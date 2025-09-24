ETV Bharat / bharat

ఆ గుడిలో దీపాలు వెలిగించేందుకు ఫుల్ డిమాండ్- అమెరికా, ఆస్ట్రేలియా, సింగపూర్ నుంచి భక్తులు!

కోర్బాలోని సర్వ మంగళ మాత గుడిలో ఘనంగా నవరాత్రి వేడుకలు- కోరిన కోర్కెలు తీర్చే దేవతగా భక్తుల నమ్మకం

Foreign Dvotees in Srva Mangala Temple
సర్వ మంగళ మాత గుడి (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 24, 2025 at 10:21 PM IST

3 Min Read
Foreign Dvotees in Srva Mangala Temple : దేశవ్యాప్తంగా దేవీ నవరాత్రులను ఘనంగా జరుపుకొంటున్నారు భక్తులు. ఆదిపరాశక్తి దుర్గమ్మను భక్తితో కొలుస్తూ పూజలు చేస్తున్నారు. తమ కోర్కెలను తీర్చమని వేడుకుంటున్నారు. అయితే ఛత్తీస్​గఢ్​లోని ఓ అమ్మవారి దేవాలయంలో దీపాలు వెలిగించేందుకు అనుమతి కోసం అమెరికా, యూకే, ఆస్ట్రేలియా, సింగపూర్ నుంచి భక్తులు దరఖాస్తులు చేసుకున్నారు. ఇంతకీ ఆ ఆలయం ఎక్కడుంది? విదేశీ భక్తుల సైతం ఇక్కడ దీపాలు వెలిగించేందుకు ఆసక్తి చూపడానికి గల కారణాలేంటి? తదితర విషయాలు తెలుసుకుందాం.

దేశవిదేశాల్లో నుంచి భక్తులు
కోర్బాలోని సర్వ మంగళ మాత ఆలయం చాలా ప్రాముఖ్యమైనది. ఈ దేవాలయాన్ని జిల్లా వాసులతో పాటు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న భక్తులు వచ్చి దేవతను దర్శించుకుంటారు. దుర్గా నవరాత్రుల సమయంలో భక్తుల రద్దీ మరింత ఎక్కువగా ఉంటుంది. విదేశాల నుంచి సైతం అమ్మవారికి మొక్కులు చెల్లించుకునేందుకు వస్తుంటారు. ఈ సారి అమెరికాలోని కాలిఫోర్నియా, యూకేలోని లండన్, ఆస్ట్రేలియాలోని సిడ్నీ, సింగపూర్ నుంచి భక్తులు సర్వమంగళ ఆలయంలో దీపాలు వెలిగించడానికి ఆలయ కమిటీ నుంచి అనుమతులు పొందారు.

Foreign Dvotees in Srva Mangala Temple
సర్వ మంగళ మాత గుడి (ETV Bharat)

విదేశీ భక్తులకు అనుమతి
ఘట్ స్థాపన రోజున పెద్ద సంఖ్యలో భక్తులు ఆలయానికి తరలివస్తారు. దీనిని దృష్టిలో ఉంచుకుని ఆలయ కమిటీ జిల్లా యంత్రాంగం సహకారాన్ని కోరింది. ఆలయం వద్ద భద్రతను ఏర్పాటు చేయాలని విజ్ఞప్తి చేసింది. నవరాత్రుల సమయంలో ఘట్ స్థాపనకు ప్రత్యేక ప్రాముఖ్యత ఉంది. ఎందుకంటే దుర్గమ్మ ఆలయాల్లో జ్యోతి కలశాన్ని వెలిగించడానికి భక్తులు ఎక్కువగా ఆసక్తి కనబరుస్తారు. అందుకే సర్వమంగళ ఆలయంలో అత్యధిక సంఖ్యలో జ్యోతి కలశాలు వెలిగించేందుకు భక్తులు సిద్ధమవుతున్నారు. అందుకోసం రసీదులు పొందిన వారి సంఖ్య 12,000కు చేరుకుంది. ఈ ఏడాది నూనెతో దీపాలు వెలిగించినందుకు 6,000, నెయ్యితో దీపాలు వెలిగించినందుకు 5,000 మంది భక్తులు రసీదులు పొందారు.

Foreign Dvotees in Srva Mangala Temple
సర్వ మంగళ మాత గుడి (ETV Bharat)

విశ్వాసానికి చిహ్నంగా సర్వమంగళ ఆలయం
హస్డియో నది ఒడ్డున ఉన్న సర్వమంగళ ఆలయానికి ప్రత్యేక ప్రాముఖ్యత ఉంది. అక్కడి దేవతను శక్తిస్వరూపిణిగా భావించి పూజిస్తారు. ప్రతి గ్రామాన్ని విపత్తుల నుంచి దేవీనే రక్షిస్తుందని అక్కడివారి నమ్మకం. అదే విధంగా కోర్బాను సర్వమంగళ నగరం అని కూడా పిలుస్తారు. సర్వమంగళ ఆలయంలో పూజలు చేస్తే కచ్చితంగా తమ కోరికలు తీరుతాయని భక్తులు బలంగా నమ్ముతారు.

Foreign Dvotees in Srva Mangala Temple
సర్వ మంగళ మాత గుడి (ETV Bharat)

రావి చెట్టుకు కొబ్బరికాయలు కట్టే సంప్రదాయం
సర్వ మంగళ ఆలయంలోని రావి చెట్టుకు కొబ్బరికాయలు కట్టడం, కోరికలు తీరాలని ఆలయంలో దీపం వెలిగించే సంప్రదాయం ఉంది. అందుకే ప్రతి ఏటా నవరాత్రుల సమయంలో తమ కోరికలు తీర్చాలని ఈ దేవాలయంలో దీపాలు వెలిగిస్తారు భక్తులు. ఈ సంవత్సరం కూడా దీపం వెలిగించేందుకు విదేశాల నుంచి సైతం అప్లికేషన్లు వచ్చాయి. ఈ గుడిని కోరేశ్ భూస్వాములలో ఒకరైన రాజేశ్వర్ దయాళ్ పూర్వీకులు నిర్మించారు. ఈ ఆలయం చుట్టూ త్రిలోకిన్నాథ్, కాళీ ఆలయం, జ్యోతి కలశ్ భవన్ ఉన్నాయి. నది సమీపంలో ఓ గుహ కూడా ఉంది. కోర్బా రాణి ధనరాజ్ కున్వర్ ఈ గుహను ఆలయ రోజువారీ సందర్శన కోసం ఉపయోగించారు.

Foreign Dvotees in Srva Mangala Temple
సర్వ మంగళ మాత గుడి (ETV Bharat)

చరిత్ర ఏంటంటే?
ఈ సర్వమంగళ ఆలయానికి శతాబ్దానికిపైగా చరిత్ర ఉంది. ఈ ఆలయాన్ని 1898లో నిర్మించారు. మొదటి అంతస్తులో సూర్య భగవానుడి అందమైన విగ్రహం ఉంటుంది. ఆ విగ్రహం దగ్గర ఒక మర్రి చెట్టు ఉంది. ఆలయ పూజారి ప్రకారం ఈ మర్రి చెట్టు వందల పురాతనమైనది. దీన్ని కోరికలు తీర్చే చెట్టుగా భావిస్తారు. గతంలో, ఏనుగులు ఈ మర్రిచెట్టు కిందే విశ్రాంతి తీసుకునేవని స్థానికులు చెబుతున్నారు. ఈ చెట్టు కొమ్మలకు పవిత్ర దారం కడితే కోరిన కోరికలు తీరుతాయని భక్తుల నమ్మకం.

దీపం వెలిగించేందుకు పాత ధరలే
సర్వ మంగళ ఆలయంలో నెయ్యి దీపాలను వెలిగించడానికి భక్తుల నుంచి రూ. 2,100- రూ. 2,500 వసూల్ చేస్తారు. నూనె దీపాలను వెలిగించడానికి రూ.700-రూ.800 వరకు తీసుకుంటారు. గతేడాదితో పోలిస్తే నెయ్యి, నూనె ధరలు పెరిగాయని ఆలయ కమిటీ పేర్కొంది. అయితే భక్తులపై గణనీయమైన ఆర్థిక భారాన్ని తగ్గించేందుకు దీపాలను వెలిగించడానికి తీసుకునే రుసుమును పెంచలేదని తెలిపింది.

'ఈ ఏడాది నవరాత్రులు చాలా స్పెషల్'
సర్వమంగళ ఆలయ కీర్తి దేశవిదేశాలకు వ్యాపించిందని ఆలయ పూజారి మహేంద్ర పాండే అన్నారు. జ్యోతి కలశాన్ని వెలిగించేందుకు విదేశాల నుంచి కూడా అభ్యర్థనలు వచ్చాయని పేర్కొన్నారు. ఈ ఏడాది నవరాత్రుల సమయంలో ప్రత్యేక కార్యక్రమాలు జరుగుతాయని వెల్లడించారు. ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు భక్తులకు తాగునీరు, ఆహారాన్ని పంపిణీ చేస్తామన్నారు. ఈ ఏడాది నవరాత్రి 10 రోజులు ఉంటుందని, దీని కోసం ప్రత్యేక సన్నాహాలు చేశామని పేర్కొన్నారు. భక్తులలో కూడా చాలా ఉత్సాహం కనిపిస్తోందని అభిప్రాయపడ్డారు.

