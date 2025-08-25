ETV Bharat / bharat

కామెడీ పేరుతో ఎగతాళి చేస్తారా? మీ షోలోనే వారికి క్షమాపణలు చెప్పాలి : సుప్రీం కోర్టు - SC ON SOCIAL MEDIA INFLUENCERS

దివ్యాంగులు, జన్యువ్యాధిగ్రస్తులపై జోకులు వేయడంపై సుప్రీంకోర్టు ఆగ్రహం- సామాజిక మాధ్యమాల్లో ఎగతాళిని నిరోధించాలని కేంద్రానికి సూచన

SC On Social Media Influencers
SC On Social Media Influencers (ANI)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 25, 2025 at 3:40 PM IST

SC On Social Media Influencers : దివ్యాంగులు, అరుదైన జన్యువ్యాధులతో బాధపడుతున్నవారిని ఎగతాళి చేస్తూ స్టాండప్‌ కామెడీ చేస్తున్న ఐదుగురు సామాజిక మాధ్యమ ఇన్‌ఫ్లుయెన్సర్లు క్షమాపణ చెప్పాలని సుప్రీంకోర్టు ఆదేశించింది. స్టాండప్‌ కామెడీ పేరుతో దివ్యాంగులను లక్ష్యంగా చేసుకోవడం తగదని ఆగ్రహం వ్యక్తంచేసింది. సమయ్‌ రైనా సహా ఐదుగురు కమెడియన్లు తమ పాడ్‌కాస్ట్ లేదా కామెడీ షోలో క్షమాపణ చెప్పాలని జస్టిస్‌ సూర్యకాంత్‌, జస్టిస్‌ జోయ్‌మాల్యా బాగ్చీలతో కూడిన ధర్మాసనం స్పష్టంచేసింది.

సమయ్‌ రైనా, విపున్‌ గోయల్‌ తదితర కమెడియన్లు దివ్యాంగుల మనసు బాధించేలా జోకులు వేశారని ఎస్​ఎంఏ క్యూర్‌ ఫౌండేషన్‌ సుప్రీంకోర్టులో వేసిన పిటిషన్‌పై సోమవారం విచారణ జరిగింది. ఇండియాస్‌ గాట్‌ లాటెంట్‌ షోలో యూట్యూబర్‌ రణ్‌వీర్‌ అల్హాబాదియా చేసిన వ్యాఖ్యలపై దాఖలైన పిటిషన్లతో పాటు ఈ పిటిషన్‌ను ధర్మాసనం విచారించింది. ఈ సందర్భంగా రైనా దాఖలు చేసిన కౌంటర్ అఫిడవిట్‌ను సుప్రీం తప్పుబట్టింది. రైనా తనను తాను అమాయకుడిగా చిత్రీకరించుకొని తర్వాత క్షమాపణలు చెప్పారని విమర్శించింది. సోనాలి థక్కర్‌ బేషరతుగా తన షోలో చేసిన క్షమాపణ ఇప్పటికే ప్రసారమైందున ఆమె తప్ప మిగిలిన ఐదుగురు తమ షో లేదా పాడ్‌కాస్ట్‌లో క్షమాపణ చెప్పాలని ఆదేశించింది. ఈ ఒక్క కేసుకే పరిమితం కాకుండా భవిష్యత్తు సవాళ్లను దృష్టిలోఉంచుకొని సామాజిక మాధ్యమాల్లో ఇలాంటి ఎగతాళిని నిరోధించేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం నిబంధనలు రూపొందించాలని ఆదేశించింది.

'మేం బేషరతుగా క్షమాపణలు చెప్పాం. గత ఆదేశాలకు అనుగుణంగా ప్రతివాదులంతా హాజరయ్యారు' అని రైనా తరఫు న్యాయవాది కోర్టుకు తెలిపారు. ఈ రోజు దివ్యాంగులు, తర్వాత మహిళలు, వృద్ధులు, చిన్నారులు ఇలా అందరినీ ఎగతాళి చేస్తూ పోతే ఇదంతా ఎక్కడ ఆగుతుందని ధర్మాసనం అసహనం వ్యక్తంచేసింది. ఇలాంటి వ్యవహారశైలిపై జరిమానా విధించే అంశాన్ని తదుపరివిచారణలో పరిశీలిస్తామని తెలిపింది. అలాగే వారి యూట్యూబ్ ఛానళ్లలో కూడా క్షమాపణలు తెలియజేయాలని ఆదేశించింది.

అసలేం జరిగిందంటే?
'ఇండియాస్ గాట్ లాటెంట్' షోలో పాల్గొన్న ఓ వ్యక్తిని తల్లిదండ్రుల గురించి, శృంగారం పైన ప్రశ్నించడం వల్ల ప్రముఖ యూట్యూబర్‌ రణ్​వీర్‌ అల్హాబాదియాపై తీవ్ర నిరసనలు వెల్లువెత్తాయి. అతడి వ్యాఖ్యలపై పలువురు పార్లమెంటు సభ్యులు కూడా తీవ్ర అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు. సమయ్‌ రైనా షోలో రణ్‌వీర్‌ ఈ వ్యాఖ్యలు చేశాడు. అలహాబాదియా చేసిన అసభ్యకర వ్యాఖ్యల వ్యవహారాన్ని సుమోటోగా స్వీకరించిన ముంబయి సైబర్‌ డిపార్ట్‌మెంట్‌ ఐటీ యాక్ట్‌ కింద కేసు నమోదు చేసింది. ఈ షోలో పాల్గొన్న వారు అసభ్య పదజాలాన్ని వాడినట్లు దర్యాప్తులో గుర్తించింది. వీరిలో న్యాయనిర్ణేతలుగా వ్యవహరించిన వారితోపాటు గెస్టులు కూడా ఉన్నట్లు తెలిపింది. వీరికి సమన్లు జారీ చేయడంతోపాటు కామెడీ షోలో మొత్తం 18 ఎపిసోడ్‌లను తొలగించేందుకు చర్యలు కూడా తీసుకున్నారు. అలహాబాదియా చేసిన వ్యాఖ్యలపై పలుల రాష్ట్రాల్లో పలు రాష్ట్రాల్లో ఎఫ్​ఐఆర్‌లు నమోదయ్యాయి. ఈ షోతో సంబంధమున్న సమయ్ రైనా, అపూర్వ ముఖిజ సహా పలువురిపై కూడా ఎఫ్ఐఆర్ నమోదైంది. వాటిపై యూట్యూబర్ సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించారు. దీనిపై విచారణ చేపట్టిన సుప్రీం కోర్టు ఈ మేరకు వ్యాఖ్యలు చేసింది.

