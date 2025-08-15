Pilgrims Bus Accident : యాత్రికులతో వెళ్తున్న బస్సు ప్రమాదానికి గురైంది. ఈ ఘటనలో దాదాపు 10 మంది మరణించారు. 35 మంది గాయపడ్డట్లు సమాచారం. బంగాల్లో తూర్పు బుర్ద్వాన్లో జిల్లాలో జరిగిందీ ఘటన. కాగా, ప్రయాణికులంతా బిహార్ వాసులుగా పోలీసులు గుర్తించారు.
పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం,
ఆగస్టు నెలలో 45 మంది యాత్రికులు బిహార్ నుంచి గంగాసాగర్కు బస్సులో బయలుదేరారు. అక్కడి నుంచి తిరిగి వస్తుండగా ఈ ప్రమాదం జరిగింది. శుక్రవారం ఉదయం 19వ జాతీయ రహదారి వెంట దుర్గాపుర్ వెళుతుండగా నాలా ఫెర్రీ ఘాట్ ప్రాంతంలో బస్సు నియంత్రణ కోల్పోయింది. అదే సమయంలో రోడ్డు పక్కన నిలిపి ఉంచిన ట్రక్కును వెనుక నుంచి ఢీకొట్టి బోల్తా పడింది. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు, సహాయక బృందాలు వెంటనే ఘటనాస్థలానికి చేరుకున్నారు. గాయపడ్డ వారిని చికిత్స కోసం సమీపంలోని ప్రభుత్వ ఆస్పత్రికి తరలించారు. కాగా ప్రమాద ధాటికి ఆ ప్రాంతంలో పెద్ద శబ్దాలు వినిపించాయని, దాంతో వెంటనే అక్కడికి చేరుకున్నామని స్థానికులు తెలిపారు.
ప్రమాద ధాటికి నుజ్జునుజ్జైన బస్సు ముందు భాగం
బస్సులో ఉన్న యాత్రికులందరినీ బిహార్లోని మాటియా పోలీస్స్టేషన్ పరిధిలోని చిరైసా సరస్వ ఘాట్ ప్రాంత నివాసితులుగా పోలీసులు గుర్తించారు. కాగా బస్సు డ్రైవర్ నిద్రమత్తులో ఉండడం వల్లే ప్రమాదం జరిగిందనట్లు పోలీసుల ప్రాథమిక దర్యాప్తులో తేలింది. ప్రమాద ధాటికి బస్సు ముందు భాగం తీవ్రంగా దెబ్బతినడంతో, బస్సులో చాలా మంది ప్రయాణికులు చిక్కుకుపోయారు. పోలీసులు, రెస్క్యూ టీమ్ తీవ్రంగా శ్రమించి వారందరిని బయటకి తీసి ఆస్పత్రికి తరలించారు.
బాధితులు ఎక్కువగా బిహార్ నివాసితులని వీరంతా గంగాసాగర్ యాత్రకు బయలుదేరారని పోలీసులు తెలిపారు. మృతులకు సంబంధించి వారి కుటుంబ సభ్యులకు సమాచారం ఇవ్వడానికి అధికారులు ప్రయత్నిస్తున్నారని తెలిపారు. కాగా ఈ ప్రమాదంపై బుర్ద్వాన్ మెడికల్ కాలేజ్ హాస్పిటల్ ఎంఎస్వీపీ తపస్ ఘోష్ మాట్లాడారు. ప్రమాద స్థలం నుంచి ఆస్పత్రికి తరలించేలోపే పది మంది మృతి చెందారని తెలిపారు. ప్రస్తుతం ఆస్పత్రిలో 25 మంది చికిత్స పొందుతున్నారని పేర్కొన్నారు.
