Sabarimala Womens Entry: కేరళలోని ప్రసిద్ధ శబరిమల అయ్యప్పస్వామి ఆలయంలో మహిళలను అనుమతించాలనే తన వైఖరి నుంచి ట్రావెన్కోర్ దేవస్థానం బోర్డు (టీడీబీ) వెనక్కి తగ్గుతోంది. శబరిమల ఆచారాలను పరిరక్షిస్తామని, ఈ విషయంపై సుప్రీంకోర్టును ఒప్పించడానికి ప్రయత్నిస్తామని టీడీబీ అధ్యక్షుడు పీఎస్ ప్రశాంత్ వెల్లడించారు. మహిళల ప్రవేశానికి సంబంధించిన పిటిషన్లో న్యాయ నిపుణులతో సంప్రదించిన తర్వాత కొత్త అఫిడవిట్ను అత్యున్నత న్యాయస్థానంలో సమర్పించాలని బోర్డు యోచిస్తోంది. సెప్టెంబరు 20న పంబా నది ఒడ్డున 'గ్లోబల్ అయ్యప్ప సమావేశం' భారీ ఎత్తున నిర్వహిస్తామని దేవాదాయ శాఖ మంత్రి వి.ఎన్.వాసవన్ ప్రకటించారు. ఈ నేపథ్యంలో ట్రావెన్కోర్ దేవస్థానం బోర్డు అధ్యక్షుడు పీఎస్ ప్రశాంత్ మీడియాతో మాట్లాడారు.
"మహిళల ప్రవేశ పిటిషన్లో న్యాయ నిపుణులతో సంప్రదించి కొత్త అఫిడవిట్ సమర్పించాలని బోర్డు పరిశీలిస్తోంది. ఈ విషయం ఇప్పుడు సుప్రీం కోర్టు ముందు ఉంది. అందువల్ల ఈ విషయంపై వ్యాఖ్యానించడానికి ఒక పరిమితి ఉంది. న్యాయ నిపుణులతో సంప్రదింపులు జరిపిన తర్వాతే ఆచారాల వివరాలను ధర్మాసనం ముందు సమర్పిస్తాం"
-- పీఎస్. ప్రశాంత్, ట్రావెన్కోర్ దేవస్వం బోర్డు అధ్యక్షుడు
అయ్యప్ప ఆచారాలను పరిరక్షిస్తామని దేవస్థానం హామీ ఇస్తే, దానికి సహకరిస్తామని ప్రముఖ సమాజ సంస్థలు ఎన్ఎస్ఎస్, ఎస్ఎన్డీపీలు ప్రకటించాయి. మరోవైపు ఎన్నికలు సమీపిస్తున్నందున వీటి మద్దతు పొందడం వీలైనంత వరకు సన్నిహితంగా ఉండాలని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. మరోవైపు కేరళ బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు రాజీవ్ చంద్రశేఖర్పైనా విమర్శలు గుప్పించారు బోర్డు అధ్యక్షుడు ప్రశాంత్. రెండోసారి మోదీ ప్రభుత్వం అధికారం వస్తే శబరిమల ఆచారాలను పరిరక్షించడానికి పార్లమెంట్లో ప్రత్యేక చట్టం తీసుకొస్తామని ప్రకటించారని, ఆ విషయంలో ఏం చేశారో చెప్పాలని డిమాండ్ చేశారు.
సెప్టెంబరు 20న పంబా నది ఒడ్డున 'గ్లోబల్ అయ్యప్ప సమావేశం' భారీఎత్తున నిర్వహిస్తామని దేవాదాయ శాఖ మంత్రి వి.ఎన్.వాసవన్ ప్రకటించారు. కేరళ ముఖ్యమంత్రి పినరయి విజయన్ దీన్ని ప్రారంభించనున్నట్లు తెలిపారు. ఇందులో ప్రజా ప్రతినిధులు, ప్రత్యేక ఆహ్వానితులకు మాత్రమే ఇందులో ప్రవేశం ఉంటుంది. కేరళ నుంచి 800మంది, తమిళనాడు నుంచి 500, కర్ణాటక నుంచి 250, తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచి 250, అలాగే ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి 200, విధేశాల నుంచి 500 మంది రానున్నట్లు అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న అయ్యప్ప భక్తుల ఆలోచనలను స్వీకరించడం, ప్రభుత్వం ఆమోదించిన మాస్టర్ ప్లాన్ను వారికి అందించడం, వారి సూచనలు స్వీకరించడం ఈ సమావేశ ప్రాథమిక లక్ష్యాలు. రాబోయే మండలం-మకర విలక్కు సీజన్కు దీనిని ఒక ప్రకటనగా మార్చడం కూడా ఈ సమావేశ ముఖ్య ఉద్దేశ్యం.
అసలేం జరిగింది?
శబరిమల ఆలయంలో మహిళల ప్రవేశంపై ఉన్న నిషేధాన్ని ఎత్తివేసి, అది రాజ్యాంగ విరుద్ధమని సుప్రీంకోర్టు 2018లో తీర్పునిచ్చింది. మహిళలను ఆలయంలోకి ప్రవేశం కల్పించాలని అత్యన్నత న్యాయస్థానం వెల్లడించింది. అయితే దీన్ని వ్యతిరేకిస్తూ చాలా చోట్ల నిరసనలు చెలరేగాయి.
