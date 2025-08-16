Shubhanshu Shukla India : అంతర్జాతీయ అంతరిక్ష కేంద్రంలో తన చారిత్రాత్మక పర్యటనను ముగించుకున్న వ్యోమగామి శుభాంశు శుక్లా ఆదివారం భారత్కు తిరిగి పయనమవుతున్నారు. వచ్చిన వెంటనే ప్రధాని మోదీతో భేటీ అయ్యే అవకాశం ఉంది. స్వదేశానికి తిరిగి వచ్చిన తర్వాత స్నేహితులు, సహోద్యోగులతో తన అనుభవాలను పంచుకోవడానికి ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నాని శుక్లా ఇన్స్టాగ్రామ్ పోస్టు ద్వారా పేర్కొన్నారు. కాగా ఈ మిషన్కోసం గత ఏడాది నుంచి తన కుటుంబ సభ్యులకు దూరంగా ఉన్నట్లు శుక్లా తెలిపారు. భారత్కు తిరిగి వచ్చే సమయంలో విమానంలో కూర్చొన్నప్పుడు తాను భావోద్వేగానికి గురైనట్లు చెప్పారు.
స్నేహితులకు, కుటుంబ సభ్యులకు దూరంగా ఉండడం తనకు ఎంతో బాధించిందని శుక్లా తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా తాను విమానంలో కూర్చొన్న ఫొటో పంచుకున్నారు. శుభాంశు శుక్లా భారత్కు చేరుకున్న తర్వాత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీని కలవనున్నారు. అనంతరం లఖ్నవూలోని తన నివాసానికి వెళ్తారని తెలిసింది. ఆగస్టు 22-23 తేదీల్లో జాతీయ అంతరిక్ష దినోత్సవాల్లో కూడా శుక్లా పాల్గొనున్నారు. 2027లో ఇస్రో మానవ సహిత అంతరిక్ష ప్రయోగం నిర్వహించనుంది. అందులో శుక్లా అంతరిక్షానికి వెళ్లనున్నారు.
అమెరికాలో శిక్షణ తీసుకున్న శుభాంశు శుక్లా
యాక్సియం-4 మిషన్ కోసం సంవత్సరం నుంచి శుక్లా అమెరికాలోనే ఉండి శిక్షణ తీసుకున్నారు. రోదసిలో 18 రోజులు గడిపి మానవాళికి ప్రయోజనం కలిగించే పలు ప్రయోగాలను నిర్వహించారు. అనంతరం వీరి బృందం జులై 15న భూమికి తిరిగి వచ్చింది. వచ్చిన వెంటనే శుక్లాతో సహా మిగతా వ్యోమగాములను క్వారంటైన్కు తరలించారు. వీరిలో పెగ్గీ విట్సన్ (అమెరికా), స్లావోస్జ్ ఉజ్నాన్స్కీ(పోలాండ్), టిబర్ కపు ఈ బృందంలో ఉన్నారు.
ఎర్రకోటలో శుక్లా గురించి ప్రస్తావించిన మోదీ
స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ వేడుకల సందర్భంగా మోదీ తన ప్రసగంలో శుక్లా గురించి ప్రస్తావించారు. భారతదేశం తన సొంత అంతరిక్ష కేంద్రాన్ని అభివృద్ధి చేస్తోందని, గ్రూప్ కెప్టెన్ శుభాంశు శుక్లా అంతరిక్ష యాత్ర నుంచి తిరిగి వచ్చారని గుర్తు చేసుకున్నారు. త్వరలో భారత్కు కూడా తిరిగి వస్తున్నారని పేర్కొన్నారు.
శుభాంశు శుక్లా కోసం రూ.550కోట్లు ఖర్చు చేసిన ఇస్రో
అదో పెద్ద పండగ- శుభాంశు ఇంటికొచ్చాక ఫేవరెట్ ఫుడ్ ఐటమ్స్ వండిపెడతా: శుక్లా భార్య