ETV Bharat / bharat

తండ్రి మరణంతో కూలిన కుటుంబం- 14 ఏళ్లకే ఆమెకు పెళ్లి ప్రయత్నాలు- తాను గెలిచి, కుటుంబాన్ని విజయతీరాలకు!

తండ్రి మరణంతో ఆర్థికంగా చితికిపోయిన రుచి కుటుంబం- 14 ఏళ్లకే పెళ్లి చేసేందుకు బంధువుల యత్నాలు- కుటుంబ భవిష్యత్ కోసం పెళ్లికి నో చెప్పిన ధీర నారి- తొలి ప్రయత్నంలోనే పోలీస్ సబ్ ఇన్‌స్పెక్టర్‌

RUCHI MISHRA SUCCESS STORY
RUCHI MISHRA SUCCESS STORY (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 29, 2025 at 2:23 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

Ruchi Mishra Success Story : 'తపన ఉండాలే కానీ, ఏదైనా సాధించొచ్చు' అని ఆమె నిరూపించారు. అన్నీ తానై ఇంటిని నడిపించే నాన్న అకస్మాత్తుగా కాలం చేశారు. దీంతో అప్పటివరకు సకల సౌకర్యాలతో జీవించిన వారి కుటుంబం పేదరికంలో కూరుకుపోయింది. అప్పటికి 14 ఏళ్ల వయసులో ఉన్న ఆ బాలికకు పెళ్లి చేసేందుకు బంధువులు యత్నించారు. కానీ అమ్మ, తమ్ముడు, చెల్లెలు ఫ్యూచర్ కోసం ఆమె నో చెప్పింది. దీంతో బంధువులు దూరమయ్యారు. అనంతరం ఎన్నో ప్రతికూల పరిస్థితులను ఆమె ఒంటరిగా ఎదురీది ఆమె కుటుంబాన్ని విజయతీరాలకు చేర్చింది. తాను సైతం పోలీస్ సబ్ ఇన్‌స్పెక్టర్(ఎస్సై) అయింది. 'జాతీయ కుమార్తెల దినోత్సవం' సందర్భంగా రుచి మిశ్రా స్ఫూర్తిదాయక సక్సెస్ స్టోరీ మీకోసం!

2012లో షాకింగ్ ఘటన!
బిహార్‌లోని ఖగారియా జిల్లా కన్హైయాచక్ గ్రామానికి చెందిన వ్యాపార కుటుంబంలో రుచి మిశ్రా జన్మించారు. తొలుత వారి కుటుంబం చాలా హ్యాపీగా, సౌకర్యవంతంగా జీవించింది. దేనికీ కొరత ఉండేది కాదు. అయితే 2010 సంవత్సరంలో రుచి మిశ్రా తాతయ్య చంద్రకాంత్ మిశ్రా చనిపోయారు. దీంతో వారి కుటుంబ వ్యాపారం డీలాపడింది. ఆ ప్రతికూల పరిస్థితిని ధైర్యంగా ఎదుర్కొనేందుకు రుచి మిశ్రా అమ్మమ్మ ఆశా దేవి, నాన్న ప్రశాంత్ చాలా ప్రయత్నించారు. ఈ నేపథ్యంలో 2012 సంవత్సరంలో ఆ కుటుంబాన్ని చిదిమేసే ఓ షాకింగ్ ఘటన జరిగింది. రుచి మిశ్రా అమ్మమ్మ, నాన్న కేవలం నెల రోజుల తేడాలో మరణించారు. దీంతో వారి కుటుంబం శోక సంద్రంలో మునిగిపోయింది. ఇక ఇంట్లో రుచి మిశ్రా, ఆమె చెల్లెలు సుప్రియ, తమ్ముడు శివం కుమార్, అమ్మ మిగిలారు. కుటుంబానికి ఆదాయాన్ని సంపాదించి పెట్టే వారు లేకుండాపోయారు.

RUCHI MISHRA SUCCESS STORY
కుటుంబ భవిష్యత్ కోసం పెళ్లికి నో చెప్పిన రుచి మిశ్రా (ETV Bharat)
RUCHI MISHRA SUCCESS STORY
తొలి ప్రయత్నంలోనే పోలీస్ సబ్ ఇన్‌స్పెక్టర్‌ (ETV Bharat)

14 ఏళ్లకే పెళ్లి ప్రపోజల్- కుటుంబం కోసం నో!
ఈ పరిస్థితుల్లో కొందరు బంధువులు ఒక కీలకమైన ప్రతిపాదనతో రుచి మిశ్రా ఇంటికి వచ్చారు. అప్పటికి 14 ఏళ్ల వయసులో ఉన్న రుచి కోసం పెళ్లి సంబంధం చూశామని చెప్పారు. అబ్బాయి పెద్దగా చదువుకోకపోయినా, పెద్ద ధనవంతుడన్నారు. దీంతో రుచికి పెళ్లి చేద్దామని ఆమె తల్లి కూడా భావించారు. కానీ రుచి మైండ్‌లో వేరే ఆలోచన నడిచింది. తాను పెళ్లి చేసుకొని ఇంటి నుంచి వెళ్లిపోతే, చెల్లెలు, తమ్ముడు, అమ్మ పరిస్థితేంటి? వారిని ఎవరు పోషిస్తారు? ఇల్లు ఎలా గడుస్తుంది? అనే ప్రశ్నలకు సమాధానాలను ఆమె వెతికింది. తన కుటుంబానికి సహాయం చేసేందుకు భర్త ఒకవేళ నిరాకరిస్తే ఎలా? అనే ప్రశ్న రుచి మిశ్రా ఎదుట నిలిచింది. కుటుంబానికి సమస్య రాకూడదంటే, ఒంటరిపోరాటం చేయడమే మేలని ఆమె నిర్ణయించుకున్నారు. ఇప్పుడే పెళ్లి చేసుకునేది లేదని బంధువులకు తేల్చి చెప్పారు. దీంతో పెళ్లి సంబంధాన్ని తీసుకొచ్చిన ఆ బంధువులు రుచి కుటుంబానికి దూరమయ్యారు. సంబంధాలను తెంచుకున్నారు. ఈ క్రమంలో రుచి తన తల్లి దగ్గరికి వెళ్లి, 'అమ్మ నాకు నాపై నమ్మకం ఉంది. దుర్గాదేవిపై నమ్మకం ఉంచు. అమ్మవారు ప్రతీదీ చక్కదిద్దుతుంది' అని భరోసా ఇచ్చింది.

RUCHI MISHRA SUCCESS STORY
14 ఏళ్లకే పెళ్లి చేసేందుకు బంధువుల యత్నాలు (ETV Bharat)

ఓ వైపు చదువు- మరోవైపు కుటుంబ భారం!
ఆ తర్వాత రుచి చదువుపై ఫోకస్ పెట్టారు. తన చెల్లి, తమ్ముడిని కూడా చదువుల్లో ప్రోత్సహించారు. కన్హైయాచక్ ప్రభుత్వ హైస్కూల్‌లో రుచి 10వ తరగతిని పూర్తి చేశారు. టెన్త్ పరీక్షలో ఆమె టాపర్‌గా నిలవడంతో ఖగారియా జిల్లా మెజిస్ట్రేట్ పతకాన్ని ప్రదానం చేశారు. ఈ దశలో రుచి మిశ్రాను ఆమె ఉపాధ్యాయులు మనీశ్, సంజయ్, ఆశిశ్​, ప్రభాశ్​, రాజారామ్, సుమన్, మఖానీ, లులాన్, విక్కీ ఆనంద్, దిలీప్ ప్రోత్సహించారు. ఎలాగైనా చదువు కొనసాగించమని ఆమెకు చెప్పారు. అనంతరం కన్హైయాచక్ సమీపంలోని పర్బత్త గ్రామంలో ఉన్న కేఎండీ కాలేజీ ఇంటర్ చేశారు. 2014లో ఇంటర్ పూర్తయింది. రుచి మిశ్రా ఓ వైపు చదువుతూనే, మరోవైపు ట్యూషన్లు చెప్పారు. తనకు వచ్చే కొద్దిపాటి ఆదాయంతో కుటుంబాన్ని నడిపారు. చెల్లెలు, తమ్ముడి చదువుల ఖర్చులను వెళ్లదీశారు. ఇంటర్ చేసే క్రమంలో నెలకు రూ.1500 జీతానికి స్కూలులో పార్ట్ టైం టీచర్‌గా రుచి వర్క్ చేశారు. సాయంత్రం ఇంటికి వచ్చాక స్థానిక పిల్లలకు ట్యూషన్ చెప్పేవారు.

RUCHI MISHRA SUCCESS STORY
తండ్రి మరణంతో ఆర్థికంగా చితికిపోయిన రుచి కుటుంబం (ETV Bharat)

తమ్ముడు, చెల్లెలు సైతం!
రుచి మిశ్రా 2015 నుంచి 2018 వరకు భాగల్పూర్‌లోని తిల్కా మాంజీ విశ్వవిద్యాలయంలో ఎకనామిక్స్ ఆనర్స్ డిగ్రీ చేశారు. ఈ క్రమంలో ఇంటి ఖర్చులను వెళ్లదీయడానికి రిసెప్షనిస్ట్‌గానూ ఆమె పనిచేశారు. మరోవైపు రుచి తమ్ముడు శివం కుమార్ పిండిగిర్నీని నడిపాడు. చెల్లెలు సుప్రియ కూడా పిల్లలకు ట్యూషన్లు చెప్పేది. అయినా కొన్నిసార్లు ఇంటి ఖర్చులకు డబ్బులు సరిపోయేవి కావు. కూరగాయలు, రేషన్ అయిపోయేవి. అయినా రుచి కుటుంబీకులు చేయి చాచి ఎవరినీ సాయం అడగలేదు.

తొలి ప్రయత్నంలోనే ఎస్సై పోస్ట్ సాధించాను!
'2019లో సబ్ ఇన్‌స్పెక్టర్ పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ వెలువడింది. నేను వెంటనే అప్లై చేశాను. మొదటి ప్రయత్నంలోనే నేను ప్రిలిమ్స్, మెయిన్స్, ఫిజికల్ పరీక్షల్లో అర్హత సాధించాను. నా శ్రమ ఎట్టకేలకు ఫలించింది. నా కుటుంబం కోసం నేను ఒంటరిగా తీసుకున్న నిర్ణయం సరైందే అని తేలింది. రాజ్‌గిర్‌లో ట్రైనింగ్ పూర్తయ్యాక, 2022 సంవత్సరం జనవరి 26న నేను ఎస్సైగా ఉద్యోగంలో చేరాను. ప్రస్తుతం మధుబని జిల్లాలో సబ్ ఇన్‌స్పెక్టర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. ఇప్పుడు నా చెల్లెలు ప్రభుత్వ టీచర్‌. తమ్ముడు ఇండియన్ ఆయిల్‌లో ఇంజినీర్. నేను పెద్దగా ఏమీ సాధించలేదు. నా గురువు, నా కుటుంబం, నా స్నేహితులు, దుర్గాదేవి ఆశీస్సులు లేకపోతే ఇవన్నీ జరిగేవి కావు. నా తమ్ముడి చదువుల్లో మా అంకుల్ హరి కిశోర్ బాగా సాయం చేశారు. నేను డిగ్రీ చేసే క్రమంలో భాగల్పూర్‌లో వరుణ్ భయ్యా హెల్ప్ చేశారు. నా నిజమైన స్నేహితులు ప్రగ్యా, ఖుష్బూ' అని సబ్ ఇన్‌స్పెక్టర్‌ రుచి మిశ్రా తెలిపారు.

పిచ్చుకలపై ప్రేమతో- 24 వేలకుపైగా గూళ్లను తయారు చేసి పంపిణీ

4 ఏళ్లలో 8 సార్లు బదిలీ- అవినీతి వెలికితీయడమే కారణమా? IPS యోగేశ్ గుప్తా వివాదం ఏంటి?

For All Latest Updates

TAGGED:

KHAGARIA NEWSRUCHI MISHRA SUCCESS STORYKHAGARIAS RUCHI MISHRASUB INSPECTOR RUCHI MISHRARUCHI MISHRA SUCCESS STORY

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

బిస్కెట్లతో ఫిదా చేసే "శాండ్​విచ్" - పిల్లలకైతే చాలా బాగా నచ్చుతుంది!

అమ్మవారి చేతుల్లో ఎనిమిది ఆయుధాలు- కానీ అవి ఎవరికీ కనిపించవ్- ఈ గుడి గురించి మీకు తెలుసా?

అధిక సౌండ్​తో 'డీజే' ఎంజాయ్ చేస్తున్నారా? - గుండెపోటు, బ్రెయిన్‌ స్ట్రోక్‌ రావొచ్చంటున్న వైద్యులు!

సండే స్పెషల్ : నోరూరించే "గోంగూర చికెన్" - ఇలా చేస్తే ఇంటిల్లిపాదీ రుచికి ఫిదా!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.