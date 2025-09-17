'3 వారాల్లోగా ప్లాన్ వేయండి, వారిని జైలుకు పంపండి'- వాయు కాలుష్యంపై సుప్రీం ఆదేశాలు!
అత్యున్నత న్యాయస్థానం కీలక వ్యాఖ్యలు
Published : September 17, 2025 at 4:06 PM IST
SC On Pollution : శీతాకాలం ప్రారంభానికి ముందు వాయు కాలుష్యాన్ని నివారించడానికి మూడు వారాల్లోగా చర్యలు తీసుకోవాలని సుప్రీంకోర్టు ఆదేశించింది. వాయు కాలుష్యాన్ని ఎదుర్కోవడానికి ఒక ప్రణాళికను రూపొందించాలని కమిషన్ ఫర్ ఎయిర్ క్వాలిటీ మేనేజ్మెంట్ (CAQM) సెంట్రల్ పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డ్ (CPCB) రాష్ట్ర కాలుష్య నియంత్రణ బోర్డులకు బుధవారం ఆదేశాలు జారీ చేసింది.
భారత ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ బీఆర్ గవాయ్, జస్టిస్ కె వినోద్ చంద్రన్లతో కూడిన ధర్మాసనం కాలుష్య నియంత్రణ బోర్డుల్లో ఖాళీల గురించి రాష్ట్రాలను ప్రశ్నించింది. ఉత్తర్ప్రదేశ్, హరియాణా, రాజస్థాన్, పంజాబ్ వంటి రాష్ట్రాల్లో మూడు నెలల్లోగా ఖాళీలను భర్తీ చేయాలని ఆదేశించింది. CAQM, CPCBలో పోస్టులను భర్తీ చేయడానికి మరో ఆరు నెలల సమయం ఇచ్చింది అత్యున్నత న్యాయస్థానం.
CAQM అనేది కేంద్రం ఏర్పాటు చేసిన చట్టబద్ధమైన సంస్థ. దీని ప్రధాన లక్ష్యం జాతీయ రాజధాని ప్రాంతం (NCR), దాని పరిసర ప్రాంతాలలో వాయు నాణ్యతను మెరుగుపరచడం. అందులో పంజాబ్, హరియాణా, ఉత్తర్ప్రదేశ్, రాజస్థాన్లోని కొన్ని ప్రాంతాలు ఉన్నాయి. అయితే రెండు సంస్థల్లోని ఖాళీలను భర్తీ చేయడానికి సంబంధించి సుమోటో పిటిషన్ను ధర్మాసనం తాజాగా విచారించింది. అక్టోబర్ 8వ తేదీకి విచారణను వాయిదా వేసింది. కాలుష్య నియంత్రణ బోర్డులలో దీర్ఘకాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న ఖాళీలను భర్తీ చేయడంలో విఫలమైనందుకు రాష్ట్రాలను కోర్టు తీవ్రంగా విమర్శించింది. కాలుష్యం తీవ్రతరం అయ్యే సీజన్లలో తగినంత ఉద్యోగులు లేకపోవడం పర్యావరణ సంక్షోభాన్ని మరింత తీవ్రతరం చేస్తుందని అభిప్రాయపడింది.
జైలుకు పంపితే మారుతారు!
మరోవైపు, పంట వ్యర్థాల దహనంపై దాఖలైన పిటిషన్లపై కూడా మరోసారి విచారణ చేపట్టిన సుప్రీంకోర్టు కీలక వ్యాఖ్యలు చేసింది. దీనికి పాల్పడుతున్న కొంతమందిని జైలుకు పంపితేనే మిగతా వారికి గట్టి సందేశం ఇచ్చినట్లవుతుందని వ్యాఖ్యానించింది. పంట వ్యర్థాలను తగలబెట్టకుండా ఉండేందుకు రైతులకు సబ్సిడీలు, వివిధ పరికరాలు అందిస్తున్నట్లు అమికస్ క్యూరీ అపరాజిత సింగ్ తెలిపారు.
అయినప్పటికీ ఉపగ్రహాలు ఆయా ప్రాంతాల మీదుగా వెళ్లే సమయంలో కాకుండా మిగిలిన సమయాల్లో పంట వ్యర్థాలను కాల్చుకోవచ్చని అధికారులు తమకు చెప్పారనే కథనే రైతులు మళ్లీ మళ్లీ చెప్తున్నారని న్యాయస్థానానికి వెల్లడించారు. అయితే సమస్యను పరిష్కరించడానికి అధికారులు రైతులకు శిక్ష, జరిమానా విధించాలనే కోణంలో ఎందుకు ఆలోచించట్లేదని సుప్రీంకోర్టు ప్రశ్నించింది.
రైతులు అన్నం పెడుతున్నారు కాబట్టి వారు అందరికీ ప్రత్యేకమైనవారని కోర్టు తెలిపింది. అలా అని పర్యావరణాన్ని పాడు చేస్తుంటే చూస్తూ ఊరుకోలేం కదా అని వ్యాఖ్యానించింది. అందుకే కొంతమందిని అయినా జైలుకు పంపితేనే మిగతా వారికి గట్టి సందేశం ఇచ్చినట్లవుతుందని తెలిపింది. పర్యావరణాన్ని కాపాడాలనే నిజమైన ఉద్దేశం మీకు ఉంటే ఇటువంటి చర్యలకు ఎందుకు దూరంగా ఉంటారని ప్రశ్నించింది.
కాగా, దేశ రాజధాని దిల్లీలో శీతాకాలంలో కొన్ని ఏళ్లుగా గాలి నాణ్యత దారుణంగా పడిపోతుంది. దీనికి పొరుగు రాష్ట్రాలైన పంజాబ్, హరియాణాల్లో పంట వ్యర్థాల దహనమే ప్రధాన కారణంగా మారుతోంది. ఆ అంశంపై కొంతకాలంగా సుప్రీంకోర్టులో విచారణ జరుగుతోంది. అందులో భాగంగా ఇప్పుడు మళ్లీ అత్యున్నత న్యాయస్థానం పలు వ్యాఖ్యలు చేస్తూ ఆదేశాలు జారీ చేసింది.