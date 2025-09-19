ETV Bharat / bharat

రైతులకు గుడ్ న్యూస్- రూపాయికే మంచి క్వాలిటీ కూరగాయల మొక్కలు- ఎక్కడో తెలుసా?

ఛత్తీస్​గఢ్​లో విత్తన విప్లవం- రూపాయికే రైతులకు మొక్కలు

Seed Revolution In Surguja Farmers
Seed Revolution In Surguja Farmers (ETV Bharat)
Published : September 19, 2025 at 6:39 PM IST

Seed Revolution In Surguja Farmers : సాధారణంగా నాణ్యత గల కూరగాయల విత్తనాలు లభించక రైతులు ఇబ్బందిపడుతుంటారు. కొన్నిసార్లు నకిలీ విత్తనాలు కర్షకులను కన్నీరు పెట్టిస్తుంటాయి. అయితే ఇలా ఇబ్బందులు పడే అన్నదాతలకు ఛత్తీస్​గఢ్​ సర్కార్ అండగా నిలుస్తోంది. రైతుల కోసం ఆ రాష్ట్ర ఉద్యానవన శాఖ కొత్త పథకాన్ని ప్రారంభించింది. దీని ద్వారా రైతులు కేవలం రూపాయికే కూరగాయల విత్తన మొక్కలను కొనుగోలు చేయవచ్చు.

విత్తనాల యూనిట్ ఏర్పాటు
ఛత్తీస్​గఢ్ ఉద్యానవన శాఖ సుర్గుజా జిల్లాలో కొత్తగా విత్తనాల యూనిట్​ను ఏర్పాటు చేసింది. అన్నదాతలు ఇప్పుడు తమకు నచ్చిన కంపెనీ నుంచి విత్తనాలను ఆ యూనిట్​కు అందిస్తే సరిపోతుంది. వీటిని విత్తనాల యూనిట్​లోని సాంకేతికతను ఉపయోగించి అభివృద్ధి చేస్తారు. ఆ తర్వాత మెరుగైన నాణ్యత గల మొక్కలను రైతులకు పంపిణీ చేస్తారు. అందుకు ఒక్కొ మొక్కకు రూపాయి వసూలు చేస్తారు. రైతులు ఈ మొక్కలను నేరుగా తమ పొలాల్లో నాటుకోవచ్చు. ఈ మొక్కలు మంచి దిగుబడిని ఇస్తాయి.

ఇకపై వేరే జిల్లాలకు వెళ్లాల్సిన పనిలేదు!
గతంలో సుర్గుజా రైతులు సుదూర ప్రాంతాలకు వెళ్లి కూరగాయలు, ఇతర పంటల విత్తనాలు, మొక్కలను తీసుకొచ్చేవారు. కానీ ఇప్పుడు వారు తమ సొంత నగరంలోనే మంచి సౌకర్యాన్ని పొందుతున్నారు. ప్రైవేట్ కంపెనీలు మొక్కలను సిద్ధం చేయడానికి పెద్ద మొత్తంలో అన్నదాతల నుంచి వసూలు చేస్తున్నాయి. మొక్కకు రూ.12-రూ.15 తీసుకుంటున్నాయి. దీంతో రైతులకు భారమవుతోంది. కానీ ఇప్పుడు రైతులు తమ విత్తనాలను ఉద్యానవన శాఖకు ఇస్తే, అక్కడి యూనిట్ లో మంచి నాణ్యత గల మొక్కలు తయారవుతున్నాయి. మొక్కకు రూపాయి చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. రైతులు స్వయంగా అలా మొక్కలను సిద్ధం చేసుకోవాలంటే చాలా కష్టం. ఎందుకంటే వారి వద్ద అలాంటి విత్తన యూనిట్ ఉండదు. కొన్నిసార్లు, వాతావరణం లేదా తెగుళ్ల కారణంగా మొక్కలు దెబ్బతింటాయి. దీనివల్ల రైతులకు నష్టం జరుగుతుంది.

మార్కెట్లో మొక్కల ధర చాలా ఎక్కువ ఉందని, కానీ విత్తన యూనిట్​లో రూపాయికే అందిస్తున్నామని యూనిట్ ఇన్​ఛార్జ్ చంద్రకాంత్ పైక్రా తెలిపారు. "ట్రేలలో విత్తనాలను నాటిన తర్వాత, వాటిని 12 రోజులు అంకురోత్పత్తి గదిలో ఉంచుతారు. తరువాత వాటిని వేరొక గదికి మార్చుతారు. అప్పుడు విత్తనాలు మొక్కగా మారుతాయి. రైతులు స్వయంగా విత్తనాల నుంచి మొక్కలను తయారుచేయాలని చూస్తే, సరైన సౌకర్యాలు లేకపోవడం వల్ల అవి పూర్తిగా పెరగవు" అని చంద్రకాంత్ పైక్రా స్పష్టం చేశారు.

'కర్షకులకు వరంలా విత్తనాల యూనిట్'
కర్షకులకు ఈ పథకం ఒక వరంలా మారిందని రైతు జగధారిరాజ్‌ వాడే అభిప్రాయపడ్డారు. ఇది చాలా మంచి పథకమని కొనియాడారు. "ఇక్కడ రెడీమేడ్ మొక్కలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. మన సొంత పొలాలలో విత్తనాలను మొలకలుగా మార్చాలంటే కొన్ని సార్లు సాధ్యపడదు. కొన్నిసార్లు వాతావరణం లేదా వర్షం కారణంగా మొక్కలు చనిపోతాయి. బయటి నుంచి ఒక మొక్కను కొనుగోలు చేస్తే, దాని ధర రూ.11-రూ.12 వరకు ఉంటుంది. కానీ ఇక్కడ మనం ఒక రూపాయికే మొక్కను పొందవచ్చు" అని జగధారి చెప్పారు.

ఇక నుంచి సర్గుజా రైతుల కూరగాయల మొక్కల కోసం ఇతర జిల్లాలకు వెళ్లాల్సిన అవసరం లేదని రైతు మహ్మద్ అక్తర్ అభిప్రాయపడ్డాడు. గతంలో విత్తనాలు కొని పొలంలో నర్సరీని సిద్ధం చేసేవాళ్లమని చెప్పాడు. అప్పుడు మొక్కలు సరిగ్గా పెరిగేవి కాదన్నాడు. కానీ ఇప్పుడు సర్గుజాలోనే రెడీమేడ్ మొక్కలను పొందుతున్నామని పేర్కొన్నాడు. ఇక్కడి నుంచి మొక్కలను తీసుకెళ్లి నేరుగా పొలంలో నాటుకోవచ్చని స్పష్టం చేశాడు.

