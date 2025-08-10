Essay Contest 2025

గత 111ఏళ్లుగా కుస్తీ పోటీల్లో శిక్షణ- ప్రత్యేక పద్ధతిలో ట్రైనింగ్- అంతర్జాతీయంగా గుర్తింపు! - AMRAVATI PRODUCING WRESTLERS

ప్రత్యేక శిక్షణ కేంద్రం ద్వారా యువతకు శిక్షణ- జాతీయ, అంతర్జాతీయంగా మంచి గుర్తింపు పొందుతున్న రెజ్లర్లు!

Amravati Producing Wrestlers
Amravati Producing Wrestlers (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 10, 2025 at 10:51 PM IST

Updated : August 10, 2025 at 11:11 PM IST

Amravati Producing Wrestlers: భారతదేశంలో పురాతన కాలం నుంచి ఆడే ఆట కుస్తీ. ఇందులో ఒకరిపై ఒకరు బలప్రయోగం చేసుకుంటూ ఆడుతుంటారు. ఇప్పుడు ఈ క్రీడా ఓ గ్రామీణ ప్రాంతంలో మంచి ప్రాచుర్యం పొందుతోంది. చిన్న వయసు పిల్లలు కూడా ఈ ఆటల పోటోల్లో పాల్గొనడానికి ఆసక్తి కనబరుస్తున్నారు. అందుకు కారణం అక్కడున్న ఓ శిక్షణా కేంద్రం. అందులో శిక్షణ పొందిన ఎంతో మంది యువత మంచి రెజ్లర్లుగా మారి జాతీయ, అంతర్జాతీయంగా గుర్తింపు పొందుతున్నారు. మహారాష్ట్రలో ఉన్న ఆ శిక్షణ కేంద్రం గత 111 ఏళ్లుగా రెజర్లను తయారు చేస్తోంది. ఇంతకీ ఆ స్టోరీ ఎంటో ఈటీవీ భారత్​ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

కుస్తీ పోటీల్లో శిక్షణ
విదర్భలోని అమరావతినగరంలో 'శ్రీ హనుమాన్​ వ్యాయం ప్రసారక్​ మండల్' రెజ్లింగ్ శిక్షణ కేంద్రంగా ప్రసిద్ధి చెందింది. దీన్ని ఇద్దరు సోదరులు అంబదస్పంత్​ వైద్య, అనంత్​ వైద్య ప్రారంభించారు. యువత స్వాతంత్ర్య పోరాటంలో పాల్గొనేలా చేయాలనే లక్ష్యంతో ఈ శిక్షణ కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. 111 సంవత్సరాలుగా సంప్రదాయాలను కాపాడుతూ దీన్ని నిర్వహిస్తున్నారు. ఇక్కడి ఆటగాళ్లకు జాతీయ, అంతర్జాతీయంగా శిక్షణ ఇస్తున్నారు. ఇక్కడి రెజ్లర్లకు ఫ్రీస్టైల్​, గ్రీకో- రోమన్​ అనే రెండు పద్ధతుల్లో శిక్షణ కల్పిస్తున్నారు.

Amravati Producing Wrestlers
రెజ్లర్లు (ETV Bharat)

అయితే ఈ పోటీలకు సంబంధించి రెజ్లింగ్​ విభాగ అధిపతి ప్రొఫెసర్​ డాక్టర్ సంజయ్​ తిరత్కర్​ ఈటీవీ భారత్​తో కొన్ని విషయాలు పంచుకున్నారు. "మొదటిసారిగా అంతర్జాతీయంగా భారత్​- రష్యాతో 1975లో పోటీ జరిగాయి. ఆ తర్వాత 2007లో శ్రీ హనుమాన్​ వ్యాయం ప్రసారక్​ మండల్​లో రెజ్లింగ్​ పోటీలు జరిగాయి. ప్రారంభంలో రెజ్లింగ్​ మట్టినేలపై జరిగేది. భారత్​లోని చాలా మంది అనుభవైజ్ఞులు ఈ ప్రాంతాన్ని సందర్శించి వెళ్లేవారు" అని తెలిపారు.

Amravati Producing Wrestlers
శిక్షణ తీసుకుంటున్న యువత (ETV Bharat)

రెండు ప్రత్యేక పద్ధతుల్లో శిక్షణ
ఇక్కడ రెజ్లింగ్​లో రెండు ప్రత్యేక పద్ధతులు ఉన్నాయి. 40 మీటర్ల పొడవు, 20 మీటర్ల వెడల్పు ఉన్న చాపపై ప్రాక్టీస్​ చేస్తారు. ఇక్కడ సాంప్రదాయ పద్ధతి ప్రకారం రెజ్లర్లు తమ శరీరాలపై బురదను రుద్దుకొని పోరాడుతారు. నేటికి మట్టి, చెరువులో రెజ్లింగ్​ సాధన చేస్తారు. పురాతన పద్ధతుల ద్వారా ఇక్కడ వ్యాయామాలు జరుగుతాయి. అయితే రెజ్లింగ్​లో​ పిల్లలు వెనకబడకుండా వారికి శిక్షణ ఇస్తారని, శ్రీ హనుమాన్​ వ్యాయం ప్రసారక్​ మండల్​ ఖేలో ఇండియా కోచ్​ జితేంద్ర భూయార్​ తెలిపారు.

Amravati Producing Wrestlers
కుస్తీ పై పిల్లలకు శిక్షణ (ETV Bharat)

అమరావతికి చెందిన రెజర్లు రాష్ట్ర, జాతీయ స్థాయిలో మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు. 2013లో అనిల్​ టోర్కాడ్​ మొదటిసారిగా సెర్బియా, స్లోవేకియాలో జరిగిన ప్రపంచ ఛాంపియన్​షిప్​లలో పాల్గొన్నారు. 2015లో బోస్నియా, హెర్జెగోవినాలో జరిగిన ప్రపంచ ఛాంపియన్​షిప్​లో 50 కిలోల ఫ్రీస్టైల్​ విభాగంలో అనిల్​ బంగారు పతకాన్ని గెలుచుకున్నారు. అయితే ఈ శిక్షణలో పాలు, ఓట్​ మిల్​, జీడిపప్పు, బాదం, చికెన్​, జున్ను, పండ్లు తీసుకుంటామని రెజర్లు తెలిపారు.

Amravati Producing Wrestlers
శిక్షణలో పిల్లలు (ETV Bharat)

