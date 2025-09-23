ETV Bharat / bharat

కాల్పుల విరమణ మధ్యవర్తిత్వంపై ట్రంప్​కు కౌంటర్- భారత్ ఎవరినీ సంప్రదించలేదన్న శశి థరూర్

ట్రంప్ మధ్యవర్తిత్వం వ్యాఖ్యలకు శశిథరూర్ కౌంటర్- పాక్, అమెరికా సంబంధాలు చాలా పాతవని వ్యాఖ్యలు

Shashi Tharoor On Operation Sindoor
Shashi Tharoor On Operation Sindoor (ANI)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 23, 2025 at 2:47 PM IST

Shashi Tharoor On Operation Sindoor : భారత్, పాక్ మధ్య కాల్పుల విరమణ ఒప్పందానికి తానే మధ్యవర్తిత్వం వహించినట్లు అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ పదేపదే చెప్పడాన్ని కాంగ్రెస్ ఎంపీ శశిథరూర్ తోసిపుచ్చారు. పాక్​తో కాల్పుల విరమణ ఒప్పందాన్ని కుదర్చమని భారత్ ఎవరినీ కోరలేదన్నారు. సీజ్​ఫైర్ కోసం భారత్​ను ఎవరూ ఒప్పించాల్సిన అవసరం లేదన్నారు. ఎందుకంటే ఆపరేషన్ సిందూర్ చేపట్టిన మొదటి రోజే తాము పాక్​లోని ఉగ్రవాదులను మాత్రమే లక్ష్యంగా చేసుకున్నామని చెప్పామని వెల్లడించారు. అమెరికా, పాక్ సంబంధాలు, హెచ్ 1బీ వీసాల ఫీజు, ఆపరేషన్ సిందూర్ తదితర అంశాల గురించి ప్రముఖ వార్తా సంస్థ ఏఎన్ఐకి ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో శశిథరూర్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు.

'పాకిస్థానే కాల్పుల విరమణను కోరింది'
"కాల్పుల విరమణ కుదర్చమని భారత్ ఎవర్నీ కోరలేదు. ఎందుకంటే ఆపరేషన్ సిందూర్ చేపట్టిన మొదటి రోజే మేము ఉగ్రవాదులను మాత్రమే లక్ష్యంగా చేసుకున్నామని చెప్పాం. భారత్​పై పాక్ దాడికి దిగితే గట్టిగా ప్రతిస్పందించాం. ఆ తర్వాత భారత డీజీఎంఓకు పాక్ కాల్ చేసి కాల్పుల విరమణను ప్రతిపాదించింది. అప్పుడు సీజ్​ఫైర్​కు భారత్ కూడా అంగీకరించింది. కాల్పుల విరమణ గురించి ఇస్లామాబాద్​ను వాషింగ్టన్ ఒప్పించిదేమో. ట్రంప్ కాల్పుల విరమణ గురించి పదేపదే చెబుతున్నారు. మా అభ్యంతరం ఏమిటంటే వాషింగ్టన్, ఇస్లామాబాద్ మధ్య ఏమి జరిగిందో మాకు తెలియదు. బహుశా ట్రంప్ పాకిస్థాన్ జనరల్స్​ను చాలా తీవ్రంగా మందలించి ఉంటారు." అని శశిథరూర్ వ్యాఖ్యానించారు.

'అమెరికా మార్గదర్శకత్వంలో ఐఎస్ఐ పుట్టింది'
భారత్ నుంచి స్వతంత్రంగా అమెరికా, పాకిస్థాన్ మధ్య సంబంధం ఉందని శశి థరూర్ అభిప్రాయపడ్డారు. బహుముఖ సహకారంతో ఇస్లామాబాద్, వాషింగ్టన్ మధ్య సంబంధం ముందుకు సాగుతోందన్నారు. ఉగ్రసంస్థ ఐఎస్ఐ అమెరికా మార్గదర్శకత్వం, సహకారంతో ప్రారంభమైందని ఆరోపించారు. భారత్, అమెరికా మధ్య గత 30ఏళ్లుగా స్నేహపూర్వక సంబంధాలు ఉన్నాయని గుర్తు చేసుకున్నారు.

"పాత చరిత్రను మరచిపోకూడదు. అమెరికాలో శిక్షణ పొందిన చాలా మంది పాకిస్థాన్ సైనిక అధికారులు ఇప్పటికీ ఉన్నారు. అనేక మంది పాకిస్థాన్ ఇంటెలిజెన్స్ అధికారులు యూఎస్ లో శిక్షణ పొందారు. అమెరికా, పాక్ సంబంధాలు చాలా కాలంగా ఉన్నాయి. 9/11 దాడి తర్వాత ఒసామా బిన్​లాడెన్ పాకిస్థాన్ గడ్డపై ఉన్నాడని అమెరికా తెలిసిపోయింది. అయినప్పటికీ ఉగ్రవాద వ్యతిరేక చర్యల్లో తాము యూఎస్​కు మిత్రదేశమని పాకిస్థాన్ అమెరికాను ఒప్పించగలిగింది. భారత్ పై దాడి చేసిన ఉగ్రవాదులు, అమెరికాపై దాడులకు పాల్పడలేదు. " అని శశిథరూర్ పేర్కొన్నారు.

పాక్, అమెరికా బంధంపై కీలక వ్యాఖ్యలు
సోవియట్ యూనియన్‌ ను అఫ్గాన్ నుంచి వెళ్లగొట్టే ప్రయత్నాల సమయంలో అమెరికా, పాక్ మధ్య సంబంధం బలపడిందని శశిథరూర్ అభిప్రాయపడ్డారు. పాకిస్థాన్ సెంటో (సెంట్రల్ ట్రీటీ ఆర్గనైజేషన్), సీటో (ఆగ్నేయాసియా ట్రీటీ ఆర్గనైజేషన్) రెండింటిలోనూ సభ్యురాలిగా ఉందని, ఇవి అమెరికా స్పాన్సర్ చేసిన సైనిక కూటములని వెల్లడించారు. "పాకిస్థాన్ అమెరికాకు పాత మిత్రదేశమని మనం మర్చిపోయాం. పాక్ సెంటో, సీటో రెండింటిలోనూ సభ్య దేశం. అంతకుముందు అమెరికా సైనికపరంగా, వ్యూహాత్మకంగా పాకిస్థాన్​కు సాయం చేసేది. సోవియట్ యూనియన్ అఫ్గాన్​లో ప్రవేశించినప్పుడు ఆ సహకారం మరింత పెరిగింది" అని శశిథరూర్ వ్యాఖ్యానించారు.

'టారిఫ్స్ ఇరుదేశాల మధ్య ఉద్రిక్త వాతావరణం'
మరోవైపు, భారతీయ దిగుమతులపై ట్రంప్ విధించిన సుంకాలపై కూడా శశిథరూర్ స్పందించారు. ఈ టారిఫ్​ల వెనుక ఉన్న లాజిక్ ఏంటంటే రెండు దేశాల మధ్య ఏదో తప్పు జరిగినట్లు అనిపించడం లేదన్నారు. ట్రంప్ టారిఫ్స్​తో ఇరుదేశాల మధ్య ఉద్రిక్త పరిస్థితులు ఏర్పడ్డాయని తెలిపారు. అయితే దిగుమతులపై మాత్రమే ఆధారపడకుండా, ట్రంప్ తమ దేశంలో తయారీని ప్రోత్సహించడంపై దృష్టి సారించారని పేర్కొన్నారు. రాజకీయ కారణాలతోనే ట్రంప్‌ కొన్ని నిర్ణయాలు తీసుకొని ఉండొచ్చన్నారు.

"అనేక సమస్యల పరిష్కారానికి సుంకాలు అనేవి ఒక మాయా సాధనంగా ట్రంప్‌ భావిస్తున్నారు. ఈ టారిఫ్​ల నుంచి వచ్చే బిలియన్‌ డాలర్లతో యూఎస్​లో నెలకొన్న లోటును పూడ్చాలనేది ఆయన ఉద్దేశం ఉండొచ్చు. అయితే, భారత్‌పై సుంకాల విధింపుతో ఆయనకు ఇక్కడ తీవ్ర వ్యతిరేకత వ్యక్తమైంది. భారత్​పై అదనంగా 25 శాతం సుంకాలు విధించడం అన్యాయం. కొన్ని దేశాలు అమెరికాకు తమ వస్తువులను దిగుమతి చేసి ప్రతిఫలం పొందుతున్నాయని ట్రంప్ భావిస్తున్నారు. ట్రంప్‌ విధించిన టారిఫ్‌లు భారత్​కు కాస్త ఎదురుదెబ్బే. అయితే, ప్రస్తుతం వాణిజ్య ఒప్పందానికి సంబంధించి చర్చలు జరుగుతున్నాయి. త్వరలోనే ఇరుదేశాల మధ్య సంబంధాలు మెరుగుపడతాయని ఆశిస్తున్నాను. "

--శశిథరూర్, కాంగ్రెస్ ఎంపీ

'అమెరికాలో లక్షలాది మంది భారతీయులు'
భారత్, అమెరికా ద్వైపాక్షిక సంబంధాలు స్వల్పకాలికంగా దెబ్బతిన్నా, రెండు దేశాల దీర్ఘకాలిక ప్రయోజనాలు చివరికి రెండింటినీ సమాన స్థితికి తీసుకువస్తాయని కాంగ్రెస్ ఎంపీ శశి థరూర్ ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. రక్షణ, కృత్రిమ మేధస్సు, సమాచార సాంకేతికత, అంతరిక్షం, ఇతర రంగాల్లో అమెరికా, భారత్ పరస్పరం సహకరించుకుంటున్నాయని పేర్కొన్నారు. 4 మిలియన్లకు పైగా అమెరికన్లు భారత సంతతికి చెందినవారని వెల్లడించారు. భారత్‌ ను ఉద్దేశిస్తూ ట్రంప్ తరచూ ట్వీట్‌ లు చేయడం, ట్రంప్ సలహాదారుడు నవారో అభ్యంతరకర వ్యాఖ్యలతో ఇరుదేశాల మధ్య ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొన్నాయని తెలిపారు. లక్షలాది మంది భారతీయులు హెచ్1బీ వీసా కింద అమెరికాలో నివసిస్తున్నారని స్పష్టం చేశారు. హెచ్1బీ వీసాల ఫీజు పెంపు కొత్త దరఖాస్తులపై మాత్రమే అయినప్పటికీ, అధ్యక్షుడు ట్రంప్ ప్రకటన కొద్దిసేపు అమెరికాలోని ప్రవాస భారతీయుల్లో భయాందోళనలను రేకెత్తించిందన్నారు.

