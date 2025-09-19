ETV Bharat / bharat

'కంగనా రనౌత్​ను చెంప దొబ్బలు కొట్టాలి'- కాంగ్రెస్ నాయకుడి వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు!

కాంగ్రెస్ నాయకుడి వ్యాఖ్యలు- దీటుగా బదులిచ్చిన కంగన

Kangana Ranaut
Kangana Ranaut (ANI)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 19, 2025 at 12:10 PM IST

2 Min Read
Congress Leader On Kangana Ranaut : బాలీవుడ్ నటి, బీజేపీ ఎంపీ కంగనా రనౌత్​పై తమిళనాడు కాంగ్రెస్ మాజీ అధ్యక్షుడు కేఎస్ అళగిరి చేసిన వ్యాఖ్యలు వివాదాస్పదంగా మారాయి. తమిళనాడుకు ఆమె వస్తే చెంప దెబ్బ కొట్టాలని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు. దీంతో కంగనా కూడా అంతే రీతిలో బదులిచ్చారు. తాను ఎక్కడి వెళ్లేందుకు సిద్ధమైనా ఎవరూ ఆపలేరని అన్నారు. అసలేం జరిగిందంటే?

కాంగ్రెస్ మాజీ అధ్యక్షుడు కేఎస్ అళగిరి గురువారం కంగనను ఉద్దేశించి మాట్లాడారు. "ఇటీవల 10-15 మంది రైతులు నా దగ్గరకు వచ్చారు. అప్పుడు వారంతా కంగనా రనౌత్ ఒకసారి వ్యవసాయ మహిళల గురించి మాట్లాడిన విషయాన్ని ప్రస్తావించారు. బలహీనమైన భూముల్లో మహిళలు పనిచేస్తున్నారని ఆమె అన్నట్లు తెలిపారు. ఆ మహిళలు పొలాల్లో పనిచేస్తున్నప్పటికీ, వారు చాలా వేగంగా, ధైర్యంగా, ఏదైనా సాధించగలరని కంగనతో విలేకరి అన్నట్లు పేర్కొన్నారు" అని అళగిరి తెలిపారు.

మహిళా ఎంపీ అలాంటి వ్యాఖ్యలు చేయడమేంటి?
"అయితే విలేకరి వ్యవసాయ మహిళలను కొనియాడగా, రూ.100 ఇస్తే వారు ఎక్కడికైనా రావచ్చని ఆమె (కంగనా రనౌత్) వెంటనే సమాధానం ఇచ్చినట్లు రైతులు పేర్కొన్నారు. అది తెలిసిన నేను షాక్ అయ్యాను. సిట్టింగ్ ఎంపీ అయిన ఓ మహిళ వ్యవసాయ మహిళలను విమర్శించడమేంటి? అలాంటి వ్యాఖ్యలు చేయడమేంటి? ఆమె కూడా గ్రామీణ భారతదేశం నుంచి వచ్చారు. అందుకే మా ప్రాంతానికి వస్తే ఓ చెంపదెబ్బ కొట్టాలి" అని అళగిరి అన్నారు.

కానిస్టేబుల్​లా చేయమని చెప్పా!్
గత సంవత్సరం చండీగఢ్ విమానాశ్రయంలో కేంద్ర పారిశ్రామిక భద్రతా దళం (CISF) కానిస్టేబుల్ ఆమెను చెంపదెబ్బ కొట్టినట్లుగా చేయాలని తాను వ్యవసాయ కార్మికులతో చెప్పినట్లు వెల్లడించారు. "కొన్ని నెలల క్రితం ఆమె విమానాశ్రయానికి వెళ్లినప్పుడు ఓ మహిళా పోలీసు అధికారి చెంపదెబ్బ కొట్టారు. ఆ వెంటనే ఆ పోలీసు అధికారి 'కంగన ఎక్కడికి వెళ్లినా అందరినీ తిడుతుంది. ఆమె మాటలు చాలా అసహ్యంగా ఉంటాయి' అని అన్నారు. అందుకే కంగన మన ప్రాంతానికి వస్తే, మీరు విమానాశ్రయంలోని పోలీసు అధికారి చేసినట్లే చేయాలని నేను వ్యవసాయ కార్మికులకు చెప్పాను. అప్పుడే ఆమె తన తప్పును సరిదిద్దుకుంటుంది" అని అళగిరి అన్నారు.

కంగనా రనౌత్ స్పందన ఇలా!

అయితే అళగిరి వ్యాఖ్యలపై కంగనా మీడియా ముందు స్పందించారు. దేశంలో తాను ఎక్కడికైనా వెళ్లవచ్చని చెప్పారు. ఎవరూ తనను ఆపలేరని అన్నారు. తనను ద్వేషించే వారు ఉంటే, ప్రేమించే వారు కూడా ఎక్కువేనని చెప్పుకొచ్చారు. తలైవి చిత్రంలో తమిళనాడు మాజీ ముఖ్యమంత్రి జయలలిత పాత్రను పోషించిన తర్వాత ఆ రాష్ట్రంలో తనకు సానుకూల స్పందన లభించిందని కంగనా అన్నారు. తమిళనాడుకు చెందిన ప్రతిపక్ష ఎంపీలు కూడా ఇటీవల తనను తలైవి అని పిలిచారని గుర్తు చేశారు. ఒక వ్యక్తి ఏదో మాట్లాడటం వల్ల ఎటువంటి తేడా ఉండదని కౌంటర్ ఇచ్చారు.

'నన్ను మీరెలా జడ్జ్ చేస్తారు? మీకు ఏ అర్హత ఉంది'- బాలీవుడ్​ నిర్మాతపై కంగన ఫైర్!

'సాగు చట్టాలపై వ్యాఖ్యలు నా వ్యక్తిగతం - వెనక్కి తీసుకుంటున్నా' - కంగన క్షమాపణలు - Kangana On Farm Laws

