ఆ గ్రామంలో తలుపులు ఉండవ్​- ఇప్పటివరకు ఒక్క చోరీ కూడా జరగలేదు! అదెలా?

ఇళ్లకు తలుపులు లేని ఒక గ్రామం ఉందని తెలిస్తే మీరు నమ్ముతారా? ఒక్క దొంగతనం కూడా జరగదంటే నమ్ముతారా?

Door Less Village Story
Door Less Village Story (Etv Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 19, 2025 at 9:40 AM IST

2 Min Read
Door Less Village Story : ఎక్కడికైనా బయటకు వెళితే తలుపులు సరిగ్గా వేశామో లేదో చూసుకుంటాం. రాత్రి నిద్రపోయే ముందు తలుపులు మూసి ఉన్నాయో లేదో అని ఒకటికి రెండుసార్లు చూస్తాం. తలుపులు లేని ఇంట్లో ఎలా ఉంటారో మీరు ఎప్పుడైనా ఊహించారా? కానీ ఆ గ్రామానికి వెళితే తలుపులే లేని ఇళ్ళే దర్శనమిస్తాయి. ఆ ఊర్లో దొంగల భయమే లేదు. తలుపులు లేని ఇళ్ళను వదిలేసి ఆ గ్రామస్థులు ఎవరు పనులకు వాళ్లు వెళ్లిపోతారు. ఎక్కడా అని ఆలోచిస్తున్నారా? అయితే గ్రామం ఎక్కడ ఉందో, దాని కథేంటో తెలుసుకుందాం.

ఒడిశాలోని కేంద్రపారా జిల్లాలోని సియాలియా గ్రామానికి వెళితే తలుపులు లేని ఇళ్లు దర్శనమిస్తాయి. ఆ ఊర్లో ఏ ఇంటికి తలుపులు ఉండవు. డోర్‌లెస్‌ విలేజ్‌గా పేరొందిన సియాలియా గ్రామంలోని ఇళ్లలో బెడ్‌ రూమ్‌, వంటగది, స్టోర్‌ రూమ్‌ ఇలా ఏ గదికి తలుపులు ఉండవు. కేవలం చెక్కలు లేదా తెరలను అడ్డుపెట్టుకుంటారు. గ్రామదేవత ఖరాఖైదేవీ రక్షిస్తుందని గ్రామస్థుల విశ్వాసం. ఆ ఊరికి ఉత్తరాన ఖరాఖైదేవి దేవాలయం ఉంది. అమ్మవారి గర్భగుడికి పైకప్పు లేకపోవడం మరో విశేషం. అమ్మవారికి సూర్యకాంతి అంటే ఇష్టమని అందుకే గర్భగుడికి పైకప్పు లేదని గ్రామస్థులు వెల్లడించారు.

Door Less Village Story
తలుపు లేని ఇల్లు (ETV Bharat)

పర్యాటక కేంద్రంగా గుర్తించాలని!
ఈ ఊర్లో ఇళ్లకు తలుపులు లేకపోయినా ఒక్క దొంగతనం కూడా జరగకపోవడం విశేషం. ఇప్పటివరకు ఆ గ్రామంలో దొంగతనం జరిగినట్లు ఒక్క ఫిర్యాదు అందలేదని పోలీసులు తెలిపారు. తమ గ్రామాన్ని పర్యాటక కేంద్రంగా గుర్తించాలని అక్కడి ప్రజలు ఒడిశా ప్రభుత్వాన్ని కోరుతున్నారు. ఈ మేరకు పర్యాటక శాఖకు లేఖ రాసినట్లు చెప్పారు. దీనిపై స్పందించిన జిల్లా ఇన్‌చార్జ్ టూరిజం ఆఫీసర్ గ్రామస్థులు పంపిన లేఖను ప్రభుత్వానికి పంపినట్లు చెప్పారు.

Door Less Village Story
పైకప్పు లేని అమ్మవారి ఆలయం, తలుపు లేని ఇల్లు (ETV Bharat)

పోలీస్ రికార్డుల్లో ఇలా!
అయితే తలుపులు లేని గ్రామంపై స్థానిక పోలీస్​ ఆఫీసర్ సంజయ్ మాలిక్ మీడియాతో మాట్లాడారు. తాను ఇక్కడ ఉద్యోగంలో చేరి ఆరు నెలలు అయిందని తెలిపారు. కానీ ఇప్పటివరకు గ్రామం నుంచి ఒక్క దొంగతనం కేసు నమోదు కాలేదని వెల్లడించారు. తాను సియాలియా గ్రామం గురించి ఇంతకు ముందు విన్నానని, కానీ పోలీసు రికార్డులలో ఎటువంటి దొంగతనం జరిగినట్లు నమోదు కాలేదని చెప్పుకొచ్చారు.

అదే మా సంప్రదాయం!
ఖరాఖైదేవీ ఆశీస్సులతో తమ గ్రామంలో దొంగతనాలు జరగడం లేదని స్థానికురాలు నీలమణి సాహు తెలిపారు. "మా గ్రామంలో ఏ ఇంటికి తలుపు లేదా కంచె లేదు. రాత్రిపూట నక్కలు లేదా కుక్కలను నివారించడానికి కొందరు ఇంటి చుట్టూ గ్రిల్స్ ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. వంటకు వెదురు కర్రలను ఉపయోగిస్తాం. అదే మా సంప్రదాయం. కొన్నేళ్లుగా అదే పాటిస్తున్నాం. అమ్మవారి ఆదేశాలు పాటిస్తున్నాం" అని చెప్పారు.

Door Less Village Story
ఇంటి వద్ద ఓ మహిళ (ETV Bharat)

మరో గ్రామస్థుడు వైకుంఠనాయక్ ఆసక్తికర విషయాలను వెల్లడించారు. "గ్రామంలోని ఏ ఇంటికి తలుపు లేదు. అమ్మవారు కలలో కనిపించి ఎవరి ఇంటి తలుపులు మూసివేయకూడదని పూర్వీకులకు చెప్పింది. ఆమెనే పూర్తి రక్షణ కల్పిస్తుంది. కాబట్టి ప్రజలు తలుపు ఎందుకు మూసివేయాలి? అందుకే ఎవరింటికీ తలుపులు ఉండవ్. దొంగతనాలు జరగవు" అని తెలిపారు.

