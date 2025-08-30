JK Landslide Updates : జమ్మూకశ్మీర్ను భారీ వర్షాలు ముంచెత్తున్నాయి. రియాసి జిల్లా, మహోర్లోని మారుమూల గ్రామమైన బద్దర్లో భారీ వర్షాల కారణంగా కొండ చరియలు విరిగిపడ్డాయి. దీనితో ఒకే కుటుంబంలోని ఏడుగురు మరణించారు. అందులో తల్లిదండ్రులు సహా ఐదుగురు చిన్న పిల్లలు ఉన్నట్లు అధికారులు చెబుతున్నారు. మరోవైపు రాంబాన్ జిల్లాలో క్లౌడ్ బరస్ట్ వల్ల ముగ్గురు ప్రాణాలు కోల్పోగా, నలుగురు గల్లంతైనట్లు అధికారులు తెలిపారు.
కొట్టుకుపోయిన ఇళ్లు
'రియాసి జిల్లాలోని బద్దర్ గ్రామంలో కొండ చరియలు విరిగిపడి నివాస భవనంపై పడ్డాయి. దీనితో ఆ భవనం నేలమట్టం అయ్యింది. అందులో చిక్కుకున్న ఏడుగురు మరణించారు. మృతదేహాలను వెలికి తీసేందుకు సహాయక బృందాలు ప్రయత్నిస్తున్నాయి. భారీ వరదల వల్ల ఈ ప్రాంతంలోని పలు ఇళ్లు కూడా కొట్టుకుపోయాయి, పలు నిర్మాణాలు దెబ్బతిన్నాయి. వరదల ధాటికి పలువురు గల్లంతు అయ్యారు. వారి ఆచూకీ కనుగొనేందుకు స్థానిక అధికారులను బృందాలుగా పంపుతున్నాం' అని అధికారులు తెలిపారు.
భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం!
మరోవైపు వాతావరణ శాఖ కీలక హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. శని, ఆదివారాల్లో పూంఛ్, కిశ్త్వాడ్, జమ్మూ, రాంబన్, ఉధంపుర్లలో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని పేర్కొంది. దీనితో ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని, కొండచరియలు విరిగిపడే ప్రమాదం ఉన్న ప్రాంతాల నుంచి దూరంగా వెళ్లాలని అధికారులు కోరారు.
జమ్మూకశ్మీర్లో గత వారం రోజులుగా భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. దీంతో అక్కడి నదులు ఉప్పొంగిపొర్లుతున్నాయి. వరదల ధాటికి జమ్మూ- శ్రీనగర్ జాతీయరహదారితో సహా పలు ప్రాంతాల్లోని ప్రధాన మార్గాలు దెబ్బతిన్నాయి. దీంతో ప్రజల రాకపోకలకు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఏర్పడుతున్నాయి. ఆకస్మిక వరదల కారణంగా ఉధంపుర్ జిల్లాలోని జఖేనీ, చెనాని మధ్య కొండచరియలు విరిగిపడ్డాయి. దీంతో ఇక్కడ రెండు వేలకుపైగా వాహనాలు నిలిచిపోయాయి.
క్లౌడ్ బరస్ట్ అంటే ఏమిటి?
సాధారణంగా ఒక నిర్దిష్ట ప్రాంతంలో తక్కువ వ్యవధిలో భారీగా వర్షం పడడాన్ని క్లౌడ్ బరస్ట్ అని అంటారు. టెక్నికల్గా చెప్పాలంటే, ఒక ప్రాంతంలో గంటలోపు 100 మి.మీ వర్షపాతం పడితే దానిని క్లౌడ్ బరెస్ట్ అని అంటారు. దీని వల్ల కొండ చరియలు విరిగిపడే అవకాశం ఉంటుంది. దీని వల్ల కొండపై నుంచి భారీ రాళ్లు, చెట్లు కింద జారిపడి, వాటి మార్గంలో ఉన్నవన్నీ నాశనం అవుతాయి.
భారీగా ప్రాణ, ఆస్తి నష్టం
ఆగస్టు 26న రియాసిలోని కాట్రా ప్రాంతంలో వైష్ణోదేవి మందిరం సమీపంలో కొండచరియలు విరిగిపడి దాదాపు 35 మంది చనిపోగా, డజన్ల మంది తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. దొడా జిల్లాలో వచ్చిన ఆకస్మిక వరదల్లో చిక్కుకుని నలుగురు మృతి చెందారు. అంతకు ముందు ఆగస్టు 14న మచైల్ మాతా ఆలయానికి వెళ్లే మార్గంలోని చిసోటి గ్రామం వద్ద క్లౌడ్ బరస్ట్ జరిగి 60 మందికి పైగా మరణించగా, వందల మంది గాయపడ్డారు. అనేక మంది గల్లంతు అయ్యారు. వారి ఆచూకీ ఇప్పటికీ తెలియలేదు. జమ్మూకశ్మీర్ సహా, అనేక ఇతర ఉత్తరాది రాష్ట్రాల్లో ఇటీవల సంభవించిన ఆకస్మిక వరదలు, కొండ చరియలు విరిగిపడడం లాంటి ప్రకృతి విపత్తుల వల్ల చాలా ప్రాణ, ఆస్తి నష్టం సంభవించిన విషయం తెలిసిందే.
