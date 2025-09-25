1700ఏళ్ల క్రితం నాటి గుడి- అమ్మవారి మోకాళ్లకు పూజలు- అప్పుడే కోరికలు నెరవేరుతాయట!
రాజస్థాన్లో శాకంభరి అమ్మవారి అలయం- 1700 ఏళ్ల క్రితం నాటి పురాతన గుడి- చరిత్ర ఏంటంటే?
Published : September 25, 2025 at 12:18 PM IST
Shakambhari Mata Temple Rajasthan : దేశవ్యాప్తంగా దేవీ నవరాత్రులను భక్తులు ఘనంగా జరుపుకుంటున్నారు. పలు రూపాల్లో కొలువైన దుర్గమ్మను దర్శించుకుని ఆశీర్వాదాలు పొందుతున్నారు. ఈ క్రమంలో రాజస్థాన్లో ఉన్న ఓ ప్రముఖ అమ్మవారి దేవాలయం గురించి తెలుసుకుందాం. తన మందిరాన్ని ధ్వంసం చేయాలని వచ్చిన మొఘలులను ఆ దేవత మట్టికరిపించింది. గత 1,700 ఏళ్లుగా భక్తుల నుంచి పూజలు అందుకుంటోంది. అక్కడి దేవత మోకాళ్లకు మొక్కితే భక్తులు కోరికలు తీరుతాయని నమ్మకం. ఈ క్రమంలో ఆ గుడి ఎక్కడ ఉంది? ఈ దేవాలయం వెనుక ఉన్న చరిత్ర ఏంటి?
దేవత మోకాలికి మొక్కుతారు!
జైపుర్ జిల్లాలోని సాంభార్ సరస్సు మధ్యలో శాకంభరి మాత ఆలయం ఉంది. అక్కడ కొలువైన దేవత మోకాలిని భక్తులు పూజిస్తారు. అలా చేయడం వల్ల అమ్మవారి దయ తమపై ఉంటుందని, కోరిన కోర్కెలు తీరుతాయని భక్తులు విశ్వసిస్తారు. ఆలయ పూజారి మహేశ్ కుమార్ వ్యాస్ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, ఈ ఆలయానికి సుమారు 1,700 ఏళ్ల చరిత్ర ఉంది. చౌహాన్ వంశస్థులు శాకంభరి మాతను తమ కుటుంబ దేవతగా పూజిస్తారు. వివిధ కులాలకు చెందిన 116 విభిన్న వంశాల ప్రజలు కూడా శాకంభరి దేవతను తమ కుటుంబ దేవతగా పూజిస్తారు. తమ కోరికలను దేవత తీర్చుతుందని నమ్ముతారు.
మొఘలుల సైన్యంపై తేనేటీగలు దాడి!
రాజస్థాన్ రాజధాని జైపుర్ నుంచి 90 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంది సాంభార్ సరస్సు. ఇది ఆసియాలో అతిపెద్ద ఉప్పునీటి సరస్సు. ఈ సరస్సు మధ్యలో ఉన్న కొండపై శాకంభరి మాత ఆలయాన్ని నిర్మించారు. మొఘల్ సైన్యం ఆలయాన్ని కూల్చివేసేందుకు వచ్చినప్పుడు, తేనెటీగల సమూహం దాడి చేసి సైన్యాన్ని వెనక్కి పంపిన్నట్లు స్థానికులు చెబుతున్నారు. ఈ విషయం తెలిసి మొఘల్ చక్రవర్తి జహంగీర్ ఆశ్చర్యపోయాడు. ఆ తర్వాత స్వయంగా దేవత ఆస్థానాన్ని సందర్శించాడు. మొఘల్ చక్రవర్తి జహంగీర్ దేవత ఆలయంలో మండుతున్న శాశ్వత జ్వాలపై ఏడు ఇనుప పాత్రలను ఉంచాడు. కానీ ఆ జ్వాల అన్ని పాత్రల గుండా బయటకి వచ్చేసింది. దీని తరువాత, చక్రవర్తి జహంగీర్ కూడా అమ్మవారి మహిమను నమ్మి, కొండపై ఒక పందిరిని నిర్మించాడు.
చౌహాన్ రాజవంశానికి చెందిన రాజు వాసుదేవ్ చౌహాన్ శాకంబరి మాతకు పరమ భక్తుడని ఆలయ నిర్వహణ ట్రస్ట్ మేనేజర్ అజయ్ జోపత్ తెలిపారు. "వాసుదేవ్ చౌహాన్ భక్తికి మెచ్చింది దేవత. ఈ క్రమంలో ఏదైనా వరం కోరుకోమని అతడ్ని కోరింది. రాజు వెండి వరం కోరాడు. అతని గుర్రం ఎక్కడ పరిగెత్తినా వెండి గని దొరుకుతుందని దేవత ఆశీర్వదించింది. దేవత ఆశీర్వాదంతో వెండి గని రాజుకు దొరికింది. కానీ రాజుకు దేవత ఈ అపారమైన సంపద కోసం తీవ్ర పోరాటం జరుగుతుందని వివరించింది. రాజు కోరిక మేరకు, దేవత వెండి గనిని ముడి వెండి లేదా ఉప్పుగా మార్చింది." అని అజయ్ జోపత్ పేర్కొన్నారు.
పురాణ గ్రంథాల్లో కూడా దేవత గురించి ప్రస్తావన!
పురాణ గ్రంథాల్లో కూడా శాకంభరి మాత గురించి ప్రస్తావించారని పండితులు చెబుుతున్నారు. తన భక్తులను తీవ్రమైన కరవు నుంచి రక్షించడానికి, దేవత తన కన్నీళ్లతో వర్షం కురిపించిందని అంటున్నారు. శాకంభరి మాతను వృక్షసంపదకు దేవతగా భావిస్తారు. కాబట్టి ఈ గుడికి వచ్చే భక్తులు ముఖ్యంగా ఆకుపచ్చ కూరగాయలు, పండ్లను ప్రసాదంగా సమర్పిస్తారు. కొబ్బరికాయలు, చక్కెరతో చేసిన మిఠాయిలు, ఇతర స్వీట్లు కూడా దేవతకు నైవేద్యంగా పెడతారు. ప్రతి ఏటా సాంభార్ సరస్సులోని మొదటి బ్యాచ్ ఉప్పు సిద్ధమైనప్పుడు దాన్ని ఉత్పత్తిదారులు దేవత పాదాల వద్ద సమర్పిస్తారు.
సాంభార్ సరస్సు గురించి?
సాంభార్ సరస్సు సుమారు 90 చదరపు మైళ్ల విస్తీర్ణంలో ఉంది. భౌగోళికంగా మూడు జిల్లాల్లో (జైపుర్, అజ్మీర్, నాగౌర్) విస్తరించి ఉంది. ఇక్కడి నేల చాలా ఉప్పుతో సమృద్ధిగా ఉంటుంది. ఇక్కడ పడే తాజా వర్షపు నీరు కొన్ని రోజుల్లోనే ఉప్పుగా మారిపోతుంది. సాంభార్ సరస్సు చుట్టూ పెద్ద మొత్తంలో ఉప్పు ఉత్పత్తి అవుతుంది. దేశంలోని మొత్తం ఉప్పు ఉత్పత్తిలో సాంభార్ సరస్సుదే 7శాతం వాటా. సాంభార్ సరస్సు నుంచి వచ్చే ఉప్పు దేశవ్యాప్తంగా వివిధ బ్రాండ్ల క్రింద లభిస్తుంది.
