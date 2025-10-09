ETV Bharat / bharat

'కొన్ని రాజకీయ పార్టీలు తప్పుడు కథనాలు సృష్టించేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నాయి'- ఈసీ కీలక వ్యాఖ్యలు

ఎస్​ఐఆర్​ అంశంపై గురువారం సుప్రీంకోర్టులో విచారణ జరిగిన నేపథ్యంలో ఈసీ వ్యాఖ్యలు- కొన్ని పార్టీలు ఎస్‌ఐఆర్‌కు సహకరించడం లేదని ఆగ్రహం!

Election Commission office in New Delhi (IANS)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 9, 2025 at 9:26 PM IST

ECI Comments On State Partys : బిహార్​లో చేపట్టిన ఓటరు జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ(ఎస్ఐఆర్​) అంశంపై వస్తున్న ఆరోపణల నేపథ్యంలో ఎన్నికల కమిషన్​ కీలక వ్యాఖ్యలు చేసింది. కొన్ని రాజకీయ పార్టీలు, సంస్థలు ఈసీ ప్రయత్నాలకు సహకరించకుండా తప్పుడు కథనాలు సృష్టించేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నాయని పేర్కొంది. ఎస్​ఐఆర్​ అంశంపై గురువారం సుప్రీంకోర్టులో విచారణ జరిగిన నేపథ్యంలో ఈసీ ఈ మేర వ్యాఖ్యానించింది.

తొలగించిన 3.36 లక్షల ఓటర్ల వివరాలను అందజేయాలి: సుప్రీం
బిహార్‌లో ఎస్‌ఐఆర్‌పై అత్యున్నత న్యాయస్థానంలో దాఖలైన పలు పిటిషన్లపై గురువారం వాదనలు కొనసాగాయి. అంతకుముందు ప్రతిపాదిత జాబితాలో పేరు ఉండి, తుది జాబితాలో తొలగించిన 3.36 లక్షల ఓటర్ల వివరాలను అందజేయాలని సుప్రీం కోర్టు పేర్కొంది. వీటిని పరిశీలించిన జస్టిస్‌ సూర్యకాంత్‌, జస్టిస్‌ జోయ్‌మల్య బాగ్చీల ధర్మాసనం ఈ అంశం గందరగోళంగా ఉందని తెలిపింది. వీరికి అప్పీలు చేసుకునే అవకాశం కల్పించాలని స్పష్టం చేసింది. ఇందుకోసం పారా లీగల్‌ వాలంటీర్లను అందుబాటులో ఉంచాలని బిహార్‌ లీగల్‌ సర్వీసెస్‌ ఛైర్‌పర్సన్‌కు ఆదేశాలు జారీ చేసింది.

పది శాతం ఓటర్లు తమ హక్కును కోల్పోయారు!
ఈ సందర్భంగా సుప్రీం కోర్టులో ఎస్​ఐఆర్​పై పలువురు పిటిషనర్లు వాదనలు వినిపించారు. దాదాపు పది శాతం ఓటర్లు తమ హక్కును కోల్పోయారని సామాజిక వేత్త యోగేంద్ర యాదవ్‌ తన పిటిషన్‌లో పేర్కొన్నారు. భారీ సంఖ్యలో కొత్త ఓటర్లు చేరగా వారి నుంచి నిర్దేశిత ధ్రువీకరణ పత్రాల్లో ఒక్కటి కూడా తీసుకోలేదని ఆరోపించారు. వీటికితోడు లక్షలాది మహిళా ఓటర్ల పేర్లు గల్లంతయ్యాయని, లక్షల కుటుంబాల్లో అధిక సంఖ్యలో ఓటర్లు ఉండటం పలు అనుమానాలకు తావిస్తోందని వ్యాఖ్యానించారు.

ఎస్‌ఐఆర్‌ను దేశవ్యాప్తంగా నిర్వహించాలి!
పిటిషనర్​ వాదనలు విన్న అత్యున్నత న్యాయస్థానం ఎన్నికల సంఘాన్ని ఉద్దేశిస్తూ కీలక వ్యాఖ్యలు చేసింది. ఎస్‌ఐఆర్‌ను దేశవ్యాప్తంగా నిర్వహించాలని నిర్ణయించుకున్నారని తెలిపింది. బిహార్‌ అనుభవాల నుంచి పాఠాలు నేర్చుకుంటారని, ఇప్పటికైనా మరింత అప్రమత్తంగా వ్యవహరిస్తారని ఆశాభావం వ్యక్తం చేసింది. అధికారులకు వాళ్లు ఏం చేస్తున్నారో అనే విషయం తెలుసునని సుప్రీం ధర్మాసనం వ్యాఖ్యానించింది. తదుపరి విచారణను అక్టోబర్‌ 16కు వాయిదా వేస్తున్నట్లు పేర్కొంది.

