'ఎవరికి ఎన్ని ఇవ్వాలి? ఏవి ఇవ్వాలి?'- సీట్ల సర్దుబాటుపై బిహార్లో తర్జనభర్జన!
మహా కూటమిలోకి మరో రెండు పార్టీలు
Published : September 7, 2025 at 11:19 PM IST
Bihar Elections 2025 : బిహార్లో అసెంబ్లీ ఎన్నికల షెడ్యూల్ రాకముందే ఆ రాష్ట్రంలో వేడి రాజుకుంది. అప్పుడే అధికార, విపక్ష కూటమి పార్టీల్లో సీట్ల పంపకాలపై తర్జనభర్జనలు పడుతున్నాయి. అదే సమయంలో తాజాగా ప్రతిపక్ష మహా కూటమిలోకి రెండు పార్టీలు చేరాయి. హేమంత్ సోరేన్ నేతృత్వంలోని ఝార్ఖండ్ ముక్తి మోర్చా- జేఎంఎం, పసుపతి పరాస్ నేతృత్వంలోని ఎల్జేపీ వచ్చాయి.
243 సీట్లు- 8 పార్టీలు
దీంతో ఇప్పుడు మహాకూటమిలోక సీట్ల సర్దుబాటు మరింత క్లిష్టం కానుందని రాజకీయ నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం మహా కూటమిలో లాలూ ప్రసాద్ యాదవ్ నేతృత్వంలోని ఆర్జేడీ, కాంగ్రెస్, సీపీఐ, సీపీఎం, సీపీఎంఎల్ సహా ఆరు పార్టీలు ఉన్నాయి. ఇప్పుడు రెండు పార్టీలు చేరడంతో ఎనిమిదికి సంఖ్య చేరింది. అంటే మొత్తం 8 పార్టీలు 243 అసెంబ్లీ సీట్లను సర్దుబాటు చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది.
పాసవాన్ వర్గానికి చెందిన ఓట్లను విడగొట్టాలని!
అయితే పసుపతి పరాస్ (ఎల్జేపీ)ను ఉపయోగించి పాసవాన్ వర్గానికి చెందిన ఓట్లను విడగొట్టాలని మహాకూటమి గట్టిగా భావిస్తోంది. ముఖ్యంగా పాసవాన్ కుటుంబానికి కంచుకోటగా ఉన్న ఖగారియా ప్రాంతంలో గట్టి పోటీ ఇచ్చేందుకు సిద్ధమవుతోంది. చాలా ఏళ్ల నుంచి పసుపతి పరాస్ ఖగారియాలోని అలౌలీ నియోజకవర్గం నుంచి గెలుపొందుతున్నారు. ఇప్పుడు కూడా విజయం సాధించాలని చూస్తున్నారు.
ఆ ప్రాంతం నుంచి ఎల్జేపీ పరాస్ వర్గానికి రెండు లేదా మూడు సీట్లను మహా కూటమి కేటాయించే అవకాశాలు స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి. హజీపూుర్ నుంచి పరాస్ను బరిలోకి దింపి పాసవాన్ ఓట్లను విడగొట్టవచ్చని కూడా కూటమి భావిస్తోంది. తద్వాతా ప్రణాళికలు రచిస్తోంది. అయితే ఝార్ఖండ్ ప్రభుత్వంలో జేఎంఎంతో కాంగ్రెస్కు భాగస్వామ్యంగా ఉంది.
కనీసం ఒక్క సీటైనా!
కాబట్టి ఇప్పుడు బిహార్లో కనీసం ఒక్క సీటైనా కేటాయించాల్సిన అవసరం ఉంది. బంకా, ముంగర్, భాగల్పుర్ స్థానాల్లో ఏదో ఒక సీటును జేఎంఎంకు కేటాయించే అవకాశం ఉందని ప్రచారం జరుగుతోంది. 2020 అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు సంబంధించిన సీట్ల సర్దుబాటును పరిశీలిస్తే, ఆర్జేడీ 144 స్థానాల్లో బరిలోకి దిగి 75 చోట్ల విజయం సాధించింది.
గత ఫలితాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని!
అప్పుడు కాంగ్రెస్ 70 స్థానాలకు గానూ 19 చోట్ల గెలుపొందింది. సీపీఐ-ఎంఎల్ 19 నియోజకవర్గాల్లో పోటీ చేసి 12 చోట్ల విజయంకేతనం ఎగురవేసింది. సీపీఎం, సీపీఐ వరుసగా 4, 6 స్థానాల్లో పోటీ చేసి చెరో రెండు చోట్ల గెలుపొందాయి. దీంతో ఇప్పుడు గత ఫలితాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని సీట్ల పంపకం చేయాలని కూటమి నేతలు భావిస్తున్నారు.
సీట్ల పంపిణీపై మల్లగుల్లాలు!
కూటమిలోని అన్ని పార్టీలకు సమన్యాయం జరిగేలా సీట్లను పంపిణీ చేసేందుకు కూటమి నేతలు తీవ్రంగా కసరత్తు చేస్తున్నట్లసు తెలుస్తోంది. అదే సమయంలో అధికార ఎన్డీఏ కూటమిలో కూడా సీట్ల పంపిణీపై మల్లగుల్లాలు కొనసాగుతున్నాయి. చిరాగ్ పాసవాన్, జితన్ రామ్ మాంఝీ, ఉపేంద్ర కుష్వాహా తమ అధిక సీట్లు ఇవ్వాల్సేందని డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
బిహార్ అంతర్గత కలహాలపై బీజేపీ ఫోకస్- అప్పుడే సీట్ల పంపకాల చర్చలు
'దర్భంగ' దంగల్- మోదీ ఎమోషనల్ వ్యాఖ్యలతో బిహార్ రాజకీయం కొత్త మలుపు- మహిళా ఓటర్లు ఏం చేయబోతున్నారు?