'ఆ వివరాలు సమర్పించండి'- బిహార్​ SIRపై సుప్రీం కోర్టు కీలక ఆదేశాలు

అక్టోబర్​ 9 నాటికి పూర్తి వివరాలను కోర్టుకు సమర్పించాలని ఆదేశం

sc on bihar electoral roll
sc on bihar electoral roll (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 7, 2025 at 4:36 PM IST

2 Min Read
SC on Bihar Electoral Roll : బిహార్​ ఓటరు​ జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణలో భాగంగా తొలగించిన 3.66 లక్షల ఓట్ల వివరాలను వెల్లడించాలని ఈసీని సుప్రీంకోర్టు ఆదేశించింది. అక్టోబర్​ 9 నాటికి పూర్తి వివరాలను కోర్టుకు సమర్పించాలని ఎన్నికల సంఘానికి స్పష్టం చేసింది. జస్టిస్​ సూర్యకాంత్​, జస్టిస్ జోమల్యా బాగ్చితో కూడిన ద్విసభ్య ధర్మాసనం ఈ మేరకు తీర్పునిచ్చింది. దీనిపై స్పందించిన ఈసీ, SIRలో భాగంగా విడుదల చేసిన తుది జాబితాలో చాలా మంది కొత్త ఓటర్లు ఉన్నారని సుప్రీంకోర్టుకు చెప్పింది. ఓటరు జాబితా నుంచి తొలగించిన వారి నుంచి ఇప్పటి వరకు ఫిర్యాదు, అప్పీల్​ రాలేదని కోర్టుకు తెలిపింది.

"కోర్టు ఆదేశాలు ఎన్నికల ప్రక్రియకు మరింత పారదర్శకతను కల్పిస్తాయి. ముసాయిదాలో 65 లక్షల ఓట్లను తొలగించినట్లుగా కనిపిస్తోంది. ఎవరు చనిపోయినా, వలస వెళ్లినా తొలగించండి. దానికి ఎలాంటి అభ్యంతరం లేదు. కానీ ఎవరినైనా ఓటరు​గా తొలగిస్తుంటే అందుకు సంబంధించిన రూల్​​ 21 ప్రకారం అనుసరించండి. ఎవరినైనా తొలగిస్తే వారి వివరాలను ఎన్నికల కార్యాలయాల్లో పెట్టాలని కూడా చెప్పాం. తాజాగా విడుదల చేసిన తుది జాబితాతో ముసాయిదాను పోల్చి చూస్తే ఓటర్ల సంఖ్యలో తేడాలు ఉన్నాయి. ఈ గందరగోళాన్ని నివారించడానికి ఈ వివరాలను బహిర్గతం చేయండి."

--సుప్రీం కోర్టు

3.66 లక్షల మంది పేర్లను తొలగించామన్న ఈసీ
అంతకుముందు కేంద్ర ఎన్నికల ప్రధాన కమిషనర్​ 3.66 లక్షల మంది పేర్లను తొలగించామని తెలిపారు. భారతీయులు కానివారు, మరణించినవారు, ఇతర ప్రాంతాలకు వలస వెళ్లిపోయినవారు, ఓటరుగా ఒకటి కంటే ఎక్కువ చోట్ల పేరు నమోదు చేసుకున్నవారి పేర్లనే తొలగించామని చెప్పారు. "ఆగస్టులో ముసాయిదా ప్రచురణకు ముందే బిహార్‌ ఓటర్ల జాబితా నుంచి 65 లక్షల మంది పేర్లను తొలగించాం. నెల రోజుల పాటు సాగిన ఫిర్యాదులు, అభ్యంతరాల స్వీకరణ ప్రక్రియతో మరో 3.66 లక్షల మంది పేర్లను తొలగించాం. తమ పేరును తప్పుగా తొలగించినట్లు ఎవరైనా భావిస్తే సంబంధిత జిల్లా ఎన్నికల కార్యాలయాల్లో దరఖాస్తు సమర్పించుకోవచ్చు" అని జ్ఞానేశ్‌కుమార్‌ తెలిపారు.

రెండు దశల్లో బిహార్ ఎన్నికలు
కాగా, ఇప్పటికే బిహార్‌లో ఎన్నికల నగారా మోగింది. రెండు విడతల్లో అసెంబ్లీ ఎన్నికల పోలింగ్ నిర్వహించనున్నట్లు ఈసీ వెల్లడించింది. నవంబర్ 6, నవంబర్ 11న ఓటింగ్‌, నవంబర్ 14న ఓట్ల లెక్కింపు చేపట్టనున్నారు. ఈ ఎన్నికలను ప్రజలకు ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా పారదర్శకంగా నిర్వహిస్తామని సీఈసీ జ్ఞానేశ్‌ కుమార్‌ వివరించారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 90 వేల పోలింగ్ స్టేషన్లను ఏర్పాటు చేస్తామని, 7.43 కోట్ల మంది ఓటు వేయనున్నారని తెలిపారు. ఓటర్లలో 3.92 కోట్ల మంది పురుషులు, 3.50 కోట్ల మహిళా ఓటర్లు ఉన్నారు.

