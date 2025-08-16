ETV Bharat / bharat

భారత్​కు శుభాంశు శుక్లా- మోదీతో భేటీ అయ్యే ఛాన్స్ - SHUBHANSHU SHUKLA INDIA

వచ్చిన వెంటనే మోదీ కలవనున్న శుక్లా- అనంతరం లఖ్‌నవూలోని తన నివాసానికి పయనం!

subasu shukla
subasu shukla (Axiom Space X)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 16, 2025 at 1:46 PM IST

2 Min Read

Shubhanshu Shukla India : అంతర్జాతీయ అంతరిక్ష కేంద్రంలో తన చారిత్రాత్మక పర్యటనను ముగించుకున్న వ్యోమగామి శుభాంశు శుక్లా ఆదివారం భారత్​కు తిరిగి పయనమవుతున్నారు. వచ్చిన వెంటనే ప్రధాని మోదీతో భేటీ అయ్యే అవకాశం ఉంది. స్వదేశానికి తిరిగి వచ్చిన తర్వాత స్నేహితులు, సహోద్యోగులతో తన అనుభవాలను పంచుకోవడానికి ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నాని శుక్లా ఇన్​స్టాగ్రామ్​ పోస్టు ద్వారా పేర్కొన్నారు. కాగా ఈ మిషన్​కోసం గత ఏడాది నుంచి తన కుటుంబ సభ్యులకు దూరంగా ఉన్నట్లు శుక్లా తెలిపారు. భారత్​కు తిరిగి వచ్చే సమయంలో విమానంలో కూర్చొన్నప్పుడు తాను భావోద్వేగానికి గురైనట్లు చెప్పారు.

స్నేహితులకు, కుటుంబ సభ్యులకు దూరంగా ఉండడం తనకు ఎంతో బాధించిందని శుక్లా తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా తాను విమానంలో కూర్చొన్న ఫొటో పంచుకున్నారు. శుభాంశు శుక్లా భారత్‌కు చేరుకున్న తర్వాత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీని కలవనున్నారు. అనంతరం లఖ్‌నవూలోని తన నివాసానికి వెళ్తారని తెలిసింది. ఆగస్టు 22-23 తేదీల్లో జాతీయ అంతరిక్ష దినోత్సవాల్లో కూడా శుక్లా పాల్గొనున్నారు. 2027లో ఇస్రో మానవ సహిత అంతరిక్ష ప్రయోగం నిర్వహించనుంది. అందులో శుక్లా అంతరిక్షానికి వెళ్లనున్నారు.

అమెరికాలో శిక్షణ తీసుకున్న శుభాంశు శుక్లా
యాక్సియం-4 మిషన్‌ కోసం సంవత్సరం నుంచి శుక్లా అమెరికాలోనే ఉండి శిక్షణ తీసుకున్నారు. రోదసిలో 18 రోజులు గడిపి మానవాళికి ప్రయోజనం కలిగించే పలు ప్రయోగాలను నిర్వహించారు. అనంతరం వీరి బృందం జులై 15న భూమికి తిరిగి వచ్చింది. వచ్చిన వెంటనే శుక్లాతో సహా మిగతా వ్యోమగాములను క్వారంటైన్​కు తరలించారు. వీరిలో పెగ్గీ విట్సన్​ (అమెరికా), స్లావోస్జ్​ ఉజ్నాన్స్కీ(పోలాండ్​), టిబర్ కపు ఈ బృందంలో ఉన్నారు.

ఎర్రకోటలో శుక్లా గురించి ప్రస్తావించిన మోదీ
స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ వేడుకల సందర్భంగా మోదీ తన ప్రసగంలో శుక్లా గురించి ప్రస్తావించారు. భారతదేశం తన సొంత అంతరిక్ష కేంద్రాన్ని అభివృద్ధి చేస్తోందని, గ్రూప్ కెప్టెన్ శుభాంశు శుక్లా అంతరిక్ష యాత్ర నుంచి తిరిగి వచ్చారని గుర్తు చేసుకున్నారు. త్వరలో భారత్​కు కూడా తిరిగి వస్తున్నారని పేర్కొన్నారు.

శుభాంశు శుక్లా కోసం రూ.550కోట్లు ఖర్చు చేసిన ఇస్రో

అదో పెద్ద పండగ- శుభాంశు ఇంటికొచ్చాక ఫేవరెట్ ఫుడ్ ఐటమ్స్ వండిపెడతా: శుక్లా భార్య

Shubhanshu Shukla India : అంతర్జాతీయ అంతరిక్ష కేంద్రంలో తన చారిత్రాత్మక పర్యటనను ముగించుకున్న వ్యోమగామి శుభాంశు శుక్లా ఆదివారం భారత్​కు తిరిగి పయనమవుతున్నారు. వచ్చిన వెంటనే ప్రధాని మోదీతో భేటీ అయ్యే అవకాశం ఉంది. స్వదేశానికి తిరిగి వచ్చిన తర్వాత స్నేహితులు, సహోద్యోగులతో తన అనుభవాలను పంచుకోవడానికి ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నాని శుక్లా ఇన్​స్టాగ్రామ్​ పోస్టు ద్వారా పేర్కొన్నారు. కాగా ఈ మిషన్​కోసం గత ఏడాది నుంచి తన కుటుంబ సభ్యులకు దూరంగా ఉన్నట్లు శుక్లా తెలిపారు. భారత్​కు తిరిగి వచ్చే సమయంలో విమానంలో కూర్చొన్నప్పుడు తాను భావోద్వేగానికి గురైనట్లు చెప్పారు.

స్నేహితులకు, కుటుంబ సభ్యులకు దూరంగా ఉండడం తనకు ఎంతో బాధించిందని శుక్లా తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా తాను విమానంలో కూర్చొన్న ఫొటో పంచుకున్నారు. శుభాంశు శుక్లా భారత్‌కు చేరుకున్న తర్వాత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీని కలవనున్నారు. అనంతరం లఖ్‌నవూలోని తన నివాసానికి వెళ్తారని తెలిసింది. ఆగస్టు 22-23 తేదీల్లో జాతీయ అంతరిక్ష దినోత్సవాల్లో కూడా శుక్లా పాల్గొనున్నారు. 2027లో ఇస్రో మానవ సహిత అంతరిక్ష ప్రయోగం నిర్వహించనుంది. అందులో శుక్లా అంతరిక్షానికి వెళ్లనున్నారు.

అమెరికాలో శిక్షణ తీసుకున్న శుభాంశు శుక్లా
యాక్సియం-4 మిషన్‌ కోసం సంవత్సరం నుంచి శుక్లా అమెరికాలోనే ఉండి శిక్షణ తీసుకున్నారు. రోదసిలో 18 రోజులు గడిపి మానవాళికి ప్రయోజనం కలిగించే పలు ప్రయోగాలను నిర్వహించారు. అనంతరం వీరి బృందం జులై 15న భూమికి తిరిగి వచ్చింది. వచ్చిన వెంటనే శుక్లాతో సహా మిగతా వ్యోమగాములను క్వారంటైన్​కు తరలించారు. వీరిలో పెగ్గీ విట్సన్​ (అమెరికా), స్లావోస్జ్​ ఉజ్నాన్స్కీ(పోలాండ్​), టిబర్ కపు ఈ బృందంలో ఉన్నారు.

ఎర్రకోటలో శుక్లా గురించి ప్రస్తావించిన మోదీ
స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ వేడుకల సందర్భంగా మోదీ తన ప్రసగంలో శుక్లా గురించి ప్రస్తావించారు. భారతదేశం తన సొంత అంతరిక్ష కేంద్రాన్ని అభివృద్ధి చేస్తోందని, గ్రూప్ కెప్టెన్ శుభాంశు శుక్లా అంతరిక్ష యాత్ర నుంచి తిరిగి వచ్చారని గుర్తు చేసుకున్నారు. త్వరలో భారత్​కు కూడా తిరిగి వస్తున్నారని పేర్కొన్నారు.

శుభాంశు శుక్లా కోసం రూ.550కోట్లు ఖర్చు చేసిన ఇస్రో

అదో పెద్ద పండగ- శుభాంశు ఇంటికొచ్చాక ఫేవరెట్ ఫుడ్ ఐటమ్స్ వండిపెడతా: శుక్లా భార్య

For All Latest Updates

TAGGED:

SHUBHANSHU SHUKLA NEWSSHUBHANSHU SHUKLA RETURN DATESHUKLA RETURN FROM SPACEWHEN WILL SHUKLA RETURN FROM SPACESHUBHANSHU SHUKLA INDIA

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

రోజుకు రూ.1.50తో రూ.10 లక్షల ఇన్సూరెన్స్​ - తపాలా శాఖ ప్రమాద బీమా పాలసీలు

విజయ్ దేవరకొండతో రొమాంటిక్ ఫొటోలను షేర్ చేసిన రష్మిక- ఫుల్ వైరల్

ఆధార్​ మాదిరిగా భూములకు 'భూధార్' - ప్రతి కమతానికీ ప్రత్యేక సంఖ్య​

రెండో రోజు కలెక్షన్స్– 'కూలీ' కంటే రూ.3కోట్లు ఎక్కువ వసూలు చేసిన 'వార్ 2'

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.