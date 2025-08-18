Modi Putin Talks : అలస్కాలో అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్తో భేటీ అనంతరం రష్యా అధినేత వ్లాదిమర్ పుతిన్, ప్రధాని నరేంద్ర మోదీకి ఫోన్ చేశారు. ట్రంప్తో భేటీ వివరాలను పుతిన్, ప్రధాని మోదీతో పంచుకున్నారు. భారత్పై 25 శాతం సుంకాలు విధించినప్పుడు తొలిసారి ఇరువురు నాయకులు ఫోన్లో చర్చలు జరిపారు. ఆ తర్వాత మరోసారి చర్చలు జరపడం ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది. అలస్కాలో ట్రంప్తో చర్చించిన విషయాలను రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్ తనతో పంచుకున్నారని ప్రధాని మోదీ తెలిపారు. ఉక్రెయిన్ సమస్యకు శాంతియుత పరిష్కారమే భారత్ విధానమని, అదే విషయాన్ని పుతిన్కు వివరించానని సామాజిక మాధ్యమం ఎక్స్లో పోస్టు చేశారు. ఉక్రెయిన్ సమస్యను పరిష్కరించేందుకు అవసరమైన సహకారాన్ని అందించేందుకు భారత్ సిద్ధంగా ఉందని పేర్కొన్నారు. రానున్న రోజుల్లో పుతిన్తో మరిన్ని చర్చలు జరిపేందుకు ఎదురుచూస్తున్నానని రాసుకొచ్చారు.
మోదీకి ఫోన్ చేసిన పుతిన్- ట్రంప్తో భేటీ వివరాలపై చర్చ - MODI PUTIN TALKS
ట్రంప్తో భేటీ వివరాలను ప్రధాని మోదీతో పంచుకున్న పుతిన్
Published : August 18, 2025 at 6:04 PM IST
