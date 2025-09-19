'కంగనా రనౌత్ను చెంప దొబ్బలు కొట్టాలి'- కాంగ్రెస్ నాయకుడి వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు!
కాంగ్రెస్ నాయకుడి వ్యాఖ్యలు- దీటుగా బదులిచ్చిన కంగన
Published : September 19, 2025 at 12:10 PM IST
Congress Leader On Kangana Ranaut : బాలీవుడ్ నటి, బీజేపీ ఎంపీ కంగనా రనౌత్పై తమిళనాడు కాంగ్రెస్ మాజీ అధ్యక్షుడు కేఎస్ అళగిరి చేసిన వ్యాఖ్యలు వివాదాస్పదంగా మారాయి. తమిళనాడుకు ఆమె వస్తే చెంప దెబ్బ కొట్టాలని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు. దీంతో కంగనా కూడా అంతే రీతిలో బదులిచ్చారు. తాను ఎక్కడి వెళ్లేందుకు సిద్ధమైనా ఎవరూ ఆపలేరని అన్నారు. అసలేం జరిగిందంటే?
కాంగ్రెస్ మాజీ అధ్యక్షుడు కేఎస్ అళగిరి గురువారం కంగనను ఉద్దేశించి మాట్లాడారు. "ఇటీవల 10-15 మంది రైతులు నా దగ్గరకు వచ్చారు. అప్పుడు వారంతా కంగనా రనౌత్ ఒకసారి వ్యవసాయ మహిళల గురించి మాట్లాడిన విషయాన్ని ప్రస్తావించారు. బలహీనమైన భూముల్లో మహిళలు పనిచేస్తున్నారని ఆమె అన్నట్లు తెలిపారు. ఆ మహిళలు పొలాల్లో పనిచేస్తున్నప్పటికీ, వారు చాలా వేగంగా, ధైర్యంగా, ఏదైనా సాధించగలరని కంగనతో విలేకరి అన్నట్లు పేర్కొన్నారు" అని అళగిరి తెలిపారు.
మహిళా ఎంపీ అలాంటి వ్యాఖ్యలు చేయడమేంటి?
"అయితే విలేకరి వ్యవసాయ మహిళలను కొనియాడగా, రూ.100 ఇస్తే వారు ఎక్కడికైనా రావచ్చని ఆమె (కంగనా రనౌత్) వెంటనే సమాధానం ఇచ్చినట్లు రైతులు పేర్కొన్నారు. అది తెలిసిన నేను షాక్ అయ్యాను. సిట్టింగ్ ఎంపీ అయిన ఓ మహిళ వ్యవసాయ మహిళలను విమర్శించడమేంటి? అలాంటి వ్యాఖ్యలు చేయడమేంటి? ఆమె కూడా గ్రామీణ భారతదేశం నుంచి వచ్చారు. అందుకే మా ప్రాంతానికి వస్తే ఓ చెంపదెబ్బ కొట్టాలి" అని అళగిరి అన్నారు.
కానిస్టేబుల్లా చేయమని చెప్పా!్
గత సంవత్సరం చండీగఢ్ విమానాశ్రయంలో కేంద్ర పారిశ్రామిక భద్రతా దళం (CISF) కానిస్టేబుల్ ఆమెను చెంపదెబ్బ కొట్టినట్లుగా చేయాలని తాను వ్యవసాయ కార్మికులతో చెప్పినట్లు వెల్లడించారు. "కొన్ని నెలల క్రితం ఆమె విమానాశ్రయానికి వెళ్లినప్పుడు ఓ మహిళా పోలీసు అధికారి చెంపదెబ్బ కొట్టారు. ఆ వెంటనే ఆ పోలీసు అధికారి 'కంగన ఎక్కడికి వెళ్లినా అందరినీ తిడుతుంది. ఆమె మాటలు చాలా అసహ్యంగా ఉంటాయి' అని అన్నారు. అందుకే కంగన మన ప్రాంతానికి వస్తే, మీరు విమానాశ్రయంలోని పోలీసు అధికారి చేసినట్లే చేయాలని నేను వ్యవసాయ కార్మికులకు చెప్పాను. అప్పుడే ఆమె తన తప్పును సరిదిద్దుకుంటుంది" అని అళగిరి అన్నారు.
కంగనా రనౌత్ స్పందన ఇలా!
#WATCH | Kullu, Himachal Pradesh: On Congress leader KS Alagiri's reported remarks on her, BJP MP Kangana Ranaut says, " we can go wherever we want. no one can stop anyone. if there are people who hate me, there are more people who love me. people in tamil nadu have always… pic.twitter.com/luJK0OKQnf— ANI (@ANI) September 18, 2025
