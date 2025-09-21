ఆడపిల్ల పుట్టగానే చందనం మొక్కలు నాటుతారు- చదువు, పెళ్లి ఖర్చులు వాటితోనే- ఎక్కడో తెలుసా!

ETV Bharat / bharat

ఆడపిల్ల పుట్టగానే 2 చందనం మొక్కలు నాటడం-ఒక మొక్క చదువు ఖర్చుల కోసం, మరో మొక్క పెళ్లి వ్యయాల కోసం!

By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 21, 2025 at 1:43 PM IST

5 Min Read
Sandalwood Plantation On Girl Birth: ఆ ఊరిలో శిశువు జన్మించగానే తల్లిదండ్రులు ఇంటి ఆవరణలో రెండు చందనం మొక్కలను నాటుతారు. ప్రత్యేకించి ఆడపిల్ల పుడితే ఈ పని తప్పనిసరిగా చేస్తారు. ఒక మొక్క ఆడపిల్ల చదువు ఖర్చుల కోసం, మరో మొక్క ఆమె పెళ్లి ఖర్చుల కోసం!! తల్లిదండ్రులు తమ పిల్లల్లాగే ఆ మొక్కలను కూడా ఏళ్ల తరబడి కంటికిరెప్పలా కాపాడుతారు. అవి ఎండిపోకుండా, పశువులు తినకుండాా, దొంగతనానికి గురికాకుండా రక్షిస్తారు. తమ పిల్లలకు భవిష్యత్‌‌లో ఆర్థిక భరోసాను అందించే గొప్ప సంకల్పంతో చందనం మొక్కలను నాటే సంప్రదాయాన్ని పాటిస్తున్న ఆ మారుమూల పల్లెను 'ఈటీవీ భారత్' ప్రతినిధి సందర్శించారు. ఆ ఊరిలో జన్మిస్తున్న పిల్లల జీవితాలకు బంగారు బాటలు వేయడంలో చందనం మొక్కలు పోషిస్తున్న పాత్రతో ముడిపడిన ఆసక్తికర విశేషాలను సేకరించారు. వాటిని తెలుసుకోవాలంటే ఈ కథనాన్ని చదివేయండి.


ఈ సంప్రదాయం లెక్కే వేరప్ప

సంప్రదాయాల్లో ఈ సంప్రదాయం లెక్కే వేరు. దీన్ని మనదేశంలోని గ్రామీణ ప్రాంతాల ప్రజలు ఫాలో అయితేే భావితరాల ఆర్థిక భద్రతకు మినిమం గ్యారంటీ లభిస్తుంది. ఔను నిజమే ! బిహార్‌లోని వైశాలి జిల్లా పకౌలీ గ్రామాన్ని చూసిన తర్వాత ఎవరైనా ఇదే విధమైన అభిప్రాయానికి వస్తారు. వాస్తవానికి బిహార్ రాష్ట్రంలోని నేల చందనం మొక్కల సాగుకు యోగ్యమైంది కాదు. అయితే ఆశ్చర్యకరంగా రాష్ట్ర రాజధాని పాట్నాకు 35 కిలోమీటర్ల దూరంలోని పకౌలీ గ్రామంలో ఆ మొక్కలు బాగానే సాగవుతున్నాయి. ప్రస్తుతం ఈ ఊరిలో దాదాపు 700 ఇళ్లు ఉండగా, 900కుపైగా చందనం చెట్లు ఉన్నాయి.

దాదాపు ప్రతీ ఇంటి ఆవరణలో మనకు తప్పకుండా చందనం చెట్లు, మొక్కలు కనిపిస్తాయి. పకౌలీలో జనాభా 4వేలకుపైనే ఉంది. ఈ గ్రామస్థుల పూర్వీకులు కులమతాలకు అతీతంగా చాలా దశాబ్దాల క్రితమే ఒక గొప్ప సంప్రదాయానికి శ్రీకారం చుట్టారు. తమ పిల్లల భవిష్యత్‌కు బలమైన ఆర్థిక భద్రతను అందించాలనే సంకల్పాన్ని వారు తీసుకున్నారు. ఇందులో భాగంగా శిశువు జన్మించగానే ఇంటి ఆవరణలో రెండు చందనం మొక్కలను నాటడం మొదలుపెట్టారు. ప్రత్యేకించి ఆడపిల్లలు పుట్టినవారు ఈ సంప్రదాయాన్ని తప్పకుండా ఫాలో అయ్యారు. ఈ ఉక్కు సంకల్పం వల్ల పకౌలీలో జన్మించిన పిల్లలకు ఎంతో లబ్ధి కలిగింది. ఆడపిల్లల చదువులు, పెళ్లిళ్ల కోసం తల్లిదండ్రులు చెమటోడ్చాల్సిన, అప్పులు చేయాల్సిన అవసరం రాలేదు.

Sandal wood plants
చందనం చేట్లు (Source: ETV Bharat)

చందనం చెట్లను అమ్మేసి చదువులు, పెళ్లిళ్లు

చందనం మొక్కను నాటితే 10 నుంచి 12 ఏళ్లలో పూర్తి స్థాయిలో ఎదుగుతుంది. దీని ఏజ్ ఎంతగా పెరిగితే, అంత ఎక్కువగా రేటు వస్తుంది. పూర్తిగా ఎదిగిన చందనం చెట్టును విక్రయిస్తే దాదాపు రూ.60వేల నుంచి రూ.2 లక్షల దాకా చేతికొస్తాయి. హరియాణా రాష్ట్రం నుంచి వ్యాపారులు పకౌలీ గ్రామానికి వచ్చి మరీ ఈ చెట్లను కొనుగోలు చేస్తుంటారు. తమ పిల్లల ఉన్నత విద్య కోసం డబ్బులు అవసరమైనప్పుడు 1 చందనం చెట్టును అమ్మేస్తున్నారు. పిల్లల పెళ్లి ఖర్చులకు డబ్బులు అవసరమైతే మరొక చందనం చెట్టును విక్రయిస్తున్నారు. ఈవిధంగా చేసి ఆర్థిక లబ్ధి పొందామని చాలామంది గ్రామస్థులు ‘ఈటీవీ భారత్’ ప్రతినిధికి చెప్పారు.

చందనం విత్తనాలు ఎక్కడివో తెలుసా ?

పకౌలీ గ్రామస్థులపై సిరుల వర్షాన్ని కురిపిస్తున్న చందనం మొక్కల విత్తనాల ముచ్చటలోకి వెళితే, వాటిని ఏవో పెద్దపెద్ద నర్సరీల నుంచి సేకరించడం లేదు. సాధారణంగా చందనం చెట్లపై ఉండే విత్తనాలను రామచిలుకలు తింటుంటాయి. ఈ రామచిలుకల ద్వారానే పకౌలీ గ్రామంలోని పొలాల్లోకి చందనం మొక్కల విత్తనాలు చేరుతున్నాయి. అవి పొలాల్లో మొలకెత్తుతున్నాయి. వీటిని గ్రామస్థులు తీసుకొచ్చి తమ ఇళ్ల ఆవరణలో నాటుకుంటున్నాారు. పూర్తి సహజసిద్ధ పరిస్థితుల్లో ఈ విత్తనాలు తమకు లభిస్తున్నాయని గ్రామానికి చెందిన 63 ఏళ్ల శంభు తెలిపారు. కుటుంబ సభ్యుల్లాగే చందనం మొక్కలు కూడా తమ ఊరిలోని ప్రజలకు కష్టకాలంలో అండగా నిలుస్తున్నాయని చెప్పారు.

Sandalwood Plantation
చందనం మొక్కలు (Source: ETV Bharat)

చందనం చెట్టు డబ్బులతోనే నాకు పెళ్లి చేశారు : స్వాతిసింగ్, పకౌలీ గ్రామస్థురాలు

‘‘నా పెళ్లి ఖర్చుల కోసం డబ్బులు అవసరమైతే మా నాన్న ఒక చందనం చెట్టును అమ్మేశారు. ఆ డబ్బులతోనే నాకు మ్యారేజ్ చేశారు. నేను, నా సోదరుడు పుట్టగానే మా నాన్న చెరో రెండు చందనం మొక్కలను నాటారట. అవి మాకు సరైన సమయంలో పనికొచ్చాయి. నన్ను, నా సోదరుడిని భద్రంగా చూసుకున్నట్టే, ఆ చందనం మొక్కలను కూడా మా పేరెంట్స్ కంటికి రెప్పలా కాపాడారు. వారి శ్రమ ఫలించింది. అంతకుముందు మా నాన్న పుట్టినప్పుడు కూడా తాతయ్య ఇలాగే 2 చందనం మొక్కలను నాటారట. ఒక చెట్టును మా నాన్న చదువు కోసం అమ్మేశారు.

మరో చెట్టును మా నాన్న పెళ్లి కోసం విక్రయించారు. అందుకే ఇంటి ఆవరణలోని చందనం చెట్లతో మాకు ప్రత్యేకమైన అనుబంధం ఉంటుంది. ఇటీవలే నా పెళ్లి వేళ అప్పగింతల పర్వం సందర్భంగా మా తాతయ్య కీలకమైన హితబోధ చేశారు. చందనం చెట్టును విక్రయించిన డబ్బుతో చదువుకొని తన కుమారుడు యావత్ కుటుంబాన్ని పైకి తెచ్చాడని తాతయ్య గుర్తు చేసుకున్నారు. ఇప్పుడొక చందనం చెట్టు డబ్బుతో పెళ్లి చేసుకున్న నేను కూడా, మెట్టినింటిలో మంచిపేరును తెచ్చుకోవాలన్నారు. మెట్టినింటి వాళ్లను జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలని నాకు సూచించారు. అత్తారింటి వాళ్లతో కుమార్తెలా మసులుకోవాలని నన్ను తాతయ్య కోరారు’’ అని పకౌలీ గ్రామానికి చెందిన కామాఖ్య సింగ్ కుమార్తె స్వాతి సింగ్ (28) తెలిపారు.

నాకు బిడ్డ పుట్టగానే మొక్క నాటాను : సుధాకర్ సింగ్
'నాకు ఇటీవలే ఆడపిల్ల జన్మించింది. మా గ్రామ పెద్దలు నెలకొల్పిన సంప్రదాయం ప్రకారం నేను వెంటనే ఒక చందనం మొక్కను నాటాను. నా బిడ్డ పెరిగేే వరకు, దాన్ని కంటికి రెప్పలా కాపాడుతాను' అని పకౌలీకి చెందిన సుధాకర్ సింగ్ తెలిపారు.

నా పేరుతో మా నాన్న మొక్క నాటారు : రౌశిక
'నేను పుట్టగానే మా నాన్న నా పేరుతో ఒక చందనం మొక్కను నాటారు. గత కొన్నేళ్లలో నాతో పాటు ఆ మొక్క కూడా పెరిగింది. నా ఉన్నత విద్యకు డబ్బులు అవసరమైనప్పుడు ఆ చెట్టును అమ్మేస్తానని మా నాన్న అంటున్నారు' అని పకౌలీకి చెందిన 21 ఏళ్ల రౌశిక చెప్పారు.

ఆ చెట్లను ఆదరణీయంగా చూస్తాం : వినోద్ కుమార్, రౌశిక తండ్రి
'మా పిల్లల ఉజ్వల భవిష్యత్ కోసమే, వాళ్లు పుట్టగానే చందనం మొక్కలను నాటుతున్నాం. వాళ్ల చదువులు, పెళ్లిళ్ల ఖర్చుల కోసం ఈ చెట్లను మేం అమ్మేస్తుంటాం. అందుకే మేం ఆ చెట్లను ఆదరణీయంగా, ఆరాధ్య స్థానంలో చూస్తాం' అని రౌశిక తండ్రి వినోద్ కుమార్ సింగ్ తెలిపారు.

నా కుమారుడి చదువు కోసం 2 చెట్లు పెంచుతున్నాను : మీరాదేవి, పకౌలీ గ్రామస్థురాలు
' ఊరిలో ఎక్కువగా మల్యగిరి రకం చందనం చెట్లు పెరుగుతున్నాయి. వాటి కలప నుంచి అద్భుతమైన తేలికపాటి సువాసన వస్తుంది. వీటిని కొనేందుకు హరియాణా నుంచి వ్యాపారులు వస్తుంటారు. వీటిని విక్రయించగా వచ్చే డబ్బులతో మా పిల్లలను చదివిస్తుంటాం. పెళ్లిళ్లు చేస్తుంటాం. నేనొక చందనం చెట్టును అమ్మేసి నా కూతురికి పెళ్లి చేశాను. ఇంకో రెండు చందనం చెట్లు మిగిలి ఉన్నాయి. నా కొడుకు ఉన్నత విద్య ఖర్చుల కోసం వాటిని పెంచుతున్నాను' అని పకౌలీకి చెందిన మీరాదేవి తెలిపారు.

