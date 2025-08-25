Road Accident Yatris : యాత్రికులను తీసుకెళ్తున్న ట్రాక్టర్ను ట్రక్కు ఢీకొట్టడంతో ఎనిమిది మంది మృతి చెందారు. మరో 43 మంది గాయపడ్డారు. ఉత్తర్ప్రదేశ్లోని బులంద్షహర్ జిల్లాలో సోమవారం తెల్లవారుజామున జరిగిందీ ఘటన. ప్రమాదంపై సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు, అధికారులు ఘటనాస్థలికి చేరుకున్నారు. హుటాహటిన సహాయక చర్యలు చేపట్టారు.
పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, ఆర్నియా బైపాస్ సమీపంలోని బులంద్షహర్- అలీగఢ్ సరిహద్దులో సోమవారం తెల్లవారుజామున 2.10 గంటల ప్రాంతంలో ట్రాక్టర్ను ట్రక్కు ఢీకొట్టింది. కస్గంజ్ జిల్లాలోని రఫత్పూర్ గ్రామం నుంచి రాజస్థాన్లోని జహర్పీర్కు తీర్థయాత్ర కోసం ప్రయాణిస్తున్న 61 మంది ట్రాక్టర్లో ఉన్నారు. ఘటనలో అక్కడికక్కడే 8 మంది మరణించారు. 43 మంది గాయపడగా, స్థానికుల సహాయంతో పోలీసులు క్షతగాత్రులను ఆస్పత్రికి తరలించారు.
"అలీగఢ్ సరిహద్దులోని NH 34పై దురదృష్టకర ఘటన జరిగింది. రాజస్థాన్కు ట్రాక్టర్లో దాదాపు 60-61 మంది ప్రయాణిస్తున్నారు. వెనుక నుంచి వస్తున్న కంటైనర్ ట్రక్క్ అధిక వేగంతో దానిని ఢీకొట్టడంతో ట్రాక్టర్ బోల్తా పడింది. 8 మంది మరణించారు. గాయపడిన వారిలో ముగ్గురు తప్ప మిగతా వారందరి పరిస్థితి బాగానే ఉంది. ఆ ముగ్గురు ప్రస్తుతం వెంటిలేటర్పై ఉన్నారు. ట్రాక్టర్ను ఘటనాస్థలి నుంచి తొలగించారు. ప్రమాదానికి కారణమైన ట్రక్కు పోలీసుల అదుపులో ఉంది" అని బులంద్షహర్ ఎస్ఎస్పీ దినేశ్ కుమార్ సింగ్ తెలిపారు.