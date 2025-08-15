JK Cloud Burst Death Toll : జమ్మూకశ్మీర్ కొండల్లో మేఘ విస్ఫోటం (క్లౌడ్ బరస్ట్) బీభత్సం సృష్టించిన ఘటనలో మృతుల సంఖ్య 60 మందికి చేరింది. 100 మందికిపైగా గాయపడ్డారు. ఈ మేరకు శ్రీనగర్లో జరిగిన స్వాతంత్ర్య వేడుకల్లో పాల్గొన్న జమ్మూకశ్మీర్ ముఖ్యమంత్రి ఒమర్ అబ్దుల్లా వెల్లడించారు. మరోవైపు, ప్రస్తుత పరిస్థితిపై ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ఆరాతీశారు.
కిశ్త్వాడ్ జిల్లాలోని చశోతీ గ్రామంలో గురువారం మధ్యాహ్నం ఆకస్మిక వరదల సంభవించింది. మచైల్ మాతా దేవి దర్శనానికి వెళ్తున్న యాత్రికులపై విరుచుకుపడింది. దీంతో అనేక మంది ప్రాణాలు కోల్పోగా, చాలామంది గల్లంతయ్యారు. చనిపోయిన వారిలో ఇద్దరు సీఐఎస్ఎఫ్ సిబ్బంది ఉన్నారు. అయితే ఘటనాస్థలిలో సహాయక చర్యలు ఇంకా జరుగుతున్నాయి. ఎన్టీఆర్ఎఫ్ బృందం చశోతీ గ్రామానికి ఇప్పటికే చేరుకుంది.
#WATCH | | Srinagar: J&K CM Omar Abdullah hoists the Tricolour at Bakshi Stadium in Srinagar on #IndependenceDay pic.twitter.com/9ggHapORiS— ANI (@ANI) August 15, 2025
J&K CM Omar Abdullah posts, " i just received a call from hon pm @narendramodi Sb. I briefed him about the situation in Kishtwar & the steps being taken by the administration. My government & the people hit by this tragic cloudburst are grateful for his support & all the… pic.twitter.com/DN4THEm24k— Press Trust of India (@PTI_News) August 15, 2025
అయితే చశోతీ గ్రామంలో పరిస్థితిపై మోదీ ఆరా తీశారు. అందుకుగాను ముఖ్యమంత్రి ఒమర్ అబ్దుల్లా, లెఫ్ట్నెంట్ గవర్నర్ మనోజ్ సిన్హాతో మాట్లాడారు. అన్ని విధాలుగా కేంద్రప్రభుత్వం సహాయం చేస్తామని హామీ ఇచ్చారు. మరోవైపు, చనిపోయిన వారిలో ఇప్పటి వరకు 21 మృతదేహాలను గుర్తించినట్లు జమ్మూకశ్మీర్ అధికారులు వెల్లడించారు.
ఆకస్మిక వరద తర్వాత ప్రజలు, యాత్రికులకు సహాయం చేయడానికి చశోతీ గ్రామం నుంచి 15 కి.మీ దూరంలో ఉన్న పద్దర్లో కంట్రోల్ రూమ్-కమ్-హెల్ప్ డెస్క్ను ఏర్పాటు చేశారు అధికారు. అందుకుగాను ఐదుగురు అధికారులను విధుల్లో నియమించారు. విషాదం జరిగినప్పటి నుంచి హెల్ప్ డెస్క్కు అనేక కాల్లు వచ్చాయని అధికారులు తెలిపారు. 67 మంది తప్పిపోయినట్లు వాళ్ల కుటుంబసభ్యులు తెలిపారని చెప్పారు.
ఏం జరిగిందంటే?
ఏటా జరిగే మచైల్ మాతా యాత్ర చశోతీ గ్రామం మీదుగా సాగుతుంది. వాహనాల్లో అక్కడికి వచ్చిన భక్తులు, 9,500 అడుగుల ఎత్తులో ఉన్న ఆలయానికి 8.5 కిలోమీటర్ల దూరం కాలినడకన వెళ్తారు. ఎప్పటిలాగే భారీగా భక్తులు గురువారం చశోతీకి చేరుకున్నారు. ఆ సమయంలో మధ్యాహ్నం 12, 1 గంటల మధ్య వరద ఒక్కసారిగా విరుచుకుపడింది.
దీంతో సామూహిక వంటశాలతోపాటు సమీపంలోని దుకాణాలు, సెక్యూరిటీ అవుట్పోస్టు కొట్టుకుపోయాయి. బురద నీరు, సిల్ట్, శిథిలాలు కొండపై నుంచి వేగంగా కొట్టుకొచ్చాయి. క్షణాల్లో మొత్తం ధ్వంసమైంది. ఇళ్లు పేకమేడల్లా కొట్టుకుపోయాయి. పెద్ద బండరాళ్లు దిగువకు వచ్చి పడడంతో రోడ్లు మూసుకుపోయాయి. పెను విషాదం నేపథ్యంలో మచైల్ మాతా యాత్రను నిలిపేశారు. జులై 25న ప్రారంభమైన యాత్ర, సెప్టెంబరు 5న ముగియాల్సి ఉంది.