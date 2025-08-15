ETV Bharat / bharat

యాత్రికుల బస్సుకు ప్రమాదం- 10 మంది మృతి - PILGRIMS BUS ACCIDENT

యాత్రికులతో వెళ్తున్న వాహనానికి ప్రమాదం

Pilgrims Bus Accident
Pilgrims Bus Accident (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 15, 2025 at 12:41 PM IST

Updated : August 15, 2025 at 12:56 PM IST

2 Min Read

Pilgrims Bus Accident : యాత్రికులతో వెళ్తున్న బస్సు ప్రమాదానికి గురైంది. ఈ ఘటనలో దాదాపు 10 మంది మరణించారు. 35 మంది గాయపడ్డట్లు సమాచారం. బంగాల్​లో తూర్పు బుర్ద్వాన్​లో జిల్లాలో జరిగిందీ ఘటన. కాగా, ప్రయాణికులంతా బిహార్​ వాసులుగా పోలీసులు గుర్తించారు.

పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం,
ఆగస్టు నెలలో 45 మంది యాత్రికులు బిహార్​ నుంచి గంగాసాగర్​కు బస్సులో బయలుదేరారు. అక్కడి నుంచి తిరిగి వస్తుండగా ఈ ప్రమాదం జరిగింది. శుక్రవారం ఉదయం 19వ జాతీయ రహదారి వెంట దుర్గాపుర్ వెళుతుండగా నాలా ఫెర్రీ ఘాట్​ ప్రాంతంలో బస్సు నియంత్రణ కోల్పోయింది. అదే సమయంలో రోడ్డు పక్కన నిలిపి ఉంచిన ట్రక్కును వెనుక నుంచి ఢీకొట్టి బోల్తా పడింది. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు, సహాయక బృందాలు వెంటనే ఘటనాస్థలానికి చేరుకున్నారు. గాయపడ్డ వారిని చికిత్స కోసం సమీపంలోని ప్రభుత్వ ఆస్పత్రికి తరలించారు. కాగా ప్రమాద ధాటికి ఆ ప్రాంతంలో పెద్ద శబ్దాలు వినిపించాయని, దాంతో వెంటనే అక్కడికి చేరుకున్నామని స్థానికులు తెలిపారు.

Pilgrims Bus Accident
ప్రమాదానికి గురైన బస్సు (ETV Bharat)

ప్రమాద ధాటికి నుజ్జునుజ్జైన బస్సు ముందు భాగం
బస్సులో ఉన్న యాత్రికులందరినీ బిహార్​లోని మాటియా పోలీస్​స్టేషన్​ పరిధిలోని చిరైసా సరస్వ ఘాట్​ ప్రాంత నివాసితులుగా పోలీసులు గుర్తించారు. కాగా బస్సు డ్రైవర్​ నిద్రమత్తులో ఉండడం వల్లే ప్రమాదం జరిగిందనట్లు పోలీసుల ప్రాథమిక దర్యాప్తులో తేలింది. ప్రమాద ధాటికి బస్సు ముందు భాగం తీవ్రంగా దెబ్బతినడంతో, బస్సులో చాలా మంది ప్రయాణికులు చిక్కుకుపోయారు. పోలీసులు, రెస్క్యూ టీమ్ తీవ్రంగా శ్రమించి వారందరిని బయటకి తీసి ఆస్పత్రికి తరలించారు.

Pilgrims Bus Accident
ప్రమాద ధాటికి నుజ్జునుజ్జైన బస్సు ముందు భాగం (ETV Bharat)

బాధితులు ఎక్కువగా బిహార్​ నివాసితులని వీరంతా గంగాసాగర్​ యాత్రకు బయలుదేరారని పోలీసులు తెలిపారు. మృతులకు సంబంధించి వారి కుటుంబ సభ్యులకు సమాచారం ఇవ్వడానికి అధికారులు ప్రయత్నిస్తున్నారని తెలిపారు. కాగా ఈ ప్రమాదంపై బుర్ద్వాన్​ మెడికల్​ కాలేజ్​ హాస్పిటల్​ ఎంఎస్వీపీ తపస్​ ఘోష్​ మాట్లాడారు. ప్రమాద స్థలం నుంచి ఆస్పత్రికి తరలించేలోపే పది మంది మృతి చెందారని తెలిపారు. ప్రస్తుతం ఆస్పత్రిలో 25 మంది చికిత్స పొందుతున్నారని పేర్కొన్నారు.

అదుపుతప్పి కాలువలో పడిన కారు- 11 మంది మృతి!

పికప్ వ్యాన్​, కంటైనర్ ఢీ- ఏడుగురు చిన్నారులు సహ 11 మంది మృతి

Pilgrims Bus Accident : యాత్రికులతో వెళ్తున్న బస్సు ప్రమాదానికి గురైంది. ఈ ఘటనలో దాదాపు 10 మంది మరణించారు. 35 మంది గాయపడ్డట్లు సమాచారం. బంగాల్​లో తూర్పు బుర్ద్వాన్​లో జిల్లాలో జరిగిందీ ఘటన. కాగా, ప్రయాణికులంతా బిహార్​ వాసులుగా పోలీసులు గుర్తించారు.

పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం,
ఆగస్టు నెలలో 45 మంది యాత్రికులు బిహార్​ నుంచి గంగాసాగర్​కు బస్సులో బయలుదేరారు. అక్కడి నుంచి తిరిగి వస్తుండగా ఈ ప్రమాదం జరిగింది. శుక్రవారం ఉదయం 19వ జాతీయ రహదారి వెంట దుర్గాపుర్ వెళుతుండగా నాలా ఫెర్రీ ఘాట్​ ప్రాంతంలో బస్సు నియంత్రణ కోల్పోయింది. అదే సమయంలో రోడ్డు పక్కన నిలిపి ఉంచిన ట్రక్కును వెనుక నుంచి ఢీకొట్టి బోల్తా పడింది. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు, సహాయక బృందాలు వెంటనే ఘటనాస్థలానికి చేరుకున్నారు. గాయపడ్డ వారిని చికిత్స కోసం సమీపంలోని ప్రభుత్వ ఆస్పత్రికి తరలించారు. కాగా ప్రమాద ధాటికి ఆ ప్రాంతంలో పెద్ద శబ్దాలు వినిపించాయని, దాంతో వెంటనే అక్కడికి చేరుకున్నామని స్థానికులు తెలిపారు.

Pilgrims Bus Accident
ప్రమాదానికి గురైన బస్సు (ETV Bharat)

ప్రమాద ధాటికి నుజ్జునుజ్జైన బస్సు ముందు భాగం
బస్సులో ఉన్న యాత్రికులందరినీ బిహార్​లోని మాటియా పోలీస్​స్టేషన్​ పరిధిలోని చిరైసా సరస్వ ఘాట్​ ప్రాంత నివాసితులుగా పోలీసులు గుర్తించారు. కాగా బస్సు డ్రైవర్​ నిద్రమత్తులో ఉండడం వల్లే ప్రమాదం జరిగిందనట్లు పోలీసుల ప్రాథమిక దర్యాప్తులో తేలింది. ప్రమాద ధాటికి బస్సు ముందు భాగం తీవ్రంగా దెబ్బతినడంతో, బస్సులో చాలా మంది ప్రయాణికులు చిక్కుకుపోయారు. పోలీసులు, రెస్క్యూ టీమ్ తీవ్రంగా శ్రమించి వారందరిని బయటకి తీసి ఆస్పత్రికి తరలించారు.

Pilgrims Bus Accident
ప్రమాద ధాటికి నుజ్జునుజ్జైన బస్సు ముందు భాగం (ETV Bharat)

బాధితులు ఎక్కువగా బిహార్​ నివాసితులని వీరంతా గంగాసాగర్​ యాత్రకు బయలుదేరారని పోలీసులు తెలిపారు. మృతులకు సంబంధించి వారి కుటుంబ సభ్యులకు సమాచారం ఇవ్వడానికి అధికారులు ప్రయత్నిస్తున్నారని తెలిపారు. కాగా ఈ ప్రమాదంపై బుర్ద్వాన్​ మెడికల్​ కాలేజ్​ హాస్పిటల్​ ఎంఎస్వీపీ తపస్​ ఘోష్​ మాట్లాడారు. ప్రమాద స్థలం నుంచి ఆస్పత్రికి తరలించేలోపే పది మంది మృతి చెందారని తెలిపారు. ప్రస్తుతం ఆస్పత్రిలో 25 మంది చికిత్స పొందుతున్నారని పేర్కొన్నారు.

అదుపుతప్పి కాలువలో పడిన కారు- 11 మంది మృతి!

పికప్ వ్యాన్​, కంటైనర్ ఢీ- ఏడుగురు చిన్నారులు సహ 11 మంది మృతి

Last Updated : August 15, 2025 at 12:56 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

10 PILGRIMS DIED IN A ROAD ACCIDENTBUS ACCIDENT IN BANGALBIHAR KILLED BUS ACCIDENTBIHAR BUS ACCIDENT INCIDENTPILGRIMS BUS ACCIDENT

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

మేకులు కొట్టకుండానే గోడలను అలంకరించాలా? - ఈ టిప్స్​ పాటిస్తే బెటర్​ అంటున్న నిపుణులు!

2035కల్లా భారత్‌కు 'సుదర్శన చక్ర'- 'ఐరన్ డోమ్‌'ను మించిన రేంజ్- శత్రుదేశాలకు ఇక చుక్కలే!

మోదీ మరో ఘనత- నాన్​స్టాప్​గా 103నిమిషాల స్పీచ్- ఇందిరా గాంధీ రికార్డ్ బ్రేక్

బ్యాట్‌మ్యాన్ అవతార్‌లో మహింద్రా BE6- 300 యూనిట్లు మాత్రమే- ఆలస్యం చేస్తే ఇక అంతే!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.