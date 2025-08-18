ETV Bharat / bharat

మోదీకి ఫోన్​ చేసిన పుతిన్​- ట్రంప్‌తో భేటీ వివరాలపై చర్చ - MODI PUTIN TALKS

ట్రంప్‌తో భేటీ వివరాలను ప్రధాని మోదీతో పంచుకున్న పుతిన్‌

Modi Putin Talks
Modi Putin Talks (ANI)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 18, 2025 at 6:04 PM IST

1 Min Read

Modi Putin Talks : అలస్కాలో అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్‌తో భేటీ అనంతరం రష్యా అధినేత వ్లాదిమర్ పుతిన్, ప్రధాని నరేంద్ర మోదీకి ఫోన్ చేశారు. ట్రంప్‌తో భేటీ వివరాలను పుతిన్‌, ప్రధాని మోదీతో పంచుకున్నారు. భారత్‌పై 25 శాతం సుంకాలు విధించినప్పుడు తొలిసారి ఇరువురు నాయకులు ఫోన్‌లో చర్చలు జరిపారు. ఆ తర్వాత మరోసారి చర్చలు జరపడం ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది. అలస్కాలో ట్రంప్‌తో చర్చించిన విషయాలను రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్ తనతో పంచుకున్నారని ప్రధాని మోదీ తెలిపారు. ఉక్రెయిన్‌ సమస్యకు శాంతియుత పరిష్కారమే భారత్ విధానమని, అదే విషయాన్ని పుతిన్‌కు వివరించానని సామాజిక మాధ్యమం ఎక్స్‌లో పోస్టు చేశారు. ఉక్రెయిన్‌ సమస్యను పరిష్కరించేందుకు అవసరమైన సహకారాన్ని అందించేందుకు భారత్ సిద్ధంగా ఉందని పేర్కొన్నారు. రానున్న రోజుల్లో పుతిన్‌తో మరిన్ని చర్చలు జరిపేందుకు ఎదురుచూస్తున్నానని రాసుకొచ్చారు.

Modi Putin Talks : అలస్కాలో అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్‌తో భేటీ అనంతరం రష్యా అధినేత వ్లాదిమర్ పుతిన్, ప్రధాని నరేంద్ర మోదీకి ఫోన్ చేశారు. ట్రంప్‌తో భేటీ వివరాలను పుతిన్‌, ప్రధాని మోదీతో పంచుకున్నారు. భారత్‌పై 25 శాతం సుంకాలు విధించినప్పుడు తొలిసారి ఇరువురు నాయకులు ఫోన్‌లో చర్చలు జరిపారు. ఆ తర్వాత మరోసారి చర్చలు జరపడం ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది. అలస్కాలో ట్రంప్‌తో చర్చించిన విషయాలను రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్ తనతో పంచుకున్నారని ప్రధాని మోదీ తెలిపారు. ఉక్రెయిన్‌ సమస్యకు శాంతియుత పరిష్కారమే భారత్ విధానమని, అదే విషయాన్ని పుతిన్‌కు వివరించానని సామాజిక మాధ్యమం ఎక్స్‌లో పోస్టు చేశారు. ఉక్రెయిన్‌ సమస్యను పరిష్కరించేందుకు అవసరమైన సహకారాన్ని అందించేందుకు భారత్ సిద్ధంగా ఉందని పేర్కొన్నారు. రానున్న రోజుల్లో పుతిన్‌తో మరిన్ని చర్చలు జరిపేందుకు ఎదురుచూస్తున్నానని రాసుకొచ్చారు.

For All Latest Updates

TAGGED:

MODI PUTIN MEETMODI PUTIN TALKSPUTIN CALLS MODIPUTIN TRUMP MEETINGMODI PUTIN TALKS

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

ఊదలతో "మసాలా కిచిడీ" - బ్రేక్​ఫాస్ట్​, డిన్నర్​కు పర్ఫెక్ట్​ - టేస్ట్​ సూపర్​!

రోజుకు రూ.1.50తో రూ.10 లక్షల ఇన్సూరెన్స్​ - తపాలా శాఖ ప్రమాద బీమా పాలసీలు

ఆధార్​ మాదిరిగా భూములకు 'భూధార్' - ప్రతి కమతానికీ ప్రత్యేక సంఖ్య​

రెండో రోజు కలెక్షన్స్– 'కూలీ' కంటే రూ.3కోట్లు ఎక్కువ వసూలు చేసిన 'వార్ 2'

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.