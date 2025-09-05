ETV Bharat / bharat

పూజారి కాబోయిన టీచర్ అయిన సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్- ఈ స్టోరీ మీకు తెలుసా? - SARVEPALLI RADHAKRISHNAN LIFE STORY

డా.సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్‌ జీవితంలో కొన్ని విశేషాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందామా!

Sarvepalli Radhakrishnan Life Story
Sarvepalli Radhakrishnan Life Story (Getty Images)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 5, 2025 at 4:10 AM IST

Sarvepalli Radhakrishnan Life Story: ప్రతి సంవత్సరం సెప్టెంబర్ 5వ తేదీ మనమందరం ఉపాధ్యాయ దినోత్సవం జరుపుకుంటాం. డా.సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్‌ జన్మదినోత్సవాన్ని ఉపాధ్యాయ దినోత్సవంగా జరుపుకుంటామన్న సంగతి అందరికీ తెలిసిందే! ఈ సందర్భంగా ఆ మహనీయుని స్మరించుకుంటూ ఆయన జీవితంలో కొన్ని విశేషాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం.

రాజ నీతి కోవిదుడు - విద్యావేత్త
డా.సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్‌ గురించి తెలియని వారుండరంటే అతిశయోక్తి కాదు. భారత తొలి ఉపరాష్ట్రపతిగా, రెండవ రాష్ట్రపతిగా దేశసేవ చేసిన భారతరత్నం సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్‌. ఆధునిక సమాజానికి ఎలాంటి గురువు అవసరమో, గురువు ఎలా ఉండాలో ఆయన స్వీయచరిత్రలో స్పష్టంగా వివరించారు.

బాల్యం - విద్యాభ్యాసం
సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్ 1888 సెప్టెంబర్ 5వ తేదీన తమిళనాడులో తిరుత్తణి గ్రామంలో తెలుగు బ్రాహ్మణ కుటుంబంలో జన్మించారు. తల్లిదండ్రులు సర్వేపల్లి వీరాస్వామి, సీతమ్మ దంపతులు. రాధాకృష్ణన్ బాల్యమంతా తిరుత్తణి, తిరుపతిలోనే గడిచాయి. తండ్రి స్థానిక జమిందార్ వద్ద సబార్డినేట్ రెవెన్యూ అధికారిగా ఉండటంతో రాధాకృష్ణన్ ప్రాథమిక విద్య తిరుత్తణిలో కేవీ స్కూల్​లో జరిగింది. 1896లో తిరుపతిలోని హెర్మన్స్‌బర్గ్ ఎవాంజిలికల్ లూథరన్ మిషన్ స్కూలులోనూ, వాలాజీపేటలోని ప్రభుత్వ హైయర్ సెకండరీ స్కూల్​లో జరిగింది.

స్కాలర్‌షిప్‌ల‌తోనే చదువంతా!
రాధాకృష్ణన్ చదువంతా స్కాలర్‌షిప్‌ల‌తోనే జరిగిందంటే ఆయన ఎంతటి ప్రతిభావంతుడో అర్ధమవుతుంది. చదువులో ఎప్పుడూ చురుగ్గా ఉండే రాధాకృష్ణన్ అంటే ఉపాధ్యాయులందరికీ ఎంతో ఇష్టముండేది.

వివాహం - సంతానం
రాధాకృష్ణన్​కు పదహారేళ్ల ప్రాయంలో తన దూరపు బంధువైన శివకాముతో వివాహం జరిగింది. రాధాకృష్ణన్​కు ఒక కుమారుడితో పాటు ఐదుగురు కుమార్తెలు ఉన్నారు.

పూజారి కాబోయి ఉపాధ్యాయుడిగా!
రాధాకృష్ణన్ ఉన్నత చదువులకు వెళ్లడం వారి తండ్రి వీరాస్వామికి సుతరామూ ఇష్టముండేది కాదు. బ్రాహ్మణ కుటుంబానికి చెందిన తన కుమారుడు ఏదైనా ఆలయంలో పూజారిగా స్థిరపడాలని ఆయన తండ్రి కోరుకునేవారట. అయితే తన కుమారుడు చదువులో చూపిస్తున్న అద్భుత ప్రతిభను చూసి అతనిని బాగా చదివించాలని నిర్ణయించుకున్నారు.

విద్యావేత్తగా, తత్వవేత్తగా
విద్యావేత్తగా, తత్వవేత్తగా విజయవంతమైన ప్రయాణాన్ని సాగించి ఘన చరిత్ర సాధించి చరిత్ర పుటల్లో నిలిచిన రాధాకృష్ణన్ భారత దేశానికి చేసిన సేవ ఎనలేనిది. భారతదేశానికి తొలి ఉపరాష్ట్రపతిగా, రెండవ రాష్ట్రపతిగా ఎనలేని సేవలందించిన రాధాకృష్ణన్‌ విషయంలో ఆయన తండ్రి మనసు మారకుంటే, రాధాకృష్ణన్‌ పూజారిగానే స్థిరపడి ఉంటే ఈనాడు భరతజాతి గొప్ప విద్యావేత్త, తత్వవేత్త అయిన ఈ మహోన్నతమైన వ్యక్తిని భారత రాష్ట్రపతిగా చూసి ఉండేవారం కాదేమో! అందుకే అంటారు కదా! "తానొకటి తలిస్తే దైవమొకటి తెలుస్తుందని."

గురువంటే!
మాతృదేవో భవ! పితృదేవో భవ! ఆచార్య దేవోభవ! అంటూ మన జీవితంలో తల్లిదండ్రుల తర్వాత ఉన్నత స్థానం గురువుకు ఇస్తాం. మనల్ని జ్ఞానవంతులుగా తీర్చిదిద్దడంలో ఒక గురువు కృషి వెలకట్టలేనిది. మన సమాజంలో అమ్మానాన్నల తర్వాత స్థానం గురువులకు ఇచ్చారు. శిశువును లోకానికి పరిచయం చేసిన అమ్మ మొదటి గురువైతే, నడక నేర్పే నాన్న రెండో గురువు. లోకంలో ఎలా నడుచుకోవాలో నేర్పి, విద్యా బుద్ధులు అందించే ఉపాధ్యాయుడు మూడో గురువు.

అజ్ఞానమనే అంధకారాన్ని పోగొట్టే గురువు
గురువు అనే పదానికి చాలా గొప్ప అర్ధం ఉంది. 'గు' అంటే చీకటి, 'రు' అంటే పోగొట్టేది అని అర్థం. అంటే మనలోని అజ్ఞానమనే అంధకారాన్ని పోగొట్టి, జ్ఞానమనే వెలుగు వైపుకు నడిపించేవాడే గురువు. అలాంటి గురువును దైవం కంటే మిన్నగా ఆరాధించే సంస్కృతి మనది.

అమ్మలందరికీ వందనం
ఉపాధ్యాయ దినోత్సవం సందర్భంగా అమ్మలందరికి కూడా వందనం చేయాలి. ఎందుకంటే ఒక బిడ్డ ఉపాధ్యాయుని కంటే ముందు తన తల్లి ఒడిలోనే ఓనమాలు నేర్చుకుంటుంది. అందుకే ప్రతి తల్లి ఒక ఉపాధ్యాయురాలే! ప్రతి బిడ్డకు తల్లి ఒడినే తొలి బడి!ఉపాధ్యాయ దినోత్సవం సందర్భంగా మనకు మార్గదర్శిగా నిలిచిన గురువులను సత్కరిద్దాం! గురువులు నేర్పిన ఆదర్శవంతమైన జీవితాన్ని గడపడమే వారికి మనమిచ్చే అసలైన గురుదక్షిణ!
అందరికీ ఉపాధ్యాయ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.

