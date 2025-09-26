లద్దాఖ్ ప్రజల బాధను చూసైనా కేంద్రం మేల్కొనాలి: కాంగ్రెస్
లద్దాఖ్ ప్రజల డిమాండ్లను త్వరగా నెరవేర్చాలి- హింసాకాండపై ప్రజల్లో వ్యక్తమవుతున్న బాధను కేంద్రం అర్థం చేసుకోవాలి- ప్రధాని మోదీ చైనాకు క్లీన్చిట్ ఇచ్చాకే ఈ అనిశ్చితి పెరిగింది- రాజ్యసభ ఎంపీ జైరాం రమేశ్
Published : September 26, 2025 at 12:28 PM IST
Ladakh Statehood Protests 2025 : ఇటీవల జరిగిన హింసాకాండపై లద్దాఖ్ ప్రజల్లో వ్యక్తమవుతున్న బాధ, వేదనను చూసైనా కేంద్ర ప్రభుత్వం మనస్సాక్షి మేల్కొనాలని కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత, రాజ్యసభ ఎంపీ జైరాం రమేశ్ అన్నారు. ఇకనైనా చర్చల ప్రక్రియను సాగదీయకుండా, లద్దాఖ్ ప్రజల ధర్మబద్ధమైన డిమాండ్లను వీలైనంత త్వరగా నెరవేర్చాలని తెలిపారు. ఈ మేరకు ఆయన ఎక్స్ వేదికగా ఒక పోస్ట్ పెట్టారు.
భూమి హక్కులు, ఉద్యోగ హక్కులకు ముప్పు!
"లద్దాఖ్ ప్రజల భూమి హక్కులు, ఉద్యోగ హక్కులకు ముప్పు పొంచి ఉంది. అక్కడి పాలనా యంత్రాంగం పూర్తిగా అధికారుల చేతుల్లో ఉంది. అందుకే రాజ్యాంగంలోని ఆరో షెడ్యూల్ ప్రకారం తమకు అన్ని రకాల రక్షణలు కల్పించాలని లద్దాఖ్ వాసులు కోరుతున్నారు. ఇతర రాష్ట్రాల్లాగే తాము ఎన్నుకునే ప్రజాప్రతినిధులకూ అసెంబ్లీ ఉండాలని వాళ్లు అడుగుతున్నారు. సరిహద్దుల్లో చైనా సైన్యం చర్యలకు భారత ప్రభుత్వం స్పందిస్తున్న తీరు కారణంగానే లద్దాఖ్లో ఈ అనిశ్చితి పెరుగుతోంది" అని జైరాం రమేశ్ పేర్కొన్నారు.
ప్రధాని మోదీ చైనాకు క్లీన్చిట్ ఇచ్చాకే ఈ అనిశ్చితి!
"ఆరేళ్ల క్రితం లద్దాఖ్ను కేంద్ర పాలిత ప్రాంతం(యూటీ)గా ఏర్పాటు చేసినప్పుడు, అక్కడి ప్రజలు కేంద్ర ప్రభుత్వంపై గంపెడు ఆశలు పెట్టుకున్నారు. అయితే వారి ఆశలు అడియాశలయ్యాయి. ఫలితంగా లద్దాఖ్ ప్రజలను నిరాశ ఆవరించింది. ఇక ఇదే సమయంలో తమ భూమి హక్కులు, ఉద్యోగ హక్కులకు ముప్పు ఉందనే అభిప్రాయానికి వారు వచ్చారు. కేవలం లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్, అధికారుల ద్వారానే స్థానిక పాలన జరుగుతుండటం లద్దాఖ్ వాసులకు నచ్చడం లేదు. స్థానిక ప్రజాప్రతినిధులను ఎన్నుకునే అవకాశాన్ని తమకు కల్పించాలని వారు కోరుతున్నారు. రాష్ట్రాల్లా లద్దాఖ్లో అసెంబ్లీని ఏర్పాటు చేయాలని అడుగుతున్నారు. భారత్, చైనా మధ్య గల్వాన్లోయలో సైనిక ఘర్షణ జరిగిన మూడు రోజుల తర్వాత 2020 జూన్ 19న చైనాకు క్లీన్చిట్ ఇచ్చేలా ప్రధాని మోదీ ప్రకటన చేశారు. ఈ అంశం వల్ల లద్దాఖ్లో అనిశ్చితి పెరిగింది" అని జైరాం రమేశ్ చెప్పుకొచ్చారు.
లేహ్లో అమలవుతున్న 'సెక్షన్ 16'
సెప్టెంబరు 24న అల్లర్లు జరిగిన నేపథ్యంలో లేహ్లో విధించిన 'సెక్షన్ 163' ఆంక్షలు శుక్రవారం కూడా అమలవుతున్నాయి. దీని ప్రకారం లిఖితపూర్వక అనుమతి తీసుకోనిదే ఎవ్వరూ ర్యాలీలు, యాత్రలు, కార్యక్రమాలను నిర్వహించడానికి వీల్లేదు. ఆంక్షలను అమలు చేయించేందుకు లద్దాఖ్ వ్యాప్తంగా పెద్దఎత్తున భద్రతా బలగాలను మోహరించారు.
లద్దాఖ్లో చిచ్చుపెట్టేందుకు సంఘ విద్రోహ శక్తుల కుట్ర : లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్
అల్లర్ల అంశంపై అంతకుముందు రోజు(గురువారం) లద్దాఖ్ లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ కవీందర్ గుప్తా అత్యున్నత స్థాయి సమీక్షా సమావేశాన్ని నిర్వహించారు. ప్రస్తుతం లద్దాఖ్లోని శాంతిభద్రతల పరిస్థితులపై ఆయన రివ్యూ చేశారు. జనజీవనానికి ఇబ్బంది కలగకుండా చూడాలని, హింసాత్మక ఘటనలకు తావు ఇవ్వకుండా జాగ్రత్త చర్యలు చేపట్టాలని ఉన్నతాధికారులకు లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ ఆదేశాలు జారీచేశారు. అన్ని ప్రభుత్వ విభాగాలు పరస్పర సమన్వయంతో పనిచేసి శాంతిభద్రతలను పరిరక్షించాలని దిశానిర్దేశం చేశారు. శాంతి, సామరస్యం, సోదరభావానికి నెలవు లద్దాఖ్ అని కవీందర్ గుప్తా కొనియాడారు. అయితే కొన్ని సంఘ విద్రోహ శక్తులు ఇక్కడి శాంతికి విఘాతం కలిగించేందుకు యత్నిస్తున్నాయని ఆరోపించారు. ఈ సమావేశంలో చీఫ్ సెక్రెటరీ పవన్ కొత్వాల్, డీజీపీ ఎస్డీ సింగ్ జమ్వాల్, భారత ఆర్మీ, ఇండో టిబెటన్ బోర్డర్ పోలీస్ (ఐటీబీపీ) ఉన్నతాధికారులు పాల్గొన్నారు.
లద్దాఖ్ అల్లర్లలో గాయపడిన వారిపై కీలక ప్రకటన
"లడఖ్లో సెప్టెంబరు 24న అల్లర్లు జరిగిన తర్వాత 90 మందిని లేహ్లో ఉన్న ఎస్ఎన్ఎం ఆస్పత్రికి తరలించారు. అప్పటికే వీరిలో ముగ్గురు చనిపోయారు. మరొక వ్యక్తి ఆస్పత్రికి చేరాక చనిపోయాడు. ఏడుగురికి తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. 20 మంది తలలకు తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. 61 మందికి చిన్నపాటి గాయాలయ్యాయి. వీరిలో 50 మందిని ఆస్పత్రి నుంచి డిశ్చార్జ్ చేశారు. ఏడుగురికి ప్రధానమైన సర్జరీలు చేశారు. తీవ్ర గాయాలైన 45 మందికి డాక్టర్లు రక్తం ఎక్కించారు" అని లద్దాఖ్ లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ కవీందర్ గుప్తా వెల్లడించారు.
