దేశంలో లక్షకు పైగా సింగిల్ టీచర్ స్కూల్స్- ఇందులో AP టాప్- తెలంగాణది ఎన్నో స్థానమంటే?
భారతదేశంలో లక్షకు పైగా ఏకోపాధ్యాయ పాఠశాలలు- అందులో విద్యనభ్యసిస్తున్న 33లక్షల మంది
Published : October 12, 2025 at 6:35 PM IST
Single Teacher Schools In India : దేశవ్యాప్తంగా ఏకోపాధ్యాయ పాఠశాలలు లక్షకు పైగా ఉండగా, వాటిలో 33లక్షలకన్నా ఎక్కువ మంది విద్యార్థులు చదువుతున్నట్లు కేంద్ర విద్యా మంత్రిత్వ శాఖ డేటాలో తేలింది. అంటే సగటున ఒక్కో ఏకోపాధ్యాయ పాఠశాలల్లో 34 మంది విద్యార్థులు చదువుతున్నట్లు వెల్లడైంది. దేశంలో అత్యధిక ఏకోపాధ్యాయ పాఠశాలలు ఉన్న రాష్ట్రంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ నిలిచింది. అయితే ఒకే ఉపాధ్యాయుడు ఉన్న పాఠశాలల్లో విద్యార్థుల నమోదు విషయానికి వస్తే ఉత్తర్ప్రదేశ్ అగ్రస్థానంలో ఉంది. ఈ మేరకు 2024-25 విద్యా సంవత్సరానికి సంబంధించిన గణాంకాలను కేంద్ర విద్యా మంత్రిత్వ శాఖ రిలీజ్ చేసింది.
కేంద్ర విద్యా మంత్రిత్వ శాఖ డేటా ప్రకారం
భారతదేశంలో ఒకే టీచర్తో నడుస్తున్న స్కూల్స్ 1,04,125 ఉన్నాయి. ఆ పాఠశాలల్లో 33,76,769 మంది విద్యార్థులు చదువుకుంటున్నారు. అయితే విద్యా హక్కు చట్టం 2009 ప్రకారం ప్రైమరీ స్థాయి స్కూళ్లలో (1-5వ తరగతి ) 30:1 శాతంలో విద్యార్థి, ఉపాధ్యాయ నిష్పత్తి ఉండాలి. ఉన్నత ప్రాథమిక స్థాయిలో (6-9వ తరగతి వరకు) 35:1 ఉండాలి. మరోవైపు, దేశంలో అత్యధిక సంఖ్యలో ఏకోపాధ్యాయ పాఠశాలలు ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉండగా, తర్వాతి స్థానాల్లో ఉత్తర్ప్రదేశ్, ఝార్ఖండ్, మహారాష్ట్ర, కర్ణాటక, లక్షద్వీప్లు నిలిచాయి. అలాగే ఏకోపాధ్యాయ స్కూళ్లలో విద్యార్థుల నమోదు విషయానికి వస్తే, ఉత్తర్ప్రదేశ్ మొదటిస్థానంలో ఉంది. తర్వాత స్థానాల్లో ఝార్ఖండ్, బంగాల్, మధ్యప్రదేశ్లు ఉన్నాయి. 2022-23లో దేశంలో ఏకోపాధ్యాయ స్కూళ్లు 1,18,190 ఉండగా, అవి 2023-24లో 1,10,971కి తగ్గాయి. అంటే దాదాపు ఆరుశాతం తగ్గుదల నమోదు చేశాయి. 2024-25 నాటికి మరింత తగ్గుదల కనిపించింది.
"ప్రభుత్వం అభ్యాస ఫలితాలను మెరుగుపరచడం, పాఠశాలల విలీనాలు, స్కూళ్ల ఏకీకరణను చేపట్టడం ద్వారా అందుబాటులో ఉన్న వనరులను ఉత్తమంగా ఉపయోగించుకోవడం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ఏకోపాధ్యాయ పాఠశాలలు బోధనా అభ్యాస ప్రక్రియకు ఆటంకం కలిగిస్తాయి. అందువల్ల సరైన ఉపాధ్యాయ లభ్యతను నిర్ధరించడానికి జీరో ఎన్ రోల్మెంట్ ఉన్న పాఠశాలల నుంచి ఉపాధ్యాయులను ఏకోపాధ్యాయ స్కూళ్లకు తిరిగి నియమించడానికి ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి. ఒక్కో స్కూల్లో అధిక సంఖ్యలో విద్యార్థులు ఉండటం వల్ల విద్యార్థులకు మౌలిక సదుపాయాల కల్పించడం కష్టమవుతుంది. తక్కువ ఎన్ రోల్ మెంట్ ఉన్న పాఠశాలలను ప్రస్తుతం సరైన వినియోగాన్ని నిర్ధరించడానికి విలీనం చేస్తున్నారు" అని విద్యాశాఖలోని సీనియర్ అధికారి ఒకరు తెలిపారు.
ఏకోపాధ్యా స్కూళ్లలో ఏపీ టాప్- తెలంగాణది ఎన్నో స్థానమంటే?
ఆంధ్ర ప్రదేశ్లో 12,912 ,యూపీలో 9,508, ఝార్ఖండ్ లో 9,120, మహారాష్ట్రలో 8,152, కర్ణాటకలో 7,349, లక్షద్వీప్లో 7,217, మధ్యప్రదేశ్లో 7,217, బంగాల్లో 6,482, రాజస్థాన్లో 6,117, ఛత్తీస్గఢ్లో 5,973, తెలంగాణలో 5,001 ఏకోపాధ్యాయ స్కూళ్లు ఉన్నాయి. దిల్లీలో తొమ్మిది సింగిల్ టీచర్ పాఠశాలలు ఉన్నాయి. కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలైన పుదుచ్చేరి, లద్ధాఖ్, దాద్రా నగర్ హవేలి, డామన్ అండ్ డయ్యూ, చండీగఢ్లలో ఏకోపాధ్యాయ స్కూల్స్ లేవు. అండమాన్ అండ్ నికోబార్ దీవుల్లో కేవలం నాలుగు సింగిల్ టీచర్ పాఠశాలలు ఉన్నాయి.
స్టూడెంట్స్ ఎన్ రోల్ మెంట్లో టాప్లో యూపీ
ఏకోపాధ్యాయ పాఠశాలల్లో విద్యార్థుల నమోదు పరంగా ఉత్తర్ప్రదేశ్ 6,24,327 మంది స్టూడెంట్స్తో అగ్రస్థానంలో ఉంది. ఝార్ఖండ్ 4,36,480, బంగాల్ 2,35,494, మధ్యప్రదేశ్ 2,29,095, కర్ణాటక 2,23,142, ఆంధ్రప్రదేశ్ 1,97,113, రాజస్థాన్ 1,72,071 తర్వాతి స్థానాల్లో నిలిచాయి. ఒక్కో పాఠశాలకు సగటు విద్యార్థుల నమోదు విషయానికి చండీగఢ్, దిల్లీ టాప్లో ఉన్నాయి. దేశరాజధానిలో 1,222, చండీగఢ్ లో 808 మంది విద్యార్థులు ఉన్నారు. మరోవైపు, లద్దాఖ్, మిజోరాం, మేఘాలయ, హిమాచల్ప్రదేశ్లు వరుసగా 59, 70, 73, 82 మందితో గణనీయంగా తక్కువ విద్యార్థుల ఎన్ రోల్ మెంట్ను కలిగి ఉన్నాయి.
