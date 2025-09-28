ETV Bharat / bharat

సేంద్రీయ వ్యవసాయంతో ఏటా లక్షల్లో ఆదాయం- రూపిందర్ కౌర్ సక్సెస్ స్టోరీ ఇదే!

ఉద్యోగం వదిలి సేంద్రియ వ్యవసాయం- ఫ్యామిలీ మొత్తం ఇదే బాటలో- ఏటా లక్షల్లో సంపాదన!

Rupinder Kaur Doing Organic Farming
Rupinder Kaur Doing Organic Farming (ETV Bharatr)
Published : September 28, 2025 at 5:04 AM IST

Rupinder Kaur Organic Farming : పంజాబ్‌లోని లూధియానా జిల్లాలోని పఖోవాల్ గ్రామానికి చెందిన ఓ కుటుంబం సేంద్రియ వ్యవసాయంతో ఏటా లక్షలు సంపాదిస్తోంది. 15 ఎకరాల భూమిలో ఆపిల్, డ్రాగన్ ఫ్రూట్, బొప్పాయి, దానిమ్మ వంటి ఉద్యాన పంటలు పండిస్తూ లాభాలు గడిస్తోంది. కుటుంబంలో అందరికీ ఉద్యోగాలు ఉన్నప్పటికీ వాటిని వదిలిపెట్టి సాగుపైనే మక్కువ చూపింది. వివిధ రకాల పంటలు పండిస్తూ ఎన్నో సత్కారాలును సైతం అందుకుంది.

రూపిందర్ కౌర్ కుటుంబం అంకితభావంతో, సరైన ప్రణాళికతో, స్థిరమైన పద్ధతులతో, సేంద్రీయ వ్యవసాయం లాభదాయకంగా ఉంటుందని నిరూపిస్తోంది. రూపీందర్ కౌర్ 2016లో రెండు ఎకరాల్లో గోధుమలతో తన సేంద్రియ వ్యవసాయాన్ని ప్రారంభించారు. తర్వాత ఆపిల్, డ్రాగన్ ఫ్రూట్, బొప్పాయి, దానిమ్మ వంటి పలు పంటలు వేశారు. ప్రస్తుతం వాటితో పాటు 15 రకాల జామకాయలను పండిస్తున్నారు. ఫల్సా, నిమ్మకాయలు సహా వివిధ రకాల కూరగాయలను కూడా సేంద్రియ పద్ధతిలో ఆమె పండిస్తున్నారు.

Rupinder Kaur Organic Farming
సేంద్రియ వ్యవసాయం- అరటి పండ్ల ఉత్పత్తి (ETV Bharatr)

ఉద్యోగాలు వదిలేసి- లక్షల్లో సంపాదిస్తూ!
రూపిందర్ కౌర్​తో పాటు ఆమె భర్త మేజర్ సింగ్, కుమారుడు జప్నీత్ సింగ్ మంచి ఉద్యోగాల్లో ఉండేవారు. అయితే వ్యవసాయంలోనే తమకు అసలైన ఆనందం కలుగుతోందని భావించి ఉద్యోగాలను వదిలి పూర్తిగా సాగుపై వారు దృష్టి పెట్టారు. తమకున్న 15 ఎకరాల కుల్‌రాజ్ ఫామ్‌ను సేంద్రియ వ్యవసాయ క్షేత్రంగా మార్చి, ప్రతి సంవత్సరం లక్షలాది రూపాయలు సంపాదిస్తున్నారు.

Rupinder Kaur Organic Farming
రూపిందర్ కౌర్ పండించిన సేంద్రియ ఉత్పత్తులు (ETV Bharatr)

క్వీన్ ఆఫ్ ఫ్రూట్స్​
లూధియానాలో రూపిందర్ కౌర్‌ను '' క్వీన్ ఆఫ్ ఫ్రూట్స్‌గా'' అని పిలుస్తారు. ఆమెను ఆదర్శంగా తీసుకుని పలువురు మహిళలు ఇప్పుడు సేంద్రీయ సాగు వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు. రూపిందర్ కౌర్ కుటుంబం బయోగ్యాస్ ప్లాంట్‌ల నుంచి సేంద్రియ ఎరువులు సేకరించి తమ పంటల సాగు కోసం వినియోగిస్తుంది. క్రాప్ రొటేషన్‌ పద్ధతిలో నిరంతరం పంటలను మార్చుతూ ఉంటుంది. వీటితోపాటు జామ, నిమ్మ చెట్లను కూడా పెంచుతున్నారు. ఒక చెట్టు ఆరు నెలల పాటు ఫలాలను ఇస్తే, మరొకటి ఆ తర్వాత ఫలసాయం ఇవ్వడం ప్రారంభిస్తుంది. దీనివల్ల ఫామ్‌లో ఏడాది పొడవునా వ్యవసాయ ఉత్పాదకత ఉంటుంది.

Rupinder Kaur Organic Farming
రూపిందర్​ కౌర్​ సేంద్రియ వ్యవసాయం (ETV Bharatr)
Rupinder Kaur Organic Farming
రూపిందర్​ కౌర్​ సేంద్రియ వ్యవసాయం (ETV Bharatr)
Rupinder Kaur Organic Farming
రూపిందర్ కౌర్ పండించిన సేంద్రియ ఉత్పత్తులు (ETV Bharatr)

ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్ కూడా!
రూపిందర్ కౌర్ కుటుంబం కేవలం సేంద్రియ వ్యవసాయం మీద మాత్రమే కాకుండా, ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్ తయారీపై కూడా దృష్టి పెట్టారు. ముఖ్యంగా గోధుమ పిండి, ఇడ్లీ మిక్స్, పోహా, బిస్కెట్లు, నూడుల్స్, జామ్‌లు, బెల్లం వంటి ప్రాసెస్డ్ ఉత్పత్తులను తయారు చేసి, వాటిని మార్కెట్లో మంచి లాభాలకు విక్రయిస్తున్నారు.

సమస్యలను అధిగమించి విజయం సాధించారు!
పంటల సాగు మొదలుపెట్టిన తొలి మూడేళ్లు పలు సమస్యలు ఎదుర్కొన్నట్టు రూపిందర్ సింగ్ కుటుంబం పేర్కొంది. పంటల నిర్వహణకే ఖర్చులు సరిపోయేవని తెలిపారు. వ్యవసాయంతో పాటు ప్రాసెసింగ్ చేయడం ప్రారంభించాక లాభాలు వచ్చాయని రూపిందర్ సింగ్ తెలిపారు. ప్రాసెసింగ్‌కు లక్షన్నర వరకు ఖర్చు పోగా ఏటా రూ.9 లక్షల వరకు ఆర్జిస్తున్నట్టు వెల్లడించారు. రూపిందర్ కౌర్‌ను పంజాబ్ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం, పంజాబ్ ఆగ్రో, ఐసీఏఆర్​-సీఐఎఫ్​ఏ (ICAR-CIFA) సత్కరించాయి. యువ రైతులు రసాయన రహిత పద్ధతులను అవలంబించేలా స్ఫూర్తినిస్తూ, వ్యవసాయ పర్యాటక కేంద్రంగా ఈ పొలాన్ని మార్చాలని ఆమె ఆశిస్తున్నారు.

Rupinder Kaur Organic Farming
సేంద్రియ వ్యవసాయం- ద్రాక్ష పండ్ల ఉత్పత్తి (ETV Bharatr)
Rupinder Kaur Organic Farming
సేంద్రియ ఉత్పత్తులు (ETV Bharatr)
Rupinder Kaur Organic Farming
సేంద్రియ వ్యవసాయం చేస్తున్న రూపిందర్​ కౌర్​ (ETV Bharatr)

