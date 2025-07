ETV Bharat / bharat

మానస దేవి ఆలయంలో తొక్కిసలాట- ఆరుగురు భక్తులు మృతి - MANSA DEVI TEMPLE STAMPEDE

Mansa Devi Temple ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Telugu Team Published : July 27, 2025 at 10:21 AM IST | Updated : July 27, 2025 at 10:37 AM IST 1 Min Read

Mansa Devi Temple Stampede : ఉత్తరాఖండ్​ హరిద్వార్‌లోని మానసా దేవి ఆలయం వద్ద తొక్కిసలాట జరిగింది. దీంతో ఆరుగురు భక్తులు మరణించారు. అనేక మంది గాయపడ్డారు. సమాచారం అందుకున్న అధికారులు ఘటనా స్థలికి చేరుకున్నారు. గాయపడిన వారిని హుటాహటిన స్థానిక ఆస్పత్రికి తరలించారు. మృతుల సంఖ్య పెరిగే అవకాశం ఉంది. ఘటనలో గర్హ్వాల్ పోలీస్​ కమిషనర్ వినయ్ శంకర్ పాండే ఆరుగురు మరణించినట్లు ధ్రువీకరించారు. సహాయక చర్యలు జరుగుతున్నట్లు ఆయన తెలిపారు. అయితే జులై 23వ తేదీన మాస శివరాత్రి జలాభిషేకం తర్వాత, లక్షలాది మంది కన్వర్ యాత్రికులు, సామాన్య ప్రజలు ఇప్పటికీ హరిద్వార్‌కు చేరుకున్నారు. శనీఆదివారాలు కారణంగా పెద్ద సంఖ్యలో విచ్చేశారు. దీంతో భక్తుల రద్దీ ఒక్కసారిగా పెరగడంతోనే తొక్కిసలాట జరిగిందని సమాచారం.

తొక్కిసలాట ఘటనపై ఉత్తరాఖండ్ ముఖ్యమంత్రి పుష్కర్ సింగ్ ధామి స్పందించారు. "హరిద్వార్‌లోని మానసా దేవి ఆలయం వద్ద తొక్కిసలాట జరిగినట్లు విచారకరమైన వార్తలు అందాయి. SDRF, స్థానిక పోలీసుల, ఇతర రెస్క్యూ బృందాలు ఘటనా స్థలానికి చేరుకునిసహాయ కార్యక్రమాల్లో నిమగ్నమై ఉన్నాయి.ఆ విషయంలో నేను నిరంతరం స్థానిక పరిపాలనతో సంప్రదిస్తున్నాను. పరిస్థితిని పర్యవేక్షిస్తున్నాను. భక్తులందరి భద్రత కోసం నేను మాతా రాణిని ప్రార్థిస్తున్నాను" అంటూ సీఎం పోస్ట్ చేశారు.

Last Updated : July 27, 2025 at 10:37 AM IST