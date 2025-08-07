Shopkeeper Murder for Non Veg : రాజస్థాన్ ఉదయ్పుర్లోని సాయ్రా పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో దారుణం జరిగింది. మాంసం ఇవ్వలేదనే కారణంతో దుకాణం యజమానిని హత్య చేశారు నలుగురు దుండగులు. బుధవారం రాత్రి జరిగిన ఈ ఘటనలో 60ఏళ్ల నానురామ్ ఖటిక్ను చంపేసి అక్కడి నుంచి పరారయ్యారు. దీనిపై కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు దర్యాప్తు చేపట్టారు. నిందితుల కోసం గాలిస్తున్నామని పోలీసులు తెలిపారు.
పోలీసుల వివరాల ప్రకారం
విశ్మా గ్రామానికి చెందిన నానురామ్ ఇంటి బయటే మాంసం దుకాణాన్ని నిర్వహిస్తున్నాడు. బుధవారం రాత్రి సమయంలో నలుగురు వచ్చి మాంసం కావాలని అడిగారు. కానీ, వారి వద్ద సరిపడా నగదు లేకపోవడంతో మాంసం ఇచ్చేందుకు నిరాకరించాడు యజమాని. ఈ క్రమంలోనే వీరి మధ్య వాగ్వాదం పెరగడంతో యజమానిపై తీవ్రంగా దాడిచేశారు నిందితులు. అప్పటికే తీవ్ర గాయాలపాలైన అతడిని గొంతు నులిమి హత్య చేసేందుకు ప్రయత్నించారు. అయితే, దీనిపై సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు హుటాహటిన ఘటనా స్థలానికి చేరుకునే సరికి నిందితులు అక్కడి నుంచి పరారయ్యారు. తీవ్రగాయాలపాలైన అతడిని మొదట ప్రభుత్వ ఆస్పత్రికి తరలించారు. అక్కడి నుంచి ప్రైవేట్ ఆస్పత్రికి తీసుకెళ్లగా, అప్పటికే నానురామ్ మృతి చెందినట్లు వైద్యులు ధ్రువీకరించారు.
అయితే, నిందితులు దాడి చేసే సమయంలో అక్కడే ఉన్న నానురామ్ కుమారుడు 19ఏళ్ల వినోద్ భయంతో తలుపులు మూసేసుకున్నాడు. దాడి అనంతరం దుండగులు బైక్పై పరారైనట్లు తెలిపాడు. అనంతరం మృతదేహంతో ఆస్పత్రి ఎదుట ధర్నాకు దిగారు కుటుంబసభ్యులు, స్థానికులు. మృతుడి కుటుంబానికి ఉద్యోగం, పరిహారం ఇవ్వాలని ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేశారు.