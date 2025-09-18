ETV Bharat / bharat

ఓట్ల దొంగలను ఎన్నికల సంఘం రక్షిస్తోంది: రాహుల్ గాంధీ

ఉద్దేశపూర్వకంగానే లక్షలమంది ఓట్లు తొలగిస్తున్నారని రాహుల్​ విమర్శ

Rahul Gandhi on Election Commission
Rahul Gandhi on Election Commission (ANI)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 18, 2025 at 11:31 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Rahul Gandhi on Election Commission : ఓట్లు తొలగించేందుకు కొందరు వ్యక్తులు వ్యవస్థను హైజాక్ చేస్తున్నారని కాంగ్రెస్​ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ ఆరోపించారు. ఓట్ల దొంగలను ఎన్నికల సంఘం రక్షిస్తోందని విమర్శలు గుప్పించారు. ఉద్దేశపూర్వకంగానే లక్షల మంది ఓట్లు తొలగిస్తున్నారని, చాలా చోట్ల మైనారిటీలు, ఆదివాసీల ఓట్లు తొలగించారని తెలిపారు. ఇవన్నీ ఆరోపణలు కాదని, పక్కా ఆధారాలతోనే చెబుతున్నానని స్పష్టం చేశారు. కర్ణాటక అలంద్‌లో గోదాబాయి అనే మహిళ పేరుతో ఫేక్‌ లాగిన్ సృష్టించారన్న రాహుల్​, ఆమె మాట్లాడిన వీడియోను ప్రదర్శించారు.

"ఉద్దేశపూర్వకంగానే లక్షల మంది ఓట్లు తొలగిస్తున్నారు. చాలా చోట్ల మైనారిటీలు, ఆదివాసీల ఓట్లు తొలగించారు. ఓట్ల తొలగింపుపై మా వద్ద ఆధారాలు ఉన్నాయి. కర్ణాటక అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో వేలమంది ఓట్లు తొలగించారు. అధికారులకు తెలియకుండా ఓట్లు ఎలా పోతాయి? ఓట్లు తొలగించేందుకు కొందరు వ్యక్తులు వ్యవస్థను హైజాక్ చేస్తున్నారు. ఓట్లు తొలగించాలంటూ వారికి తెలియకుండానే దరఖాస్తు చేస్తున్నారు. కాంగ్రెస్ సానుభూతిపరుల ఓట్లను కావాలనే తొలగిస్తున్నారు. కాంగ్రెస్ బలంగా ఉన్నచోట్ల మమ్మల్ని టార్గెట్ చేస్తున్నారు. ఓట్ల తొలగింపు ప్రక్రియ వివిధ రాష్ట్రాల నుంచి కొనసాగుతోంది."

--రాహుల్ గాంధీ, లోక్​సభలో ప్రతిపక్ష నేత

కర్ణాటకలో ఓట్ల తొలగింపుపై ఎఫ్‌ఐఆర్ దాఖలు చేసిన C.I.D ఎక్కణ్నుంచి దరఖాస్తు చేశారో ఐపీ నెంబర్లు ఇవ్వాలని ఈసీని కోరినా ఇవ్వలేదన్నారు. 18 నెలల్లో సీఐడీ 18 లేఖలు రాసినా స్పందన లేదన్నారు. కర్ణాటక సీఐడీ అడిగిన వివరాలను వారంలోగా ఇవ్వాలని ఈసీని కోరుతున్నామన్నారు. ఓట్ల చోరులను రక్షిస్తోంది సీఈసీ జ్ఞానేష్‌కుమారేనని ఆరోపించారు. "ఓట్ల దొంగలను ఎన్నికల సంఘం రక్షిస్తోంది. మహారాష్ట్రలోని రజూరా అసెంబ్లీలో నకిలీ ఓట్లను సృష్టించారు. మహారాష్ట్ర రజూరాలో 6,850 నకిలీ ఓట్లను జాబితాలో చేర్చారు. ఓట్ల చోరీ పరిశ్రమ నిర్వాహకులు ఎవరో తేలాలి. ఉన్న ఓట్ల తొలగింపు, నకిలీ ఓట్లను సృష్టి రెండూ జరుగుతున్నాయి. నకిలీ ఓట్లు సృష్టిస్తున్నారనేందుకు ఆధారాలు ఉన్నాయి. ఓట్ల చోరులను రక్షించడం మానుకోవాలని సీఈసీని కోరుతున్నాం." అని రాహుల్ అన్నారు.

"కర్ణాటకలో అలంద్ ఒక అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం ఉంది. ఈ నియోజకవర్గంలో ఎవరో 6వేల 18 ఓట్లు తొలగించేందుకు ప్రయత్నించారు. 6వేల 18 ఓట్ల తొలగింపును ఒకరు గుర్తించారు. యాదృచ్ఛికంగానే అది జరిగింది. తన బంధువు ఓటు తొలగించారని బూత్ స్థాయి అధికారిణి గుర్తించారు. పక్కింటి వ్యక్తి ఓటు తొలగించారని ఆమె కనిపెట్టింది. ఇదే విషయాన్ని అతడిని ప్రశ్నించగా తాను తొలగించలేదని చెప్పారు. ఓటు ఉన్న వ్యక్తి లేదా అధికారి తొలగించకుండా ఓటు ఎవరు తీసేశారు. ఎవరో ఈ ప్రక్రియను మొత్తం హైజాక్ చేశారు. "

--రాహుల్ గాంధీ, లోక్​సభలో ప్రతిపక్ష నేత

కాంగ్రెస్‌ బలంగా ఉన్న ప్రాంతాల్లో ఉన్న ఓట్లను తొలగిస్తూ కొత్తగా నకిలీ ఓట్లను ఎలా సృష్టిస్తున్నారో రాహుల్‌ గాంధీ వివరించారు. మహారాష్ట్రలోని రజూరా అసెంబ్లీ నియోజకవర్గంలో 6,850 నకిలీ ఓట్లను జాబితాలో చేర్చారని అన్నారు. కర్ణాటకలో ఓట్లు తొలగించేందుకు వివిధ రాష్ట్రాల ఫోన్ నెంబర్లు వాడారన్న రాహుల్‌గాంధీ, ఈ నెంబర్లు ఎవరివి? ఎవరు ఆపరేట్ చేశారో? తేలాలన్నారు. సూర్యకాంత్ పేరుతో 12 నిమిషాల వ్యవధిలో 14 దరఖాస్తులు వెళ్లాయన్న రాహుల్‌, ఆయనకు తెలియకుండానే ఓటు తొలగించాలని దరఖాస్తు చేశారని అన్నారు. ఫేక్ లాగిన్లు, ప్రత్యేక సాఫ్ట్‌వేర్‌తోనే ఓట్లు తొలగిస్తున్నారని రాహుల్‌ అన్నారు.

దేశవ్యాప్త SIRలో సగం మంది పత్రాలు ఇవ్వాల్సిన పనిలేదు : EC

బిహార్ ఎన్నికల వేళ ఈసీ కీలక నిర్ణయం- కలర్​ ఫొటోలతో EVM బ్యాలెట్​ పేపర్లు

For All Latest Updates

TAGGED:

RAHUL GANDHI ON ELECTION COMMISSIONRAHUL GANDHI PRESS CONFERENCERAHUL GANDHI ON VOTE CHORIRAHUL GANDHI ON MAHARASHTRA ELECTIORAHUL GANDHI ON ELECTION COMMISSION

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

మీ బండి రోజూ వర్షంలో తడుస్తోందా? - ఈ జాగ్రత్తలు పాటిస్తే బోర్​కు రాదు!

టీ-శాట్​ ద్వారా బాలలకు డిజిటల్​ పాఠాలు - నేటి నుంచి ప్రారంభం

పల్లీలతో చట్నీలే కాదు - ఇలా కరకరలాడే "వడలు" చేసుకోండి! - టేస్ట్ సూపర్!

"ఒత్తిడి"కి లోనవుతున్నారా? - రోజూ 20 నిమిషాలు కేటాయిస్తే చాలంటున్న నిపుణులు!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.