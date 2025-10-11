ETV Bharat / bharat

లేటు వయస్సులో ఘాటు ప్రేమ- 70ఏళ్ల వయసులో 35 ఏళ్ల మహిళను పెళ్లి చేసుకున్న తాత!

70 ఏళ్ల వయసులో వివాహం చేసుకున్న వ్యక్తి- స్థానికుల సమక్షంలో దంపతుల వివాహ వేడుకలు

Seventy Years Old Man Married 35 Years Woman
Seventy Years Old Man Married 35 Years Woman (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 11, 2025 at 1:46 PM IST

1 Min Read
Chhattisgarh Love Story : ప్రేమ ఏ వయసులో, ఎప్పుడు చిగురిస్తుందో ఎవరూ చెప్పలేరు. కొందరికి యుక్త వయసులో ఆ ఫీలింగ్​ కలిగితే మరికొందరికి వృద్ధాప్య వయసులో కలుగుతుందని నిరూపించింది ఓ జంట. 70 ఏళ్ల వయసున్న ఓ వృద్ధుడు 35 ఏళ్ల మహిళను ప్రేమించి వివాహం చేసుకున్నాడు. ఆ ప్రేమ జంటకు అండగా స్థానికులు ఉండి, తమ వంతు సహకారం అందించారు. ఈ సంఘటన ఛత్తీస్​గఢ్​లో జరిగింది.

స్థానికులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం,
బిలాస్‌పుర్‌లోని సర్కండ చింగ్రాజ్‌పర ప్రాంతానికి చెందిన 70 ఏళ్ల దాదు రామ్ గంధర్వ రోజువారీ కూలీగా పనిచేస్తూ జీవనం కొనసాగిస్తున్నాడు. కొంత కాలంగా అతడు అదే ప్రాంతానికి చెందిన ఓ 35 ఏళ్ల మహిళతో ప్రేమలో పడ్డాడు. ఆ విషయం సదరు మహిళకు తెలియజేయగా, ఆమె కూడా అతడి ప్రేమను అంగీకరించింది. దీంతో వివాహం చేసుకోవాలని వారిద్దరు నిశ్చయించుకున్నారు. గురువారం రాత్రి తమ ఆచారాల ప్రకారం ఆ జంట ఘనంగా పెళ్లి చేసుకున్నారు. పొరుగున ఉన్న శివాలయంలో శివుని సమక్షంలో ఏడు ప్రదక్షిణలు చేశారు. స్థానికుల సంబరాల నడుమ ఆ నూతన జంట కొత్త జీవితాన్ని ప్రారంభించింది. సంగీతం, నృత్యాలతో వారి వివాహ వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి. స్థానికులు కూడా వారి చప్పట్లు కొడుతూ వారిని అభినందించారు. ఇది ఇప్పుడు సోషల్ మీడియా ఫుల్ వైరల్ అయ్యింది.

