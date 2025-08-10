Amravati Producing Wrestlers: భారతదేశంలో పురాతన కాలం నుంచి ఆడే ఆట కుస్తీ. ఇందులో ఒకరిపై ఒకరు బలప్రయోగం చేసుకుంటూ ఆడుతుంటారు. ఇప్పుడు ఈ క్రీడా ఓ గ్రామీణ ప్రాంతంలో మంచి ప్రాచుర్యం పొందుతోంది. చిన్న వయసు పిల్లలు కూడా ఈ ఆటల పోటోల్లో పాల్గొనడానికి ఆసక్తి కనబరుస్తున్నారు. అందుకు కారణం అక్కడున్న ఓ శిక్షణా కేంద్రం. అందులో శిక్షణ పొందిన ఎంతో మంది యువత మంచి రెజ్లర్లుగా మారి జాతీయ, అంతర్జాతీయంగా గుర్తింపు పొందుతున్నారు. మహారాష్ట్రలో ఉన్న ఆ శిక్షణ కేంద్రం గత 111 ఏళ్లుగా రెజర్లను తయారు చేస్తోంది. ఇంతకీ ఆ స్టోరీ ఎంటో ఈటీవీ భారత్ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
కుస్తీ పోటీల్లో శిక్షణ
విదర్భలోని అమరావతినగరంలో 'శ్రీ హనుమాన్ వ్యాయం ప్రసారక్ మండల్' రెజ్లింగ్ శిక్షణ కేంద్రంగా ప్రసిద్ధి చెందింది. దీన్ని ఇద్దరు సోదరులు అంబదస్పంత్ వైద్య, అనంత్ వైద్య ప్రారంభించారు. యువత స్వాతంత్ర్య పోరాటంలో పాల్గొనేలా చేయాలనే లక్ష్యంతో ఈ శిక్షణ కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. 111 సంవత్సరాలుగా సంప్రదాయాలను కాపాడుతూ దీన్ని నిర్వహిస్తున్నారు. ఇక్కడి ఆటగాళ్లకు జాతీయ, అంతర్జాతీయంగా శిక్షణ ఇస్తున్నారు. ఇక్కడి రెజ్లర్లకు ఫ్రీస్టైల్, గ్రీకో- రోమన్ అనే రెండు పద్ధతుల్లో శిక్షణ కల్పిస్తున్నారు.
అయితే ఈ పోటీలకు సంబంధించి రెజ్లింగ్ విభాగ అధిపతి ప్రొఫెసర్ డాక్టర్ సంజయ్ తిరత్కర్ ఈటీవీ భారత్తో కొన్ని విషయాలు పంచుకున్నారు. "మొదటిసారిగా అంతర్జాతీయంగా భారత్- రష్యాతో 1975లో పోటీ జరిగాయి. ఆ తర్వాత 2007లో శ్రీ హనుమాన్ వ్యాయం ప్రసారక్ మండల్లో రెజ్లింగ్ పోటీలు జరిగాయి. ప్రారంభంలో రెజ్లింగ్ మట్టినేలపై జరిగేది. భారత్లోని చాలా మంది అనుభవైజ్ఞులు ఈ ప్రాంతాన్ని సందర్శించి వెళ్లేవారు" అని తెలిపారు.
రెండు ప్రత్యేక పద్ధతుల్లో శిక్షణ
ఇక్కడ రెజ్లింగ్లో రెండు ప్రత్యేక పద్ధతులు ఉన్నాయి. 40 మీటర్ల పొడవు, 20 మీటర్ల వెడల్పు ఉన్న చాపపై ప్రాక్టీస్ చేస్తారు. ఇక్కడ సాంప్రదాయ పద్ధతి ప్రకారం రెజ్లర్లు తమ శరీరాలపై బురదను రుద్దుకొని పోరాడుతారు. నేటికి మట్టి, చెరువులో రెజ్లింగ్ సాధన చేస్తారు. పురాతన పద్ధతుల ద్వారా ఇక్కడ వ్యాయామాలు జరుగుతాయి. అయితే రెజ్లింగ్లో పిల్లలు వెనకబడకుండా వారికి శిక్షణ ఇస్తారని, శ్రీ హనుమాన్ వ్యాయం ప్రసారక్ మండల్ ఖేలో ఇండియా కోచ్ జితేంద్ర భూయార్ తెలిపారు.
అమరావతికి చెందిన రెజర్లు రాష్ట్ర, జాతీయ స్థాయిలో మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు. 2013లో అనిల్ టోర్కాడ్ మొదటిసారిగా సెర్బియా, స్లోవేకియాలో జరిగిన ప్రపంచ ఛాంపియన్షిప్లలో పాల్గొన్నారు. 2015లో బోస్నియా, హెర్జెగోవినాలో జరిగిన ప్రపంచ ఛాంపియన్షిప్లో 50 కిలోల ఫ్రీస్టైల్ విభాగంలో అనిల్ బంగారు పతకాన్ని గెలుచుకున్నారు. అయితే ఈ శిక్షణలో పాలు, ఓట్ మిల్, జీడిపప్పు, బాదం, చికెన్, జున్ను, పండ్లు తీసుకుంటామని రెజర్లు తెలిపారు.
