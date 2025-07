ETV Bharat / bharat

ప్రభుత్వ వాహన డ్రైవర్​గా సంధ్యారాణి- మొదటి మహిళగా రికార్డ్! - WOMAN APPOINTED GOVT VEHICLE DRIVER

Woman Appointed Govt Vehicle Driver ( ETV Bharat )

Published : July 15, 2025

Woman Appointed Govt Vehicle Driver: ఒకప్పుడు వంటింటికే పరిమితమైన మహిళలు ఇప్పుడు అబ్బాయిలకు దీటుగా అన్ని రంగాల్లో రాణిస్తున్నారు. ఆడది అంటే అబల కాదు సబల అన్న విషయాన్ని గుర్తుచేస్తున్నారు. తాజా ఆ విషయం మరోసారి నిరూపితమైంది. మొదటిసారిగా ప్రభుత్వం వాహన డ్రైవర్​గా ఒడిశాకు చెందిన సంధ్యారాణి నియమితులయ్యారు. అంతేకాదు ఆమెకు ఇది వరకూ ప్రైవేట్​ స్కూల్​ బస్​ వంటి భారీ వాహనాలను నడిపిన అనుభవం కూడా ఉందట! మరి అలాంటి మహిళ గురించి పూర్తి స్టోరీ ఈటీవీ భారత్​లో చూద్దాం. కెందుఝార్​కు చెందిన సంధ్యారాణి మాఝీ 1980 మార్చి 9న జన్మించారు. ఆమె తండ్రి సంగ్​టుడు ఎలక్ట్రికల్​ టెక్నీషియన్​, తల్లి నమితా రాణిటుడు గృహ వ్యాపారి. ఆమెకు ఇద్దరు సోదరీమణులు, ఒక సోదరుడు ఉన్నారు. 1996లో సంధ్యారాణి కెందుఝూర్​లోని దైతారి హైస్కూల్​ నుంచి పదోతరగతి పాసయ్యారు. ఆ తర్వాత 2005లో మయూర్ భంజ్​కు చెందిన రాంరాయ్​ మాఝీతో వివాహం జరిగింది. తన భర్త వృత్తిరీత్యా డ్రైవర్​. వివాహం తర్వాత కొద్ది రోజులు ప్రొఫెషనల్ మేకప్ ఆర్టిస్ట్‌గా శిక్షణ పొందారు. మొదటి మహిళా డ్రైవర్ సంధ్యారాణి (ETV Bharat) 'డ్రైవింగ్​ అంటే ఇష్టం'

సంధ్యారాణికి మొదటి నుంచి డ్రైవింగ్​ పట్ల మక్కువ ఉండేది. విద్యార్థిగా ఉన్నరోజుల్లోనే బైక్​ నడపడం నేర్చుకున్నారు. వివాహం తర్వాత కారు కూడా నేర్చుకోవాలని తన భర్తకు తెలిపారు. అలా మెల్లిగా కారును డ్రైవ్​ చేయడం నేర్చుకున్నారు. ఆ తర్వాత సంధ్యారాణి భర్త నానోకార్​ను ఆమెకు బహుమతిగా ఇచ్చారు. దీంతో ఆమె, తన స్నేహితులను రాష్ట్రంలోని వివిధ టూరిస్ట్ ప్రాంతాలకు కారులో తీసుకెళ్లేవారు. అలా డ్రైవింగ్ అనుభవంతో పాటు ఆత్మవిశ్వాసం కూడా పెరిగింది. తర్వాత ఆమెకు పెద్ద వాహనాలు నడపాలని కోరిక కలిగింది. భర్త, బంధువుల సహకారంతో రాష్ట్ర రవాణా సంస్థ ఆధ్వర్యంలో కటక్​ ఛాటియాలోని హెవీ మోటార్​ వెహికిల్​ శిక్షణ కేంద్రంలో డ్రైవింగ్​ నేర్చుకొని లైసెన్స్​ పొందారు. శిక్షణ అనంతరం 2023లో విదేశాలలో ఉద్యోగానికి ఎంపికయ్యారు. కానీ కొన్ని కారణాల వల్ల వెళ్లలేకపోయారు. ఆ తర్వాత వివిధ ప్రైవేటు స్కూల్​ బస్సులు నడిపారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వ విభాగాల్లో డ్రైవర్ పోస్ట్​లకు సంబంధించిన నోటిఫికేషన్ విడుదలైంది. దాని గురించి తెలుసుకున్న సంధ్యారాణి దరఖాస్తు చేసుకున్నారు. 2025 జూన్​లో ఒడిశా వాణిజ్యం, రవాణా, గృహనిర్మాణం, పట్టణాభివృద్ధి ప్రధాన కార్యదర్శి ఉషా పాధీకి అధికారిక డ్రైవర్‌గా సంధ్యారాణి నియమితులయ్యారు. ఇదంతా తన భర్త వల్లే సాధ్యమైందని సంధ్యారాణి తెలిపారు.

