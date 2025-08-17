Stray Dog Vaccination Drive : వీధి కుక్కల బెడదను అరికట్టేందుకు సిమ్లా మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ నగరంలోని అన్ని వీధి కుక్కలకు క్యూఆర్ కోడ్, జీపీఎస్ను అమర్చనుంది. ఇటీవల దిల్లీ, ఎన్సీఆర్లలోని అన్ని వీధి కుక్కలను షెల్టర్లకు తరలించాలని సుప్రీం కోర్టు అధికారులకు ఆదేశాలు జారీ చేసిన విషయం తెలిసిందే. దీనితో సిమ్లా అధికార యంత్రాంగం తాజాగా శునకాలకు క్యూఆర్ కోడ్, జీపీఎస్ అమర్చాలని నిర్ణయం తీసుకుంది.
కుక్కలపై నిఘా
త్వరలోనే సిమ్లాలో వీధి శునకాల మెడపై క్యూఆర్ కోడ్, జీపీఎస్ లాంటి స్మార్ట్ ట్యాగ్లను అమర్చనున్నారు. అంతేకాదు స్టెరిలైజేషన్, వ్యాక్సినేషన్ సమాచార నమోదు, వాటి వయస్సు, ఆరోగ్య పరిస్థితి మొదలైన సమాచారం పొందుపరుస్తారు. కనుక ఇకపై క్యూఆర్ కోడ్ను స్కాన్ చేయడం ద్వారా వీధి కుక్కల వివరాలను సులభంగా తెలుసుకోవడానికి వీలవుతుంది. జీపీఎస్ సహాయంతో వీధి కుక్కలు ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయో (లొకేషన్ను) ఎప్పటికప్పుడు తెలుసుకోవచ్చు. వాటిపై పక్కాగా నిఘా పెట్టవచ్చు.
తీవ్రంగా వీధి కుక్కల సమస్య
ప్రస్తుతం సిమ్లాలో వీధి కుక్కల సమస్య చాలా తీవ్రంగా ఉంది. మరీ ముఖ్యంగా రద్దీగా ఉండే మార్కెట్లు , నివాస ప్రాంతాలలో వీటి బెడద ఎక్కువగా ఉంది. ఇవి పిల్లలు, వృద్ధులను వెంబడించడం, దాడి చేయడం చేస్తుండడంతో స్థానికులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో వీధి కుక్కలకు స్మార్ట్ ట్యాగ్లను అమర్చడంపై స్థానికులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. సిమ్లాలో ఈ ఏడాది వందలాది కుక్క కాటు కేసులు నమోదు కావడం గమనార్హం.
ప్రతి గంటకు 60మంది చిన్నారుల దాడి
భారతదేశంలో కుక్కకాట్లు ఏ స్థాయిలో ఉన్నాయో లాన్సెట్ ఇన్ఫెక్షస్ డిసీజ్ కథనంలో వివరించింది. దేశంలో జంతువులు జరిపే ప్రతి 4 దాడుల్లో 3కుక్కల వల్లనే అని తెలిపింది. కుక్క కాటుతో సంభవించే రేబిస్ వ్యాధి వల్ల ఏటా 5,700 మంది చనిపోతున్నట్లు వివరించింది. దేశంలో ప్రతి గంటకు 60మంది చిన్నారులు కుక్క దాడులకు గురవుతున్నట్లు తెలిపింది. కేంద్ర పశు సంవర్థక శాఖ మంత్రి రాజీవ్ రంజన్ సింగ్ కుక్క కాట్లకు సంబంధించి 2రోజుల క్రితం లోక్సభలో వెల్లడించిన గణాంకాలు కూడా ఆందోళన కల్గిస్తున్నాయి. 2024లో దేశంలో 22లక్షల కుక్క కాటు కేసులు, 37 మరణాలు నమోదైనట్లు తెలపడం పరిస్థితి తీవ్రతకు అద్దం పడుతోంది. అయితే ఈ సంఖ్య మరింత ఎక్కువ ఉంటుందనే అభిప్రాయాలు కలవరపెడుతున్నాయి.