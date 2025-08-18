ETV Bharat / bharat

ఓట్ల చోరీకి 'SIR' కొత్త ఆయుధం- ప్రతి ఒక్కరి హక్కును కాపాడుతాం: రాహుల్ గాంధీ - RAHUL GANDHI VOTER ADHIKAR YATRA

రెండో రోజు ఓటు అధికార్ యాత్రను ప్రారంభించి రాహుల్ గాంధీ

Rahul Gandhi Voter Adhikar Yatra
Congress MP Rahul Gandhi (PTI)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 18, 2025 at 12:31 PM IST

Rahul Gandhi Voter Adhikar Yatra : బిహార్‌లో ఓటరు జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణను(ఎస్​ఐఆర్​ను) ఓటు చోరీకి దొరికిన కొత్త ఆయుధంగా కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ అభివర్ణించారు. 'ఒక వ్యక్తి ఒక ఓటు' అనే హక్కును కాపాడతామంటూ హామీ ఇచ్చారు. అలాగే గత లోక్‌సభ ఎన్నికల్లో ఓటేసిన వారిని ప్రస్తుత జాబితా నుంచి తొలగించారని ఆరోపించారు. బిహార్​లో ప్రారంభించిన ఓటు అధికార్ యాత్ర ప్రారంభం సందర్భంగా ఎస్​ఐఆర్​ ప్రక్రియలో పేర్లు తొలగించిన పలువురిని రాహల్ గాంధీ కలిశారు. ఆ తర్వాత వాట్సాప్​ ఛానల్​లో ఈ మేరకు పోస్ట్ చేశారు.

'ఎస్​ఐఆర్ అనేది ఓటు దొంగతనానికి కొత్త ఆయుధం. నా వెనుక నిలబడి ఉన్న ఈ వ్యక్తులు ఆ దొంగతనానికి సజీవ సాక్ష్యం. వారందరూ 2024 లోక్​సభ ఎన్నికల్లో ఓటు వేశారు. కానీ బిహార్​ అసెంబ్లీ ఎన్నికలు వచ్చే సరికి వారి గుర్తింపు, ఉనికి భారత ప్రజాస్వామ్యం నుంచి తుడిచిపెట్టుకపోయింది' అని అన్నారు. వారు ఎవరో తెలుసా అంటూ రైతు, రిటైర్డ్ సైనికుడు రాజ్ మోహన్ సింగ్ (70) , దళిత కూలి ఉమ్రావతి దేవి (35), ధనంజయ్ కుమార్ బింద్ (30), సీతా దేవి (45) ఇలా కొందరి పేర్లను రాహుల్ గాంధీ ప్రస్తావించారు.

బీజేపీ ఈసీ కుట్ర
ఎలక్షన్ కమిషన్, బీజేపీ కుమ్మక్కై పేదలపై శిక్ష విధిస్తున్నారని రాహుల్ గాంధీ అన్నారు. మన సైనికులను కూడా విడిచిపెట్టలేదని, వారికి ఓటు హక్కు కూడాఉందని విమర్శించారు. 'సామాజిక వివక్ష, ఆర్థిక పరిస్థితుల కారణంగా వీరు ఈ కుట్రకు ఎదిరించలేకపోతున్నారు. మేం ఇక్కడ వారి కోసం నిలబడి ఒక వ్యక్తి ఒక ఓటు అనే ప్రాథమిక హక్కును కాపాడుతాం. ఇది హక్కులకు సంబంధించిన ప్రశ్న. దీన్ని ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ అంతం కావనివ్వం' అని రాహుల్ గాంధీ స్పష్టం చేశారు.

రాహుల్ గాంధీ, ఆర్​జేడీ తేజస్వీ యాదవ్, వికాస్‌శీల్ ఇన్సాన్ పార్టీకి చెందిన ముఖేశ్ సహానీ కలిసి దేవ్​కుండ్ సూర్య మందిలో పూజాలు చేశారు. అనంతరం రెండోరోజు యాత్రను ప్రారంభించారు. కుతుంబా నుంచి గయా వరకు ఉండనుంది.

