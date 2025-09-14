3000 గుర్తుతెలియని మృతదేహాలకు దహన సంస్కారాలు- మతం కంటే మానవత్వమే గొప్పదంటూ!
మనుషులకు రక్తదానం - మూగజీవాలకు నీటి వసతి కల్పిస్తున్న జస్పాల్ సింగ్ పాలి
Published : September 14, 2025 at 3:55 PM IST
Cremation Of Unidentified Bodies : కొన్ని చోట్ల సొంత బిడ్డలే తల్లిదండ్రుల అంత్యక్రియలను నిర్లక్ష్యం చేస్తున్న ప్రస్తుత రోజుల్లో, ఓ వ్యక్తి మాత్రం గుర్తు తెలియని మృతదేహాలకు అంతిమ సంస్కారాలు నిర్వహిస్తున్నారు. మతం కంటే మానవత్వం గొప్పదంటూ చాటి చెబుతున్నారు. ఆయనే ఉత్తర్ప్రదేశ్లోని లఖింపుర్ ఖేరీకి చెందిన జస్పాల్ సింగ్ పాలి.
ప్రస్తుతం పితృపక్షం జరుగుతోంది. ఈ సమయంలో మరణించిన వారి అస్థికలను అచారం ప్రకారం గంగలో విడిచిపెడితే, వారికి మోక్షం వస్తుందని నమ్మకం. కానీ లఖింపుర్ ఖేరీ జిల్లాలోని సదర్ కొత్వాలి ప్రాంతంలోని రామ్ఘాట్ శ్మశాన వాటికను చూస్తే, ఎవరైనా దిగ్భ్రాంతికి గురికావడం ఖాయం. ఎందుకంటే, అక్కడ ఉన్న ఓ గదిలో ఏకంగా 400పైనా అస్థికల మూటలు ఉన్నాయి. అవన్నీ మరణించిన వారి బంధువులు మరిచిపోయినవే కావడం గమనార్హం.
మరి ఈ అస్థికలను ఎవరు గంగానదిలో కలుపుతారు? మరణించిన వారికి మోక్షం ఎలా సిద్ధిస్తుంది? అందుకే ఈ బాధ్యతను జస్పాల్ సింగ్ పాలి తీసుకున్నారు. ఈ గుర్తు తెలియని వ్యక్తుల అస్థికలను స్వయంగా, ఆచారాల ప్రకారం నదిలో కలిపే పని చేపట్టారు. అంతేకాదు ఆయన ఇప్పటి వరకు 3000కు పైగా గుర్తు తెలియని మృతదేహాలకు అంత్యక్రియలు నిర్వహించారు.
మతం కంటే మానవత్వమే గొప్పది!
లఖింపూర్ ఖేరీ జిల్లాలో సామాజిక కార్యకర్త జస్పాల్ సింగ్ పాలి అనేక మంచి కార్యక్రమాలు చేపడుతుంటారు. ఆయన 2011లో 'షహీద్ భగత్ సింగ్ నిస్వార్థ సేవా సమితి'ని స్థాపించారు. అప్పటి నుంచి ఆయన అనాథ, గుర్తు తెలియని మృతదేహాలకు అంత్యక్రియలు నిర్వహిస్తున్నారు. అంతేకాదు ఎవరైనా ఆర్థిక ఇబ్బందుల వల్ల తమ బంధువుల, కుటుంబ సభ్యుల అంత్యక్రియలు నిర్వహించలేకపోతే, వారికి కూడా జస్పాల్ సింగ్ పాలి సహాయం చేస్తున్నారు.
"ప్రతి మానవుడికి తన మరణం తరువాత గౌరవప్రదమైన అంతిమ వీడ్కోలు పొందే హక్కు ఉంది. అందుకే నేను గుర్తు తెలియని మృతులను కూడా నా సొంత కుటుంబంగా భావించి, వారికి ఆచారం ప్రకారం అంత్యక్రియలు నిర్వహిస్తాను. ఇప్పటి వరకు మా సంస్థ 3000 కంటే ఎక్కువ గుర్తు తెలియని మృతదేహాలకు అంత్యక్రియలు నిర్వహించింది. ఏటా పితృ పక్ష సమయంలో, నేను, నా బృందం కలిసి గుర్తు తెలియని వ్యక్తుల చితాభస్మాన్ని సేకరించి, ఫరూకాబాద్కు వెళ్లి, పూర్తి ఆచారాలతో వాటిని గంగానదిలో కలుపుతుంటాం. ఈ ఏడాది కూడా దాదాపు 70 గుర్తు తెలియని వ్యక్తుల చితాభస్మాన్ని గంగానదిలో కలిపాం" అని జస్పాల్ సింగ్ పాలి తెలిపారు.
బంధువులు పట్టించుకోరే!
"ప్రస్తుతం రామ్ఘాట్ శ్మశానవాటికలోని గదిలో 400 వరకు అస్థికల మూటలు ఉన్నాయి. దాదాపు 3 ఏళ్లుగా వాటిని తీసుకెళ్లడానికి బంధువులు ఎవరైనా వస్తారేమో అని ఎదురుచూస్తున్నాం. కానీ ఎవరూ రాలేదు. మరి మరణించిన వారికి మోక్షం ఎలా వస్తుంది? ఒక వేళ ఆ అస్థికలను ఈ పితృపక్ష సమయంలో గంగా నదిలో కలిపితే, కచ్చితంగా వారి ఆత్మలకు మోక్షం లభిస్తుంది" అని అంత్యక్రియలు నిర్వహించే పూజారి శివ ప్రకాశ్ తెలిపారు.
రక్తదానం కూడా!
జస్పాల్ సింగ్ పాలి కేవలం మృతదేహాలను దహనం చేయడం, అంత్యక్రియలు నిర్వహించడమే కాదు. అనేక ఇతర సామాజిక కార్యకలాపాలు కూడా చేస్తున్నారు. ఆయన నెలకొల్పిన సంస్థ రక్తదాన శిబిరాలను నిర్వహిస్తుంది. పశువులకు నీటి సౌకర్యం కల్పిస్తుంది. పేదవాళ్లకు సహాయం అందిస్తుంది. అందుకే లఖింపూర్ ఖేరీ ప్రజలు ఆయన గురించి గొప్పగా చెబుతుంటారు. 'ఎవరూ లేని వారికి జస్పాల్ సింగ్ పాలీయే దిక్కు' అని అంటుంటారు. ఏదైనా సమస్యతో జస్పాల్ను కలిస్తే, ఆయన నుంచి కచ్చితంగా సహాయం లభిస్తుందని వాళ్ల నమ్మకం. జస్పాల్ సింగ్ మాత్రం, దేవుడు తనను ఈ పనికి ఎన్నుకున్నాడని వినమ్రంగా చెబుతున్నారు. మతం కంటే మానవత్వమే గొప్పదని తాను నమ్ముతానని చెప్పారు.
