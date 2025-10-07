శబరిమల అయ్యప్ప భక్తులకు గుడ్ న్యూస్- ఐదు రోజుల పాటు టెంపుల్ ఓపెన్- గోల్డ్ వివాదంపై సిట్
బంగారు పూత వివాదంపై సిట్ దర్యాప్తునకు ఆదేశించిన హైకోర్టు
Published : October 7, 2025 at 12:25 PM IST
Sabarimala Temple Opening Dates : శబరిమల అయ్యప్ప భక్తులకు గుడ్ న్యూస్. కేరళ పతనంతిట్ట జిల్లాలోని శబరిమల అయ్యప్ప ఆలయాన్ని తులం మాస పూజల కోసం అక్టోబర్ 17- 22 వరకు తెరవనున్నారు. అక్టోబరు 17న సాయంత్రం 5 గంటలకు ఆలయాన్ని తెరవనున్నట్లు ట్రావెన్ కోర్ దేవస్వమ్ బోర్డు (టీడీబీ) ప్రకటించింది. ఉదయాస్తమాన పూజ, పడిపూజ, కలశాభిషేకం, పుష్పాభిషేకం వంటి ఐదు రోజుల ప్రత్యేక ఆచారాల తర్వాత అక్టోబర్ 22న రాత్రి 10 గంటలకు మూసివేస్తామని తెలిపింది. ఈ మేరకు ట్రావెన్ కోర్ దేవస్వమ్ బోర్డు ప్రకటన విడుదల చేసింది.
'పారదర్శకతతో అన్ని కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నాం'
మరోవైపు, శబరిమల గర్భగుడి ముందున్న ద్వారపాలక విగ్రహాలకు బంగారు పూతపూసిన రాగి తాపడాలను ఆలయం తెరిచిన వెంటనే అంటే అక్టోబర్ 17న ఏర్పాటు చేస్తామని ట్రావెన్ కోర్ దేవస్వమ్ బోర్డు స్పష్టం చేసింది. కేరళ హైకోర్టు, ఆలయ ప్రధాన పూజారి నుంచి ఆదేశాల మేరకు ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది. కాగా, శబరిమల ఆలయంలోని విగ్రహాల బంగారం తాపడం బరువు తగ్గడంపై జరుగుతున్న వివాదంపై కేరళ దేవస్వమ్ మంత్రి కె. రాధాకృష్ణన్ స్పందించారు. శబరిమల వద్ద అన్ని కార్యకలాపాలు పూర్తి పారదర్శకతతో జరుగుతున్నాయని చెప్పారు. ఈ అంశంపై హైకోర్టు పూర్తి విచారణకు ఆదేశించిందని, నివేదికను అందిన తర్వాత నిందితులపై తదుపరి చర్యలు తీసుకుంటామని అన్నారు.
ఇలా టికెట్లు బుక్ చేసుకోవచ్చు
శబరిమల అయ్యప్పను దర్శించుకోవాలనుకునే భక్తులు తప్పనిసరిగా వర్చువల్ క్యూ విధానంలో దర్శన టికెట్లు పొందొచ్చు. తులం మాస దర్శనం కోసం బుకింగ్లు సోమవారం సాయంత్రం 5 గంటలకు అధికారిక వెబ్ సైట్ sabarimalaonline.org ద్వారా ప్రారంభమయ్యాయి. ఐదు సంవత్సరాల కంటే తక్కువ వయసు ఉన్న పిల్లలకు ఆన్లైన్ బుకింగ్ నుంచి మినహాయింపును ఇచ్చారు. ప్రస్తుతం వర్చువల్ క్యూ వ్యవస్థను నిర్వహిస్తున్న కేరళ పోలీసులు భక్తుల భద్రత గురించి చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. సజావుగా తీర్థయాత్ర అనుభవాన్ని పొందడానికి భక్తుల సహకారం కూడా తమకు అవసరమని తేల్చిచెప్పారు. రోజువారీ యాత్రికుల సంఖ్యను పరిమితం చేసే వర్చువల్ క్యూ వ్యవస్థను, అంచనా వేసిన రద్దీని నిర్వహించడానికి అమలు చేస్తున్నారు.
సిట్ దర్యాప్తునకు ఆదేశించిన హైకోర్టు
కేరళలోని శబరిమల ఆలయంలోని స్వర్ణతాపడం వివాదం విషయంలో కేరళ హైకోర్టు కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ వివాదాన్ని పరిశీలించడానికి ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం (సిట్) ను ఏర్పాటు చేయాలని ఆదేశించింది. దర్యాప్తు నివేదికను ఒక నెలలోపు సమర్పించాలని, దానిని బహిర్గతం చేయకూడదని నొక్కి చెప్పింది. ఐదుగురు సభ్యులతో కూడిన ఈ సిట్కు ఏడీజీపీ హెచ్ వెంకటేశ్ నేతృత్వం వహిస్తారు. స్వర్ణతాపడంపై ట్రానెన్ కోర్ దేవస్థానం బోర్డు విజిలెన్స్ టీమ్ జరిపిన ప్రాథమిక విచారణ నివేదికను పరిశీలించిన అంతరం కేరళ హైకోర్టు కోర్టు ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది. ప్రముఖ శబరిమల ఆలయంలోని విగ్రహాల బంగారం తాపడం బరువు తగ్గడంపై కోర్టు తీవ్రంగా పరిగణించింది. ఈ ఘటన భారత శిక్షాస్మృతి (ఐపీసీ) ప్రకారం తీవ్రమైన నేరంగా పరిగణిస్తామని పేర్కొంది.
అసెంబ్లీలో గందరగోళం
మరోవైపు, శబరిమల ఆలయంలోని గర్భగుడిలో ఉపయోగించిన స్వర్ణ తాపడాలు అదృశ్యమయ్యాయనే ఆరోపణలపై కాంగ్రెస్ నేతృత్వంలోని యూడీఎఫ్ కేరళ అసెంబ్లీలో నిరసన చేపట్టింది. ఆలయంలో జరిగిన తీవ్రమైన ప్రజా విశ్వాస ఉల్లంఘనపై సీబీఐతో దర్యాప్తు చేయించాలని విపక్ష సభ్యులు డిమాండ్ చేశారు. అలాగే బ్యానర్లు పట్టుకుని నినాదాలు చేస్తూ స్పీకర్ వెల్లోకి దూసుకెళ్లారు. దీంతో సభలో కాసేపు గందరగోళ వాతావరణం నెలకొంది. స్పీకర్ ఏఎన్ షంషేర్ ప్రశ్నోత్తరాలను నిలిపివేసి, సభను కాసేపు తాత్కాలికంగా వాయిదా వేశారు.
అసలేం జరిగిందంటే?
2019లో చెన్నె వర్క్ షాపుకు గోల్డ్ ప్లేటింగ్ కోసం అయ్యప్ప ఆలయంలోని స్వర్ణ తాపడాలను పంపారు. అయితే వీటి నిర్వహణలో అవకతవకలు జరిగాయని ఇటీవల టీడీబీ విజిలెన్స్ నివేదికలో వెల్లడైంది. బంగారం బరువులో వ్యత్యాసాలు కనిపించాయి. ఇక 2019లో ఆలయానికి తాను విరాళంగా ఇచ్చిన రెండు బంగారు తాపడాలు కనిపించడం లేదని ఉన్నికృష్ణన్ పొట్టి ఆరోపించిన తర్వాత వివాదం మరింత తీవ్ర రూపం దాల్చింది. ఈ క్రమంలో కేరళ హైకోర్టు ఈ అంశంపై సిట్ విచారణకు ఆదేశించింది.