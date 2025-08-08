SIR Institutionalised Chori : బిహార్ ఓటర్ జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ (SIR)ను ఒక 'సంస్థాగత దొంగతనం'గా కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ ఆభివర్ణించారు. 'పేదల ఓటు హక్కులను హరించే లక్ష్యంతో ఎన్నికల సంఘం, బీజేపీతో బహిరంగంగా కుమ్మక్కు అవుతోంది' అని తీవ్ర ఆరోపణలు చేశారు.
రాహుల్ గాంధీ తన యూట్యూబ్ ఛానల్లో ఈ ఆరోపణలు చేస్తూ ఓ వీడియో పోస్ట్ చేశారు. అందులో 'మేము ఈసీ చేస్తున్న చోరీని పట్టుకున్నాము. అది తెలుసు కాబట్టే ఈసీ బిహార్లో ఎస్ఐఆర్ను తీసుకువచ్చింది' అని అన్నారు.
ఎన్నికలను ప్రభావితం చేసేందుకు!
ఎలక్షన్ కమిషన్, బీజేపీలు కలిసి ఎన్నికలను కూడా ప్రభావితం చేసేందుకు కుమ్మక్కు అయ్యాయని రాహుల్ గాంధీ ఆరోపించారు. దేశంలోని వివిధ నియోజక వర్గాల్లో జరిగిన 'ఓట్ల చోరీ'పై కాంగ్రెస్ చేసిన దర్యాప్తు గురించి తన యూట్యూబ్ వీడియోలో వివరించారు. అందులో ఒక ఉదాహరణగా, 2024 లోక్ సభ ఎన్నికలకు సంబంధించి, కర్ణాటకలోని ఒక నియోజకవర్గం డేటాను ఆయన విశ్లేషణ చేశారు.
రాహుల్ గాంధీ ఆ వీడియోలో ఏం చెప్పారంటే?
"కర్ణాటకలోని బెంగళూరు సెంట్రల్ లోక్సభ స్థానంలోని మహాదేవపుర అసెంబ్లీ సెగ్మెంట్లో 5 రకాల అవకతవకలు జరిగాయి. దీనితో లక్షకు పైగా ఓట్లు చోరీకి గురయ్యాయి. ఎలా అంటే?
2024 లోక్సభ ఎన్నికల సమయంలో, మహాదేవపుర సెగ్మెంట్లో 1,00,250 ఓట్లు చోరీకి గురయ్యాయి. అందులో 11,965 ఓట్లు నకిలీవి. 40,009 మందివి నకిలీ లేదా చెల్లని చిరునామాలు, 10,452 మంది బల్క్ ఓటర్లు లేదా ఒకే చిరునామా కలిగిన ఓటర్లు. 4,132 మంది చెల్లని ఫోటోలు ఉన్న ఓటర్లు. 33,692 మంది ఓటర్లు ఫారమ్ 6ను దుర్వినియోగం చేశారు.
మహాదేవపుర లాగానే మన దేశంలో 100కుపైగా అసెంబ్లీ సెగ్మెంట్లలో ఇలా ఓట్ల చోరీ జరిగి ఉంటుందని నేను నమ్ముతున్నాను. వాస్తవానికి బీజేపీకి 10-15 సీట్లు తక్కువ వచ్చుంటే, మోదీ ప్రధానమంత్రి అయ్యుండేవారు కాదు. ఇండియా కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చి ఉండేది.
ఇంకా క్లియర్గా చెప్పాలంటే, మహాదేవపురలో 11,965 మంది డూప్లికేట్ ఓటర్లు ఉన్నారు. గుర్కీరత్ సింగ్ డాంగ్ దేశంలోని వివిధ రాష్ట్రాలకు చెందిన 4 వేర్వేరు బూతుల్లో ఓటరుగా ఉన్నాడు.
మహాదేవపురలో చాలా మంది ఓటర్లు ఇంటి నెంబర్ 0. ఇలా చెల్లని చిరునామాలతో 40,009 మంది ఓటర్లు ఉన్నారు.
ఇంటి నంబర్ 35లో ఏకంగా 80 మంది ఓటర్లు ఉన్నారు. ఇలాంటి బల్క్ అడ్రస్లు ఉన్న ఓటర్లు మహాదేవపురలో 10,452 మంది ఉన్నారు.
ఇక చెల్లని ఫోటోలు ఉన్న ఓటర్లు 4,132 మంది ఉన్నారు.
ఫారమ్ 6 దుర్వినియోగం చేసి ఓటర్లు 33,692 మంది ఉన్నారు. ఇందులో రెండు నెలల్లో రెండు సార్లు నమోదు చేసుకున్న 70 ఏళ్ల మహిళ శకున్ రాణి ఉన్నారు. ఈ విధంగా బీజేపీ, ఈసీ భారతదేశంలో ఎన్నికలను ప్రభావితం చేయడానికి కుట్ర పన్నుతున్నాయి. దీనికి సంబంధించిన మొత్తం ఆధారాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి. మేము కేవలం నకిలీ ఓట్ల చేరికను మాత్రమే పరిశీలించాం. అయితే నిజమైన ఓటర్ల తొలగింపు సంఖ్య, కొత్త ఓటర్ల చేరిక కంటే చాలా ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉంది.
ప్రస్తుతానికి మేము ఒక రకమైన ఓట్ల చోరీని మాత్రమే గుర్తించగలిగాము. ఇతర పద్ధతులను ఇంకా పరిశీలించలేదు. అయితే ఎలక్షన్ కమిషన్ చేస్తున్నది రాజద్రోహం. మా సమయం వచ్చినప్పుడు, వాళ్లను కచ్చితంగా పట్టుకుంటాం. ఎవర్నీ విడిచిపెట్టం"
- రాహుల్ గాంధీ, కాంగ్రెస్ అగ్రనేత
ఎందుకు జాప్యం చేస్తున్నారు?
బిహార్లో ఎస్ఐఆర్ ముగిసిన తరువాత, ఓటర్ల జాబితాలో పేర్లను చేర్చమని, లేదా తొలగించమని ఏ రాజకీయ పార్టీ తమను సంప్రదించలేదని ఎలక్షన్ కమిషన్ స్పష్టం చేసింది. అంతేకాదు కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ ఇప్పుడు ఎందుకు అభ్యంతరాలు లేవనెత్తడం లేదని ప్రశ్నించింది.
"రాహుల్ గాంధీ ఎప్పటిలాగే, ఈసీ ప్రశ్నలకు, బిహార్ ఎన్నికల తరువాతే బదులు ఇస్తారని తెలుస్తోంది" అని ఓ ఎన్నికల అధికారి ఎద్దేవా చేశారు.
కర్ణాటక, మహారాష్ట్ర, హరియాణాల్లో ఓట్ల చోరీ జరిగిందని లోక్సభలో ప్రతిపక్ష నాయకుడు రాహుల్ గాంధీ ఆరోపించిన నేపథ్యంలో ఈసీ ఈ విధంగా ప్రతిస్పందించింది.
