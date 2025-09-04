Silver Chair of British Era : ఉత్తర్ప్రదేశ్లోని లఖ్నవూలో బ్రిటీష్ కాలం నాటి వెండి కుర్చీ ఇప్పుడు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది. లఖ్నవూ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ (LDA) కార్యాలయంలో ఇప్పుడు దాన్ని ప్రత్యేక అద్దాల పెట్టెలో ప్రదర్శనకు ఉంచారు. లాల్బాగ్లోని LDA పాత కార్యాలయంలోని మూసి ఉన్న గదిని శుభ్రం చేస్తున్నప్పుడు ఆ కుర్చీ లభ్యమైంది. దానికి చారిత్రక ప్రాముఖ్యం ఉండటమే కాకుండా, బ్రిటిష్ పాలన కథలూ ఉన్నాయి. అదే సమయంలో ఆ వెండి కుర్చీ LDA అధికారుల దృష్టిని ఆకర్షించడమే కాకుండా, విశ్రాంత ఉద్యోగుల జ్ఞాపకాలను కూడా నెమరవేసుకునేలా చేసింది. బ్రిటిష్ పాలనలో ఆ కుర్చీ ఉన్నతాధికారుల గర్వకారణంగా ఉండేదని దర్యాప్తులో తేలింది.
అయితే విశ్రాంత ఉద్యోగుల ప్రకారం, లాల్ బాగ్లోని కార్యాలయంలో ఒక పాత గది లాక్ చేసి ఉంది. దానిలో అనేక రహస్యాలు దాగి ఉండవచ్చు. దీనిని త్వరలో తెరవవచ్చు. చరిత్రకారుల అభిప్రాయం ప్రకారం, లాల్బాగ్ కార్యాలయం బ్రిటిష్ పాలనలో ఒకప్పుడు ఉరి గృహంగా ఉండేది. బ్రిటిష్ అధికారులు వారి పాలనలో ఆ ప్రదేశంలో ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు తీసుకునేవారట. అందుకే వెండి కుర్చీ ఆ అధికారుల హోదాకు చిహ్నంగా ఉండేది.
లఖ్నవూ చరిత్ర గురించి అవగాహన ఉన్న సంజయ్ చౌదరి మీడియాతో మాట్లాడారు. బ్రిటీష్ పాలనలో సీనియర్ అధికారులు కూర్చోవడానికి ఇటువంటి కుర్చీలను ఏర్పాటు చేసేవారని చెప్పారు. కచ్చితంగా ఒకప్పుడు బ్రిటీష్ వారికి గృహంగా ఉన్న LDA పాత కార్యాలయం అటువంటి కుర్చీని కనుగొనడం చారిత్రక ప్రాముఖ్యం కలిగిన విషయమని తెలిపారు. బ్రిటీష్ అధికారులు దానిపై కూర్చుని ఈ శిక్షను ఆదేశిస్తూ ఉండవచ్చని అభిప్రాయపడ్డారు.
ఉత్తర్ప్రదేశ్ అభివృద్ధి అథారిటీ జాయింట్ ఆర్గనైజేషన్ అధ్యక్షుడు అవధేష్ ప్రతాప్ సింగ్ మాట్లాడుతూ, తాను 1982లో LDAలో చేరానని చెప్పారు. "అప్పుడు నాకు ఆ కుర్చీ గురించి తెలిసింది. కుర్చీ సింహాసనం లాగా గొప్పగా, ఆకర్షణీయంగా ఉంటుంది. రెండు నెలల క్రితం కుర్చీ దొరికినప్పుడు, దాని ప్రాముఖ్యం ఎవరికీ అర్థం కాలేదు. కానీ పాత ఉద్యోగులు, చరిత్రకారులతో మాట్లాడినప్పుడు, దాని కథ వెలుగులోకి వచ్చింది. వెండి కుర్చీ డిజైన్ ప్రత్యేకంగా ఉంది" అని తెలిపారు.
బ్రిటిష్ వారు వెండి కుర్చీపై కూర్చొని ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు తీసుకునేవారని తెలిపారు. ఆ కాలపు హస్తకళ డిజైన్లో స్పష్టంగా కనిపిస్తుందని అన్నారు. కుర్చీ మెరుపు, బరువు దాని తయారీలో అధిక నాణ్యత గల పదార్థాన్ని ఉపయోగించారని నిరూపిస్తాయని చెప్పారు. బ్రిటిష్ అధికారులు దానిపై కూర్చొని ముఖ్యమైన సూచనలు ఇచ్చేవారని తెలిపారు. LDA పాత కార్యాలయంలో ఒక నిధి గది కూడా ఉందని, అక్కడ ఒక చెక్క పెట్టె ఉందని ఆయన చెప్పారు. అది కూడా పురాతనమైనదని, కొన్ని పాత పత్రాలు కూడా ఉన్నాయని తెలిపారు. రాబోయే కాలంలో పలు రహస్యాలు వెల్లడి అయ్యే అవకాశం ఉందని పేర్కొన్నారు.
వెండీ కుర్చీ తమ కార్యాలయ చారిత్రక ప్రాముఖ్యాన్ని హైలైట్ చేసిందని LDA అధికారులు చెబుతున్నారు. వారు దీనిని ఒక ప్రారంభంగా భావిస్తున్నట్లు చెబుతున్నారు. త్వరలో మరిన్ని చారిత్రక వస్తువులు కనుగొంటామని ఆశిస్తున్నారు. సరాఫా అసోసియేషన్ సీనియర్ అధికారి సిద్ధార్థ్ జైన్ మాట్లాడుతూ, కుర్చీ బరువు దాదాపు 20 కిలోలు ఉంటుందని తెలిపారు. ఇది ఘన వెండితో తయారు చేశారని చెప్పారు. ప్రస్తుత ధర ప్రకారం, దీనిలో రూ.22 లక్షల విలువైన వెండిని ఉపయోగించారని పేర్కొన్నారు. తయారీ ఖర్చుతో సహా మొత్తం రూ.35- 40 లక్షల రూపాయలు ఖర్చవుతుందని సిద్ధార్థ్ జైన్ చెప్పారు.