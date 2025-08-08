Essay Contest 2025

ETV Bharat / bharat

ధర్మస్థలలో మరో కొత్త ప్రదేశంలో తవ్వకాలు- సుప్రీం కోర్టు సైతం కీలక నిర్ణయం - DHARMASTHALA MASS BURIAL CASE

ధర్మస్థలలో కొత్త ప్రదేశంలో తవ్వకాలు ప్రారంభించిన సిట్ అధికారులు

Dharmasthala Mass Burial Case
Karnataka Police personnel at the mass burial site in Dharmasthala (ETV Bharat Old Pic)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 8, 2025 at 8:05 PM IST

2 Min Read

Dharmasthala Mass Burial Case : దేశవ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టిస్తున్న కర్ణాటకలోని ధర్మస్థల ఖననాల కేసులో మరో కీలక పరిణామం జరిగింది. ఈ కేసును విచారిస్తున్న ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం(సిట్) మరో కొత్త ప్రదేశంలో తవ్వకాలను చేపట్టింది. గుర్తు తెలియని ఫిర్యాదుదారుడు ఇచ్చిన సమాచారం ఆధారంగానే ఈ ప్రదేశంలో తవ్వకాలు చేపట్టినట్లు అధికారులు తెలిపారు. శుక్రవారం ఆప్రాంతంలో సిట్​తో పాటు ఫోరెన్సిక్ నిపుణులు, సాంకేతిక సిబ్బంది కూడా ఉన్నారు. ఈ తవ్వకాలు కఠినమై భద్రత మధ్య నిర్వహించినట్లు అధికారులు చెప్పారు. అయితే ఆ స్థలం నుంచి కనుగొన్న వాటి గురించి ఇప్పటివరకు వెల్లడించలేదు. అన్ని ఆధారాలను జాగ్రత్తగా పరిశీలిస్తున్నామని అన్నారు. తదుపరి చర్యలు, ఫోరెన్సిక్ నివేదికలు చట్టపరమైన ప్రక్రియల ఆధారంగా ఉంటాయని తెలిపారు. అయితే, ఈ దర్యాప్తు ప్రజలు, రాజకీయ వర్గాల్లో విస్తృతమైన చర్చలకు దారి తీసిందని అధికారులు అన్నారు.

సుప్రీం కోర్టు కీలక నిర్ణయం
మరోవైపు ధర్మస్థలలో సామూహిక అంత్యక్రియల కేసును నివేదించకుండా మీడియాను నిరోధించడానికి సుప్రీంకోర్టు నిరాకరించింది. ఆలయాన్ని నిర్వహిస్తున్న కుటుంబాన్ని లక్ష్యంగా చేసుకుని మీడియా కథనాలు వస్తున్నాయని ధర్మస్థల ఆలయ కార్యదర్శి వేసిన పిటిషన్ విచారణ సందర్భంగా సుప్రీంకోర్టు ఈ మేరకు పేర్కొంది. పరువు నష్టం కలిగించే కంటెంట్‌ను తొలగించాలని కోరుతూ ధర్మస్థల ఆలయ కార్యదర్శి దాఖలు చేసిన పిటిషన్‌ను పునఃపరిశీలించాలని కర్ణాటకలోని ట్రయల్ కోర్టును ఆదేశించింది. చాలా అరుదైన కేసుల్లో మాత్రమే గ్యాగ్ ఆర్డర్లు జారీ చేస్తారని సుప్రీంకోర్టు పేర్కొంది. అన్ని విషయాలను ట్రయల్ కోర్టు ముందు ఉంచాలని పిటిషనర్‌ను ఆదేశించింది.

ఇదీ కేసు
ధర్మస్థలిలో 1998- 2014 మధ్య అనేక మంది మహిళలు, యువతులు హత్యకు గురయ్యారని, వారి మృతదేహాలను తానే పూడ్చి పెట్టానని ఓ విశ్రాంత ఉద్యోగి ఇటీవల పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశాడు. దీంతో ఈ విషయం దేశవ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టించింది. అవన్నీ అనుమానాస్పద రీతిలో అదృశ్యమైనవారివని, లైంగిక దాడులకు గురై చనిపోయినట్లు అనుమానాలున్నట్లు పేర్కొనారు. తనకు ప్రాణహాని ఉందని, రక్షణ కావాలని అందులో పేర్కొన్నాడు. మరుసటి రోజు దీనిపై మంగళూరు పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. జులై 11న బెళ్తంగడి న్యాయస్థానం ముందు హాజరై వాంగ్మూలం కూడా ఇచ్చాడు. గతంలో పాతిపెట్టిన ఓ మృతదేహా అస్థిపంజర అవశేషాలు సహా సంబంధిత ఫొటోలను ఆధారాలుగా తీసుకొచ్చాడు. అయితే ఆ హత్యలకు కారణమైన వారి పేర్లను కూడా తెలిపినట్లు సమాచారం. అయితే కేసు విచారణ సరైన రితీలో జరగడం లేదని ఆందోళనలు వ్యక్తమయ్యాయి. దీంతో సిట్​ను ఏర్పాటు చేయగా, ఫిర్యాదుదారుడు ఇచ్చిన సమాచారంతో తవ్వకాలు ప్రారంభించారు. కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఎముకలు కూడా లభించాయి.

Dharmasthala Mass Burial Case : దేశవ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టిస్తున్న కర్ణాటకలోని ధర్మస్థల ఖననాల కేసులో మరో కీలక పరిణామం జరిగింది. ఈ కేసును విచారిస్తున్న ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం(సిట్) మరో కొత్త ప్రదేశంలో తవ్వకాలను చేపట్టింది. గుర్తు తెలియని ఫిర్యాదుదారుడు ఇచ్చిన సమాచారం ఆధారంగానే ఈ ప్రదేశంలో తవ్వకాలు చేపట్టినట్లు అధికారులు తెలిపారు. శుక్రవారం ఆప్రాంతంలో సిట్​తో పాటు ఫోరెన్సిక్ నిపుణులు, సాంకేతిక సిబ్బంది కూడా ఉన్నారు. ఈ తవ్వకాలు కఠినమై భద్రత మధ్య నిర్వహించినట్లు అధికారులు చెప్పారు. అయితే ఆ స్థలం నుంచి కనుగొన్న వాటి గురించి ఇప్పటివరకు వెల్లడించలేదు. అన్ని ఆధారాలను జాగ్రత్తగా పరిశీలిస్తున్నామని అన్నారు. తదుపరి చర్యలు, ఫోరెన్సిక్ నివేదికలు చట్టపరమైన ప్రక్రియల ఆధారంగా ఉంటాయని తెలిపారు. అయితే, ఈ దర్యాప్తు ప్రజలు, రాజకీయ వర్గాల్లో విస్తృతమైన చర్చలకు దారి తీసిందని అధికారులు అన్నారు.

సుప్రీం కోర్టు కీలక నిర్ణయం
మరోవైపు ధర్మస్థలలో సామూహిక అంత్యక్రియల కేసును నివేదించకుండా మీడియాను నిరోధించడానికి సుప్రీంకోర్టు నిరాకరించింది. ఆలయాన్ని నిర్వహిస్తున్న కుటుంబాన్ని లక్ష్యంగా చేసుకుని మీడియా కథనాలు వస్తున్నాయని ధర్మస్థల ఆలయ కార్యదర్శి వేసిన పిటిషన్ విచారణ సందర్భంగా సుప్రీంకోర్టు ఈ మేరకు పేర్కొంది. పరువు నష్టం కలిగించే కంటెంట్‌ను తొలగించాలని కోరుతూ ధర్మస్థల ఆలయ కార్యదర్శి దాఖలు చేసిన పిటిషన్‌ను పునఃపరిశీలించాలని కర్ణాటకలోని ట్రయల్ కోర్టును ఆదేశించింది. చాలా అరుదైన కేసుల్లో మాత్రమే గ్యాగ్ ఆర్డర్లు జారీ చేస్తారని సుప్రీంకోర్టు పేర్కొంది. అన్ని విషయాలను ట్రయల్ కోర్టు ముందు ఉంచాలని పిటిషనర్‌ను ఆదేశించింది.

ఇదీ కేసు
ధర్మస్థలిలో 1998- 2014 మధ్య అనేక మంది మహిళలు, యువతులు హత్యకు గురయ్యారని, వారి మృతదేహాలను తానే పూడ్చి పెట్టానని ఓ విశ్రాంత ఉద్యోగి ఇటీవల పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశాడు. దీంతో ఈ విషయం దేశవ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టించింది. అవన్నీ అనుమానాస్పద రీతిలో అదృశ్యమైనవారివని, లైంగిక దాడులకు గురై చనిపోయినట్లు అనుమానాలున్నట్లు పేర్కొనారు. తనకు ప్రాణహాని ఉందని, రక్షణ కావాలని అందులో పేర్కొన్నాడు. మరుసటి రోజు దీనిపై మంగళూరు పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. జులై 11న బెళ్తంగడి న్యాయస్థానం ముందు హాజరై వాంగ్మూలం కూడా ఇచ్చాడు. గతంలో పాతిపెట్టిన ఓ మృతదేహా అస్థిపంజర అవశేషాలు సహా సంబంధిత ఫొటోలను ఆధారాలుగా తీసుకొచ్చాడు. అయితే ఆ హత్యలకు కారణమైన వారి పేర్లను కూడా తెలిపినట్లు సమాచారం. అయితే కేసు విచారణ సరైన రితీలో జరగడం లేదని ఆందోళనలు వ్యక్తమయ్యాయి. దీంతో సిట్​ను ఏర్పాటు చేయగా, ఫిర్యాదుదారుడు ఇచ్చిన సమాచారంతో తవ్వకాలు ప్రారంభించారు. కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఎముకలు కూడా లభించాయి.

For All Latest Updates

TAGGED:

DHARMASTHALA MASS BURIAL CASESIT ON DHARMASTHALA CASEDHARMASTHALA SEXUAL ASSAULT CASEDHARMASTHALA CASE UPDATEDHARMASTHALA MASS BURIAL CASE

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

టీజీఎస్ ​ఆర్టీసీ సూపర్ ప్లాన్​ - వృద్ధులకు టికెట్​పై రాయితీ?

రూ.18 లక్షల వార్షిక వేతనంతో ఆర్మీలో ఉద్యోగాలు - దరఖాస్తుకు లాస్ట్ డేట్​ ఎప్పుడంటే?

లైంగిక సమ్మతికి 18 ఏళ్లు తప్పనిసరి- అంతకంటే తగ్గిస్తే చాలా ప్రమాదకరం: కేంద్రం

రూ.4200 కోట్ల కలెక్షన్లు, సినిమాకు రూ.200 కోట్ల రెమ్యునరేషన్- కెరీర్​లో అన్నీ సూపర్ హిట్లే!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.