'హెచ్-1బీ' ఫీజు పెంపు వేళ- భారతీయ నిపుణులకు జర్మనీ పిలుపు
భారతీయులకు జర్మనీ బంపర్ ఆఫర్- భారతీయులను జర్మనీలోకి అహ్వానిస్తున్నట్లు దిల్లీలోని జర్మనీ రాయబారి ప్రకటన
Published : September 24, 2025 at 12:33 PM IST
Germany On Indian Experts : హెచ్1 బీ వీసా ఫీజును అమెరికా భారీగా పెంచడంతో భారత్ నిపుణులను ఆకర్షించే పనిలో పలు దేశాలు ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాయి. తాజాగా అత్యంత నైపుణ్యం కలిగిన భారతీయులను జర్మనీ దేశంలోకి ఆహ్వానిస్తున్నట్లు దిల్లీలోని జర్మనీ రాయబారి ఫిలిప్ అకెర్మన్ తెలిపారు.
తమ దేశంలో పనిచేసే భారతీయులు జర్మన్ల కంటే ఎక్కువగా సంపాదిస్తున్నారని అకెర్మన్ పేర్కొన్నారు. ఐటీ, సైన్స్, సాంకేతిక రంగాల్లో భారతీయులకు మంచి ఉద్యోగావకాశాలు కల్పిస్తున్నట్లు తెలిపారు. కష్టపడేతత్వం, ఉత్తమమైన వ్యక్తులకు ఉద్యోగం ఇవ్వడాన్ని జర్మనీ దేశం నమ్ముతుందన్న ఆయన అధిక వేతనాలు తీసుకుంటూ దేశ సంక్షేమానికి భారతీయులు ఎంతో ఉపయోగపడుతున్నారన్నారు. జర్మనీ వలస విధానం సరళంగా, ఆధునికంగా ఉందన్న ఫిలిప్ అకెర్మన్, తమ విధానాల్లో ఆకస్మిక మార్పులు ఉండవన్నారు. ఈ క్రమంలోనే మంచి ఉద్యోగాల కోసం భారతీయులు జర్మనీ దేశానికి రావాలని ఆయన పిలుపునిచ్చారు.
Here is my call to all highly skilled Indians.— Dr Philipp Ackermann (@AmbAckermann) September 23, 2025
Germany stands out with its stable migration policies, and with great job opportunities for Indians in IT, management, science and tech.
Find your way to Germany to boost your career: https://t.co/u5CmmrHtoF pic.twitter.com/HYiwX2iwME