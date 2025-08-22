Samastipur Woman Farmer Success Story : రసాయన ఎరువులతో పండించిన కూరగాయలు తిని అనారోగ్యానికి గురైన బిహార్కు చెందిన ఓ మహిళ సేంద్రీయ వ్యవసాయాన్ని ప్రారంభించింది. సాగులో రాణించి ఏటా రూ.లక్షల్లో రాబడిని సంపాదిస్తోంది. చిన్న గుడిసెలో నివసించిన ఆమె కుటుంబం, ఇప్పుడు వ్యవసాయంలో ఎక్కువ లాభాలను అర్జించి మంచి ఇల్లును కట్టుకుంది. సేంద్రీయ వ్యవసాయంలో విజయం సాధించిన మహిళా రైతు జాతీయ స్థాయిలో గుర్తింపు పొందింది. ఈ క్రమంలో రాష్ట్రపతి కార్యాలయం నుంచి ఆహ్వానం అందుకుని విందు కూడా చేసింది. అలాగే ఇటీవలే జరిగిన పంద్రాగస్టు వేడుకల సమయంలో ప్రధాని మోదీతో సంభాషించే అవకాశాన్ని దక్కించుకుంది. ఇంతకీ సేంద్రీయ సాగులో అదరగొడుతున్న మహిళ ఎవరు? ఆమె ఏయే పంటలను పండిస్తోంది? ఏటా ఎంత సంపాదిస్తుంది? ఆమె వ్యవసాయంలో ఎలాంటి ఆవిష్కరణలు చేస్తోంది? తదితర విషయాలు తెలుసుకుందాం.
సమస్తీపుర్లోని ఒరియామా గ్రామానికి చెందిన మహిళా రైతు అంజు కుమారి. ఆమె సేంద్రీయ వ్యవసాయం సాగులో రాణిస్తోంది. ప్రజలు రసాయన రహిత ఆహారం పట్ల ఎక్కువగా ఆకర్షితులవుతున్న క్రమంలో, సేంద్రీయ వ్యవసాయం వైపు మొగ్గు చూపి సక్సెస్ అయ్యింది. నూనెగింజల ఉత్పత్తుల ఆహార ప్రాసెసింగ్లో మంచి పనితీరు కనబర్చడం వల్ల జాతీయ స్థాయి గుర్తింపు పొందింది. ఈ క్రమంలో ఇటీవల స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ వేడుకల సందర్భంగా రాష్ట్రపతి భవన్లో రాష్ట్రపతి నుంచి గౌరవం పొందింది. అలాగే పంద్రాగస్టు వేడుకలను అతిథిగా దగ్గర నుంచి చూసే అవకాశాన్ని అందుకుంది. ప్రధాని మోదీతో నేరుగా సంభాషించింది. తనకు లభించిన గుర్తింపు గురించి అంజు కుమారి సంతోషం వ్యక్తం చేశారు.
"రాష్ట్రపతి భవన్లో లభించిన గౌరవం నా జీవితంలో అత్యంత గర్వకారణమైన క్షణం. వెండి పల్లెం, స్పూన్తో తిన్నాను. అక్కడ చాలా వంటకాలు ఉన్నాయి. వాటిని లెక్కించడం కూడా కష్టం. ప్రత్యేకత ఏమిటంటే నేను పండించిన సొంత ఉత్పత్తులను కూడా మెనూలో చేర్చారు. పంద్రాగస్టు సందర్భంగా ప్రధాని మోదీతో మాట్లాడిన అనుభవం కూడా నాకు మరపురానిది. నేను సమస్తీపుర్ నుంచి వచ్చానని ప్రధానికి చెప్పాను. ఆయన అక్కడి వరద పరిస్థితి గురించి నేరుగా అడిగి తెలుసుకున్నారు. రైతులు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలను మోదీకి వివరించాను."
--అంజు కుమారి, మహిళా రైతు
రెండున్నర ఎకరాల్లో సాగు
అంజుకు చిన్నప్పటి నుంచి వ్యవసాయం తెలుసు. అందుకే పెళ్లైన తర్వాత అత్తవారింట్లోనూ సాగుపట్ల ఆసక్తి చూపింది. రెండున్నర ఎకరాల భూమిలో కష్టపడి సేంద్రీయ పద్దతిలో పంటలను పండించి నేడు తనదైన గుర్తింపును సంపాదించుకుంది. 13 ఏళ్ల క్రితం తనకు వివాహం అయిన నాటికి అంజు భర్త కుటుంబం చిన్న గుడిసెలో ఉంటుంది. ఇప్పుడు అంజు, ఆమె భర్త వ్యవసాయంలో రాణించి మంచి ఇల్లు కట్టుకున్నారు. ఆర్థికంగానూ స్థిరపడ్డారు.
అంజు కుమారి నూనె గింజలను మాత్రమే పండించకుండా మిల్లెట్లు, పుట్టగొడుగులు, అరటి, బొప్పాయి సాగు చేస్తోంది. ఆవాలు, నువ్వులు, అవిసె సహా నాలుగు రకాల నూనె గింజల పంటలను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఈ పంటల నుంచి అంజు నూనె, కేక్, లడ్డు, సౌందర్య ఉత్పత్తులను తయారు చేస్తోంది. అంజు వ్యవసాయం ప్రారంభించిన మొదట్లో అనేక సవాళ్లను ఎదుర్కొంది. ఆ తర్వాత ధైర్యం కోల్పోకుండా సాగును కొనసాగించి విజయం సాధించింది. పంటల పోషకాలను, వాటి ప్రాముఖ్యతను అర్థం చేసుకుని శాస్త్రీయ పద్ధతిలో వ్యవసాయం వైపు అడుగులు వేసింది. అవిసె గింజలలో ఒమెగా 3 ఫ్యాట్స్, నువ్వులు వంటి ఉత్పత్తుల్లో కూడా అనేక పోషకాలు ఉన్నాయని తెలుసుకుని ఆమె వాటిని సీజన్ ప్రకారం పండించడం ప్రారంభించింది. వేప పిండి, ఆవు పేడ వంటి వాటిని వ్యవసాయంలో వాడి సక్సెస్ అయ్యింది.
'సేంద్రీయ ఎరువులతో భూములు అధిక సారవంతం అవుతాయి'
"నేను ఎల్లప్పుడూ వ్యవసాయానికి సేంద్రియ ఎరువును ఉపయోగిస్తాను. ఇతరులను సేంద్రీయ సాగు చేసే విధంగా ప్రోత్సహిస్తాను. సేంద్రియ ఎరువు, పద్ధతిలో వ్యవసాయం చేయడం ద్వారా భూమి చాలా కాలం పాటు సారవంతంగా ఉంటుంది. అంతేకాకుండా మంచి దిగుబడి వస్తుంది. ఆహార పంటల ఉత్పత్తి నుంచి ప్రాసెసింగ్, మార్కెట్కు డెలివరీ వరకు అన్ని నేనే చూసుకుంటాను. నూనె మన ఆహారంలో ఒక ముఖ్యమైన భాగం. అందుకే అది రసాయన రహితంగా ఉంటే ఆరోగ్యానికి మరింత ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది." అని అంజు కుమారి తెలిపింది.
సేంద్రీయ వ్యవసాయం నేర్పడంలో గురువు కూడా!
అంజు కుమారి తన రెండున్నర ఎకరాల భూమితో పాటు పొరుగు రైతుల భూమిలో మిల్లెట్లను పండిస్తున్నానని చెప్పింది. నాణ్యమైన విత్తనాలను ఎక్కడ పొందాలి, వ్యవసాయ శాఖ నుంచి వచ్చే పథకాల ప్రయోజనాలను ఎలా పొందాలో కూడా ఇతర రైతులకు చెబుతుంది. సేంద్రీయ వ్యవసాయం నేర్చుకోవడానికి అంజు వద్దకు పెద్ద సంఖ్యలో రైతులు వస్తుంటారు. " వ్యవసాయం ఆదాయ వనరు మాత్రమే కాదు. ఆరోగ్యం, ఆర్థిక స్వావలంబనకు కీలకం. నేను వ్యవసాయం ప్రారంభించినప్పటి నుంచి ఆర్థికంగా స్థిరపడ్డాను. అలాగే శారీరకంగా కూడా ఆరోగ్యంగా ఉన్నాను. రైతులకు పంటలు పండించే నైపుణ్యం ఉంటుంది. కానీ నిజమైన అవసరం ఏమిటంటే వారు తమ ఉత్పత్తులను మార్కెట్ చేయడం నేర్చుకోవాలి. ఎందుకంటే తరచుగా మధ్యవర్తులు రైతుల నుంచి పంటలను కొనుగోలు చేసి పది రెట్లు లాభం పొందుతారు. రైతులు నేరుగా మార్కెట్తో అనుసంధానమైతే, వారి ఆదాయం చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది.'' అని అంజు కుమారి తెలిపింది.
వ్యవసాయంతో పాటు పశుపోషణ
అంజు కుమారి వ్యవసాయానికే పరిమితం కాకుండా పశుపోషణ కూడా చేస్తోంది. వివిధ పంటల సాగులో కొత్త ప్రయోగాలు చేస్తూనే ఉంది. ప్రస్తుతం ఆమె నాలుగు రకాల వరిని నాటింది. వ్యవసాయం తన గుర్తింపు అని అభిప్రాయపడుతోంది. అంజుకు ఆమె భర్త రాంనరేశ్ రాయ్ అండగా నిలుస్తున్నారు. ఆమె చదువుకునేందుకు ప్రోత్సహించారు. సైకిల్పై పదుల కి.మీ సైకిల్ తొక్కి పరీక్షా కేంద్రంలో అంజును దింపేవాడు. ఈ క్రమంలో మంజు ఎంఏ పూర్తి చేసింది. "నా భార్య లాంతరు వెలుగులో చదువుకోవడం నుంచి పరీక్షకు తీసుకెళ్లడం వరకు ప్రతి అడుగులోనూ నేను ఆమెకు మద్దతు ఇచ్చాను. ఈ రోజు అంజు కుమారి మా కుటుంబానికి ఆర్థికంగా వెన్నెముకగా మారింది. అంతేకాకుండా మా ప్రాంత మహిళలు, రైతులకు ప్రేరణగా నిలిచినందుకు నేను గర్విస్తున్నాను.'' అని అంజు కుమారి భర్త రాంనరేశ్ రాయ్ తెలిపారు.