ నిర్ణయించింది. ఈ క్రమంలోనే బెంగళూరులోని బస్ పరేడ్ ఆ తర్వాత చిన్నస్వామి స్టేడియంలో కర్ణాటక క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో ఆటగాళ్లకు సన్మాన కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేశారు. ఈ ఈవెంట్​కు ప్రీ పాసులు అందిస్తున్నరనే విషయం తెలియడంతో అభిమానులు భారీ ఎత్తున స్టేడియానికి తరలివచ్చారు. ఈ క్రమంలోనే తొక్కిసలాట జరిగింది. ఈ ఘటనలో 11 మంది మృతి చెందగా, మరో 47మంది గాయపడ్డారు. ఈ ప్రమాదంపై ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ, కాంగ్రెస్ జాతీయ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే, లోక్​సభ ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీతో సహా పలువురు దిగ్బ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. ఈ ఘటనపై రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి సిద్ధరామయ్య న్యాయవిచారణకు ఆదేశించారు. 15 రోజుల్లోగా నివేదికను అందించాలని విచారణ కమిషన్​కు గడువు విధించారు. మృతుల కుటుంబాలకు రూ.10 లక్షల పరిహారం ప్రకటించారు. తొక్కిసలాటలో గాయపడిన వారికి ఉచిత వైద్యం అందిస్తామని వెల్లడించారు. మరోవైపు కర్ణాటక ముఖ్యమంత్రి సిద్ధరామయ్య, ఉపముఖ్యమంత్రి డీకే శివకుమార్ రాజీనామా చేయాలంటూ బీజేపీ డిమాండ్ చేస్తోంది.

