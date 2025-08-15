ETV Bharat / bharat

హుమయూన్‌ సమాధి వద్ద కుప్పకూలిన దర్గా- ఐదుగురు టూరిస్టులు మృతి - HUMAYUN TOMB COLLAPSE

11 మంది పర్యాటకులను రక్షించిన సిబ్బంది

By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 15, 2025 at 8:19 PM IST

Humayun Tomb Collapse : దిల్లీలో భారీ వర్షాల కారణంగా ఓ చారిత్రక కట్టడం ప్రాంగణంలోని దర్గా కుప్పకూలింది. నిజాముద్దీన్‌ ప్రాంతంలోని మొఘల్‌ చక్రవర్తి హుమయూన్‌ సమాధి సమీపంలోని దర్గా పైకప్పు శుక్రవారం సాయంత్రం అకస్మాత్తుగా కూలిపోయింది. ఈ ప్రమాదంలో ముగ్గురు మహిళలు సహా మొత్తం ఐదుగురు పర్యటకులు మృతి చెందారు. మరో ఏడుగురు శిథిలాల కింద చిక్కుకుపోయారు. సమాచారం అందుకున్న దిల్లీ అగ్నిమాపక సిబ్బంది ఘటనాస్థలికి చేరుకొని సహాయక చర్యలు చేపట్టారు. ఇప్పటికే 11 మంది పర్యాటకుల్ని రక్షించి ఆస్పత్రికి తరలించినట్లు తెలిపారు.

