సూర్యకాంతి నుంచి నేరుగా బయోప్యూయెల్ తయారీ- సరికొత్త ఆవిష్కరణ!

శిలాజ ఇంధనాలకు ప్రత్యామ్నాయంగా డయాఫ్యూయల్‌ తయారీ- ఎలా అంటే?

Sunlight Directly Solar Panels New Device
Sunlight Directly Solar Panels New Device (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 26, 2025 at 5:53 PM IST

Sunlight Directly Solar Panels New Device : సూర్యకిరణాల నుంచి నేరుగా జీవ ఇంధనాన్ని తయారు చేసే పరికరాన్ని భారత్​కు చెందిన ఓ మహిళా ప్రొఫెసర్​ కనిపెట్టారు. పైగా దీనికి పేటెంట్​ కూడా పొందారు. ఆమె ఎవరో కాదు మధ్యప్రదేశ్​లోని సాగర్​ సెంట్రల్ యూనివర్సిటిలో డిపార్ట్​మెంట్ ఆఫ్​ క్రిమినాలజీ అండ్​ ఫోరెన్సిక్​ విభాగంలో అసిస్టెంట్​ ప్రొఫెసర్​గా పనిచేస్తున్న డాక్టర్ వందన నాయక్​.

'డయాఫ్యూయెల్'​గా పిలిచే ఈ జీవ ఇంధనం డయాటమ్ అనే సూక్ష్మజీవి (ఆల్గే) నుంచి తయారవుతుంది. ఎలాంటే, సౌరఫలకం ద్వారా సూర్యకాంతిని డయాటమ్​పై పడేలా చేస్తే, అప్పుడు నేరుగా డయాఫూయెల్​ ఉత్పత్తి అవుతుంది.

"డయాటమ్​కు సహజంగానే నానో ఆర్కిటెక్చర్​ లక్షణం ఉంది. అందుకే ఇవి జీవ ఇంధనం ఉత్పత్తికి ఎంతో తోడ్పాటును అందిస్తాయి. అందుకే మేము ప్రత్యేకంగా డయాటమ్​లతో కూడిన సోలార్​ ప్యానెల్​ పరికరాన్ని రూపొందించాం. సూర్యకిరణాలు ప్యానెల్​పై పడిన వెంటనే బయో ఇంధనానికి సంబంధించిన అణువులు విడుదల అవుతాయి. వాటిని నానో స్పాంజ్​ ద్వారా సేకరించి ఇంధనంగా మార్చుతాం. దీనిని శిలాజ ఇంధనాలకు ప్రత్యామ్నాయంగా ఉపయోగించవచ్చు. పరిశ్రమలతో పాటు, అంతరిక్ష కార్యకలాపాలకు (స్పేస్​ మిషన్)లకు కూడా డయాప్యూయెల్​ను వాడవచ్చు. పునరుత్పాదక ఇంధన శక్తి తయారీలో ఇది ఒక పెద్ద ఆవిష్కరణ. అందుకే మేము దీనికి పేటెంట్ తీసుకున్నాం."
- డాక్టర్ వందన నాయక్​, పరికరం రూపకర్త

డయాటమ్ సోలార్ ప్యానెల్ నిర్మాణం
డయాటమ్​లను సోలార్​ ప్యానెల్​పై ఒక ప్రత్యేక పద్ధతిలో స్థిరంగా ఉండేలా చేస్తారు. దీని వల్ల సౌరఫలకాలపై పడిన సూర్యకిరణాలు నేరుగా డయాటమ్​ల నానో-ఆర్కిటెక్చర్​ నిర్మాణం గుండా వెళ్లి వాటిని యాక్టివేట్ చేస్తాయి. దీని వల్ల డయాటమ్- తన​ లోపల ఉన్న నూనె లేదా బయో ఇంధన అణువులను విడుదల చేస్తుంది. దీనిని నానో స్పెంజ్​ సాయంతో సేకరిస్తారు. దీనిని పర్యవరణ అనుకూల, పునరుత్పాదక ఇంధనంగా (బయో ఇంధనం)గా మార్చవచ్చు. ప్రస్తుతం సముద్ర గర్భం నుంచి ఆయిల్​ సేకరించడానికి ఉపయోగిస్తున్న టెక్నాలజీ చాలా ఖరీదైనది. పైగా దీని వల్ల డయాటమ్​లు నశిస్తున్నాయి. కానీ వందన నాయక్​ రూపొందించిన పరికరం వల్ల డయాటమ్​లకు ఏమాత్రం హాని జరగదు. కనుక వాటిని మళ్లీమళ్లీ ఉపయోగించుకోవచ్చు. కనుక పర్యావరణానికి మేలు జరుగుతుంది. బయో ఫ్యూయెల్ కూడా చౌకగా లభిస్తుంది.

Sunlight Directly Solar Panels New Device
డయాటమ్ సోలార్ ప్యానెల్ (ETV Bharat)

"ఈ సాంకేతిక ద్వారా గ్రీన్ ఎనర్జీని ఉత్పత్తి చేయవచ్చు. ఇది శిలాజ ఇంధనాలకు మెరుగైన ప్రత్యామ్నాయం. ఈ సాంకేతికతతో పరిశ్రమలకు ఉపయోగపడే బయో ఇంధనాన్ని తయారు చేయవచ్చు. అంతేకాదు స్పేస్ మిషన్​లలో దీనిని ఇంధనంగా వాడవచ్చు."
- డాక్టర్ వందన నాయక్​, డయాటమ్ సోలార్ ప్యానెల్ రూపకర్త

లక్ష్యం ఇదే!
"మా ప్రాజెక్ట్ లక్ష్యం డయాటమ్ సోలార్​ ప్యానెల్ తయారు చేయడం. విద్యుత్​ సౌర ఫలకాల ద్వారా ఉత్పత్తి అవుతుంది. కానీ డయాటమ్ సోలార్ ప్యానెల్ ద్వారా మనకు బయోఫ్యూయెల్ లభిస్తుంది. పెట్రోల్, డీజిల్ లాంటి శక్తి వనరులు చాలా ఖరీదైనవని మనకు తెలుసు. కానీ పునరుత్పాదక ఇంధన శక్తి విషయానికి వస్తే, టయాటమ్ అనేది చాలా నూనె కలిగిన ఒక రకమైమ ప్లాంట్ అని చెప్పుకోవచ్చు" అని డాక్టర్ వందన నాయక్​ చెప్పారు.

Sunlight Directly Solar Panels New Device
డయాటమ్ సోలార్ ప్యానెల్ (ETV Bharat)

కేవలం 2 అంగుళాల పరికరం
"సముద్రం నుంచి సేకరించిన ఆయిల్​లో 30 శాతం డయాటమ్​ల నుంచి తీసుకున్నదే. అయితే ఇక్కడ చాలా పెద్ద సమస్య ఉంది. అది ఏమిటంటే, డయాటమ్​ పై పొరలో సిలికా ఉంటుంది. కనుక దానిని చూర్ణం చేసి నూనెలు తీస్తారు. దీనికి చాలా ఖర్చుల అవుతుంది. పైగా డయాటమ్​లు కూడా నశిస్తాయి. అందుకే దీనిని నివారించడానికి మేము కేవలం 2-అంగుళాల పరికరాన్ని నిర్మించాం" అని డాక్టర్ వందన నాయక్​ పేర్కొన్నారు.

"ఇండియన్ నానో ఎలక్ట్రానిక్స్ యూజర్స్ ప్రోగ్రామ్​, ఇండియన్ ఇన్​స్టిట్యూట్​ ఆఫ్​ టెక్నాలజీ బొంబాయిల సహకారంతో ఒక ప్రాజెక్ట్ చేపట్టాం. దీని ద్వారా మేము ఈ సరికొత్త పరికరాన్ని రూపొందించాం. తరువాత అప్​గ్రేడ్ చేశాం. ఇది పూర్తిగా సౌరశక్తితో పనిచేస్తుంది. దీనిలో ఒకదానికొకటి యాంత్రిక శక్తి (మెకానికల్ షియర్ ఫోర్స్​)ని ఇచ్చే కొన్ని స్తంభాలు ఉంటాయి. అందువల్ల డయాటమ్​ పై పొరపై ఒత్తిడి ఏర్పడుతుంది. దీని కారణంగా చమురు బయటకు వస్తుంది. కానీ ఈ ప్రక్రియలో డయాటమ్​లు నశించవు. కనుక మనం నిరంతరం జీవ ఇంధనాన్ని తయారు చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ మేము డయా ప్యూయెల్ అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తున్నాం. అంటే డయాటమ్​ల నుంచి తీస్తున్న జీవ ఇంధనం అని అర్థం" అని వందన నాయక్​ తెలిపారు.

Sunlight Directly Solar Panels New Device
డయాటమ్ సోలార్ ప్యానెల్ (ETV Bharat)

