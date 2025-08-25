ETV Bharat / bharat

యాత్రికుల ట్రాక్టర్​ను ఢీకొన్న ట్రక్కు- అక్కడికక్కడే 8 మంది మృతి

ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం- 8 మంది యాత్రికులు మృతి

Road Accident Yatris
Road Accident Yatris (ANI)
Road Accident Yatris : యాత్రికులను తీసుకెళ్తున్న ట్రాక్టర్​ను ట్రక్కు ఢీకొట్టడంతో ఎనిమిది మంది మృతి చెందారు. మరో 43 మంది గాయపడ్డారు. ఉత్తర్​ప్రదేశ్​లోని బులంద్​షహర్​ జిల్లాలో సోమవారం తెల్లవారుజామున జరిగిందీ ఘటన. ప్రమాదంపై సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు, అధికారులు ఘటనాస్థలికి చేరుకున్నారు. హుటాహటిన సహాయక చర్యలు చేపట్టారు.

పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, ఆర్నియా బైపాస్ సమీపంలోని బులంద్‌షహర్- అలీగఢ్ సరిహద్దులో సోమవారం తెల్లవారుజామున 2.10 గంటల ప్రాంతంలో ట్రాక్టర్​ను ట్రక్కు ఢీకొట్టింది. కస్గంజ్ జిల్లాలోని రఫత్‌పూర్ గ్రామం నుంచి రాజస్థాన్‌లోని జహర్‌పీర్‌కు తీర్థయాత్ర కోసం ప్రయాణిస్తున్న 61 మంది ట్రాక్టర్​లో ఉన్నారు. ఘటనలో అక్కడికక్కడే 8 మంది మరణించారు. 43 మంది గాయపడగా, స్థానికుల సహాయంతో పోలీసులు క్షతగాత్రులను ఆస్పత్రికి తరలించారు.

"అలీగఢ్​ సరిహద్దులోని NH 34పై దురదృష్టకర ఘటన జరిగింది. రాజస్థాన్‌కు ట్రాక్టర్‌లో దాదాపు 60-61 మంది ప్రయాణిస్తున్నారు. వెనుక నుంచి వస్తున్న కంటైనర్ ట్రక్క్​ అధిక వేగంతో దానిని ఢీకొట్టడంతో ట్రాక్టర్ బోల్తా పడింది. 8 మంది మరణించారు. గాయపడిన వారిలో ముగ్గురు తప్ప మిగతా వారందరి పరిస్థితి బాగానే ఉంది. ఆ ముగ్గురు ప్రస్తుతం వెంటిలేటర్‌పై ఉన్నారు. ట్రాక్టర్‌ను ఘటనాస్థలి నుంచి తొలగించారు. ప్రమాదానికి కారణమైన ట్రక్కు పోలీసుల అదుపులో ఉంది" అని బులంద్‌షహర్ ఎస్​ఎస్​పీ దినేశ్ కుమార్ సింగ్ తెలిపారు.

